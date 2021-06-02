Путин призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Правительства страны напомнил, что уже сделал прививку от коронавируса, и еще раз призвал всех россиян вакцинироваться от Covid-19.

«<…> как вы знаете, и сам вакцинировался, и всех граждан призываю это делать. Это важно <…>», — приводит слова главы государства, адресованные вице-премьеру Татьяне Голиковой, пресс-служба Кремля.

При этом Путин подчеркнул: «Вакцинация — чрезвычайно важная вещь, мы много раз с вами об этом говорили». И добавил: «Я даже пытаюсь, насколько могу, поддержать этот процесс, вас поддержать в достижении необходимых результатов, целей и объемов вакцинации <…>».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин заявил о нежелательности введения обязательной вакцинации от Covid-19. По мнению российского лидера, люди сами должны осознать необходимость прививок.

Пока в России зарегистрированы четыре вакцины от SARS-CoV-2. Это самый распространенный на данный момент «Спутник V» и «Спутник Лайт» Центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова.