Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Молодогвардейцы РТ передали более тонны помощи для жителей Курской области
Активисты Татарстанского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» передали республиканскому движению «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» более тонны гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области. Об этом сообщает пресс-служба отделения.
Речь идет о продуктах питания с длительным сроком хранения, детском питании, средствах личной гигиены и прочих необходимых вещах, уточнили представители движения.
Помощь, собранная активистами «Молодой гвардии» и членами партии «Единая Россия», отправилась сегодня в Курскую область из Казани в общей колонне с гуманитарным грузом.
«В связи с ужасным происшествием мы оперативно организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области. Планируем продолжать свою работу, пока есть в этом необходимость», — заверил руководитель гуманитарного центра Татарстанского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Линар Арсланов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что волонтеры Татарстана собрали в общей сложности 40 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области. Участие в акции приняли в том числе и жители Набережных Челнов.
До этого Раис РТ Рустам Минниханов дал Правительству республики поручение собрать и направить гуманитарную помощь жителям Курской области.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»