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Общество 14 августа 2024 12:03

Молодогвардейцы РТ передали более тонны помощи для жителей Курской области

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Активисты Татарстанского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» передали республиканскому движению «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» более тонны гуманитарной помощи для пострадавших жителей Курской области. Об этом сообщает пресс-служба отделения.

Речь идет о продуктах питания с длительным сроком хранения, детском питании, средствах личной гигиены и прочих необходимых вещах, уточнили представители движения.

Помощь, собранная активистами «Молодой гвардии» и членами партии «Единая Россия», отправилась сегодня в Курскую область из Казани в общей колонне с гуманитарным грузом.

«В связи с ужасным происшествием мы оперативно организовали сбор гуманитарной помощи для жителей Курской области. Планируем продолжать свою работу, пока есть в этом необходимость», — заверил руководитель гуманитарного центра Татарстанского регионального отделения «Молодой гвардии Единой России» Линар Арсланов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что волонтеры Татарстана собрали в общей сложности 40 тонн гуманитарной помощи для жителей Курской области. Участие в акции приняли в том числе и жители Набережных Челнов.

До этого Раис РТ Рустам Минниханов дал Правительству республики поручение собрать и направить гуманитарную помощь жителям Курской области.

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