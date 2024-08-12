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Политика 12 августа 2024 16:22

Путин допустил новые атаки ВСУ на приграничные регионы России

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Президент России Владимир Путин не исключил, что Вооруженные силы Украины предпримут новые атаки на приграничные регионы. Таким мнением он поделился во время совещания в Ново-Огареве.

Перед этим с докладом выступил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Комментируя его выступление, глава государства отметил, что властям региона стоит быть готовыми к возможному обострению обстановки и вместе с силовиками, штабом по линии ФСБ при поддержке Росгвардии и МЧС принять меры на случай любого развития ситуации.

«Для нас очевидным является то, что противник будет дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране», — подчеркнул Владимир Путин.

#Владимир Путин
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