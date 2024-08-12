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Путин допустил новые атаки ВСУ на приграничные регионы России
Президент России Владимир Путин не исключил, что Вооруженные силы Украины предпримут новые атаки на приграничные регионы. Таким мнением он поделился во время совещания в Ново-Огареве.
Перед этим с докладом выступил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Комментируя его выступление, глава государства отметил, что властям региона стоит быть готовыми к возможному обострению обстановки и вместе с силовиками, штабом по линии ФСБ при поддержке Росгвардии и МЧС принять меры на случай любого развития ситуации.
«Для нас очевидным является то, что противник будет дальше пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне с целью раскачать внутриполитическую ситуацию в нашей стране», — подчеркнул Владимир Путин.
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