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Зеленский впервые признал ответственность за нападение ВСУ на Курскую область
Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично заявил об атаках ВСУ на Курскую область. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
«Был доклад главкома Александра Сырского относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области», — заявил он, комментируя прошедшее совещание ставки.
Утром 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление, чтобы захватить территории в Курской области. Продвижение частей удалось остановить. Как рассказал сегодня врио губернатора региона Алексей Смирнов, под контролем противника в настоящее время 28 населенных пунктов. Судьба порядка 2 тысяч жителей, которые находятся на этой территории, неизвестна. Проводится эвакуация населения из шести приграничных районов и двух, которые расположены рядом с атомной станцией.
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