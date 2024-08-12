Зеленский впервые признал ответственность за нападение ВСУ на Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично заявил об атаках ВСУ на Курскую область. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

«Был доклад главкома Александра Сырского относительно наших оборонительных действий на фронте и операции в Курской области», — заявил он, комментируя прошедшее совещание ставки.

Утром 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление, чтобы захватить территории в Курской области. Продвижение частей удалось остановить. Как рассказал сегодня врио губернатора региона Алексей Смирнов, под контролем противника в настоящее время 28 населенных пунктов. Судьба порядка 2 тысяч жителей, которые находятся на этой территории, неизвестна. Проводится эвакуация населения из шести приграничных районов и двух, которые расположены рядом с атомной станцией.