МЧС России в Курскую область уже доставлено свыше 180 тонн гуманитарных грузов

МЧС России продолжает оказывать масштабную помощь жителям Курской области. По состоянию на сегодняшний день в регион доставлено свыше 180 тонн гуманитарных грузов. Доставка осуществлялась 24 колоннами, сообщил глава ведомства Александр Куренков на совещании с представителями оперативной группы центрального аппарата МЧС.

Для реагирования на сложившуюся обстановку и помощи населению привлечено почти 1900 специалистов и 650 единиц техники. Куренков отметил, что дополнительные силы и средства также приведены в готовность.

В настоящее время в семи субъектах Российской Федерации функционируют 100 пунктов временного размещения, в которых находятся более 7 тысяч граждан, включая более 2 тысяч детей. Глава МЧС поручил увеличить количество таких пунктов в нескольких федеральных округах.

Еще 54 региона страны выразили готовность принять эвакуированных. Там подготовлено более 370 мест общей вместимостью почти 28,5 тысяч человек.

МЧС также сообщает, что началась выплата финансовой помощи гражданам. На данный момент за ней обратились более 44 тысяч заявителей.

Для оперативного информирования и помощи населению работает круглосуточная горячая линия МЧС России. По данным ведомства, операторы уже приняли более 7 тысяч звонков.