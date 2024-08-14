Волонтеры из Татарстана собрали 40 тонн гуманитарки для жителей Курска и области

Из пункта приема гуманитарной помощи фонда «Ярдэм Янэшэ» в Казани на улице Вишневского отправляется последняя «Газель» с гуманитарным грузом. Она присоединится к общей гуманитарной колонне из Татарстана. Груз общим весом 40 тонн направляется в Курск и Курскую область.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Наш фонд собрал 40 тонн гуманитарной помощи, из которых 1,5 тонны были собраны здесь, на улице Вишневского в Казани. Далее груз отправится в общую точку сбора, где его погрузят в фуры. Предположительно через два дня он будет доставлен в Курск», – сообщила заместитель руководителя Республиканского движения «Ярдэм Янэшэ. Помощь рядом» Анна Мубаракшина.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Волонтеры отмечают, что такой значительный объем удалось собрать всего за неделю. Груз включает в себя непортящиеся продукты, крупы, одежду и многое другое. Часть гуманитарной помощи была закуплена на пожертвованные средства в соответствии с запросами и потребностями жителей Курска.