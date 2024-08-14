Челны отправили первую партию гуманитарной помощи в Курскую область

Сегодня из Набережных Челнов в подвергшуюся атаке Вооруженных сил Украины Курскую область отправили первую партию гуманитарной помощи. Сначала груз доставят в Казань и передадут активистам республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». Уже оттуда его направят в Курск вместе со всей остальной помощью от Татарстана, пишет газета «Челнинские известия».

В состав этой партии помощи вошли продукты, бутилированная вода, средства гигиены, одежда и медикаменты. В сборе приняли участие как волонтеры, активисты территориальных общественных самоуправлений и молодежных организаций, так и обычные горожане. Присоединились к акции и жители соседних районов. Так, накануне семья из Тукаевского района привезла микроволновку.

Пункт приема гуманитарной помощи работает в офисе группы компаний «Далини» в поселке ЗЯБ (ул. Тан, д. 136/1). Оттуда и состоялась отправка. Пункт продолжит работать, пока в этом будет необходимость, отмечает издание.

Заместитель руководителя исполкома Автограда Винер Харисов заметил, что челнинцы моментально откликнулись на призыв о помощи. По его словам, удалось собрать и медицинские препараты, и моющие средства — всё, необходимое вынужденным переселенцам на первое время.

В свою очередь начальник Управления по делам молодежи Лейсан Видинеева заявила, что с самого начала специальной военной операции молодежные активисты Челнов действуют под девизом «Нам не всё равно». Она упомянула, что сразу же после объявления сбора для жителей Курской области горожане начали приносить в молодежные центры «Нур» и «Орион», непрерывно работающие пункты приема гуманитарной помощи, предметы первой необходимости и продукты.

В список необходимых вещей входят не бывшая в употреблении одежда для детей и взрослых, постельное белье, полотенца, средства личной гигиены, продукты питания (непортящиеся, расфасованные, супы быстрого приготовления, сухпайки), бутилированная вода, микроволновые печи, холодильники, генераторы. Все эти вещи можно приносить в офис ГК «Далини» с 8 до 17 часов (телефон: 8-905-023-33-40) или в молодежные центры «Нур» и «Орион».

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов дал Правительству республики поручение собрать и направить гуманитарную помощь жителям Курской области.