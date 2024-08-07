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Власти Татарстана открыли счет для сбора гуманитарной помощи жителям Курской области
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики организовать и направить гуманитарную помощь жителям Курской области, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Минниханов также выразил соболезнования семьям погибших в этом варварском нападении на мирное население и пожелал раненым жителям скорейшего выздоровления. Особые слова поддержи он сказал детям, которые пострадали от обстрелов и сейчас находятся в больнице.
Для сбора средств пострадавшим в Курской области создан специальный счет.
Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»,
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Тел.: 8(843) 528-29-00, e-mail: abcrt@mail.ru, http://akbarssozidanie.ru.
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Назначение платежа «Помощь жителям Курской области»
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