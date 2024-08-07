Власти Татарстана открыли счет для сбора гуманитарной помощи жителям Курской области

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству республики организовать и направить гуманитарную помощь жителям Курской области, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Минниханов также выразил соболезнования семьям погибших в этом варварском нападении на мирное население и пожелал раненым жителям скорейшего выздоровления. Особые слова поддержи он сказал детям, которые пострадали от обстрелов и сейчас находятся в больнице.

Для сбора средств пострадавшим в Курской области создан специальный счет.

Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ»,

420124, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Меридианная, д. 4, офисный центр 3.

Тел.: 8(843) 528-29-00, e-mail: abcrt@mail.ru , http://akbarssozidanie.ru.

РЕКВИЗИТЫ

Расчетный счет в рублях

Благотворительный фонд "АК БАРС СОЗИДАНИЕ"

ОГРН 1061600052425

ИНН/КПП 1658079690/165701001

Р/с 40703810100020000999 в ПАО "АК БАРС" БАНК

БИК 049205805

Корреспондентский счет 30101810000000000805

Назначение платежа «Помощь жителям Курской области»