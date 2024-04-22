Мнения из первых уст и компетентные спикеры: проекту «12 этаж» исполнилось 3 года

22 апреля 2021 года стартовал проект «Татар-информа» «12 этаж». За три года вышло 119 выпусков, гостями которых стали более сотни спикеров

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«12 этаж» показывает высокий уровень татарстанской журналистики

«12 этаж» запущен в апреле 2021 года. Это проект «Татар-информа», где в беседе с главным редактором Ринатом Билаловым обсуждаются актуальные вопросы в различных сферах общества, политики и экономики. В проекте принимали участие Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин, мэр Казани Ильсур Метшин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов, председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл, министры, главы районов Татарстана, депутаты и другие.

С днем рождения проекта «12 этаж» коллектив «Татар-информа» поздравил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. «Это колоссальный труд, проделана огромная работа – за три года больше ста гостей пришло в “Татар-информ” в новом формате, в формате видео. Это большое достижение, мы видим большой интерес аудитории к этим программам, к этим видео», – сказал Садыков.

Он отметил важность проекта для «Татар-информа». «”Татар-информ” создает огромный объем видеоконтента. На YouTube-канале у издания уже более 300 тысяч подписчиков. И проект “12 этаж” тоже внес огромный вклад в этот успех», – подчеркнул гендиректор «Татмедиа».

Первым гостем новой программы стал Камиль хазрат Самигуллин. Избранный на новый срок председатель ДУМ РТ поделился планами по созданию в Казани татарско-мусульманской школы, закладке первого камня в основание соборной мечети, разногласиях с руководством ДУМ России, а также об эффективных коммуникациях между конфессиями в Татарстане.

Первым гостем новой программы стал Камиль хазрат Самигуллин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Сразу видно, насколько эффективно у нас налажены коммуникации между конфессиями, как четко пресекаются все попытки раскачки стабильной обстановки. Например, мы с владыкой и раввином всегда находимся в режиме доступа для звонка», – говорил Камиль хазрат.

Говоря об участии в проекте, Камиль хазрат отметил: «Для меня ценно, что редакция открыла этот проект со слова “Бисмиллях”, возможно, поэтому он и стал таким успешным. Ведь от нас – старание, а успех – только Аллаха. И раз Всевышний дал развитие этому проекту, значит у его исполнителей, действительно, добрые намерения: способствовать решению насущных проблем в обществе, грамотно разъяснять людям то, что их волнует, доносить до руководителей чаяния рядовых граждан... В конечном итоге это и сохраняет мир и согласие в Татарстане, в том числе между народами».

«Одновременно “12 этаж” показывает высокий уровень татарстанской журналистики: мнения из первых уст, злободневные вопросы и реально компетентные спикеры, которым можно доверять, а не просто любители порассуждать на разные темы без профессионального взгляда. Это и заслуживает уважения. Спасибо за этот серьезный и ответственный подход. Поэтому в вашу редакцию всегда приятно приходить», – подчеркнул председатель ДУМ РТ.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл рассказывал о воссоздаваемом Богородицком соборе и о служении в Татарстане. «Для меня лично служение в Татарстане – это новый этап жизни; совершенно новая жизнь, до этого малоизвестная, даже вообще неизвестная. И для меня каждый день в Татарстане – открытие. Каждый день дарит радость. Радостно осознавать, что мы живем в таком замечательном городе; в регионе, где так много святынь, где свято соблюдаются национальные традиции, где бережно относятся к культуре всех народов, проживающих в республике», – говорил владыка.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл рассказывал о воссоздаваемом Богородицком соборе и о служении в Татарстане Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Он также поделился мнением о Татарстане, где на момент проведения интервью прослужил менее года. «Мне кажется, что Татарстан – это некий образец современной России: как нужно жить, как гармонично сочетать разные направления жизни, как строить и созидать», – отметил митрополит.

Говоря о работе с агентством, владыка подчеркнул: «Радостно, что у нашей епархии сложилось плодотворное сотрудничество с коллективом ИА “Татар-информ”».

«В этом издании трудятся настоящие профессионалы своего дела. Благодаря стараниям журналистов, фотографов, редакторов в свет выходят глубокие и содержательные материалы о жизни Православной церкви на Казанской земле, об истории наших святынь, о социальном служении священников и мирян», – сказал глава Татарстанской митрополии.

Он добавил, что «Татар-информ» реализует информационные и просветительские проекты, которые помогают жителям республики «лучше ориентироваться в бесконечном потоке информации, получить ответы на злободневные вопросы, а иногда и обрести поддержку и утешение». «Своевременно сказанное доброе слово утешает и лечит, уберегает от ошибок, помогает не сбиться со спасительного пути. Предоставляя площадку для проповеди, организуя беседы со священнослужителями, “Татар-информ” вносит весомый вклад в развитие духовно-нравственного воспитания народа», – считает правящий архиерей.

Митрополит поблагодарил «Татар-информ» за добрые труды. «Помощи Божией вам в вашем служении, дальнейших успехов и долгоденствия», – напутствовал митрополит.

Рифкат Минниханов в интервью сообщил об акценте Академии наук РТ на практическую составляющую Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Перед журналистами ты как перед экзаменом»

Директор ГБУ «Безопасность дорожного движения», президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов в интервью сообщил об акценте АН РТ на практическую составляющую. «Академия наук Татарстана ранее в своей деятельности имела более гуманитарную направленность, а сегодня мы на себя замыкаем и технологические вопросы. Я не зря сказал, что сегодня математики, физики, биологи, химики будут на слуху. Им будем уделять внимание», – сказал он.

Мэр Казани Ильсур Метшин, который был на «12 этаже» в конце марта прошлого года, рассуждал о новых вызовах и точках роста столицы Татарстана, состоявшейся диверсификации экономики города, росте доли малого и среднего бизнеса. Говоря о реализации крупных инфраструктурных проектов, градоначальник отметил, что Казань на сегодня – спокойная гавань, куда инвесторы вкладывают средства. «Денежная масса, которой располагает бизнес, должна работать, людям нужно куда-то их направлять. На сегодняшний день мы та самая спокойная гавань, в которую инвесторы, в том числе и не из республики, вкладывают средства», – сказал Метшин.

Мэр Казани Ильсур Метшин рассуждал о новых вызовах и точках роста столицы Татарстана Фото: © Рамиль Гали/ «Татар-информ»

Кроме того, мэр рассказал о почти сбывшейся мечте его предшественников – выходе к Волге, реновации территорий, прилегающих к Речному порту. «Речной порт – это просто стыд и срам. Но, к сожалению, не стыдно тому, кто этим управляет. <…> Надеемся, что будет какое-то решение, потому что то, что мы видим сейчас, – это уже, что называется, не лезет ни в какие ворота. Речные ворота Казани – это позор нашей столицы», – возмущался Метшин.

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин в августе 2022 года рассказывал об амбициозной программе «Нижнекамск-60», росте экономике в период санкций нехватке учителей и врачей, а также об амбициозной задаче войти в пятерку моногородов России.

«Сейчас Нижнекамск в первой тридцатке моногородов. Задача — в ближайшие пять лет выйти в первую пятерку. Нам очень важно, чтобы город динамично развивался, молодежь оставалась, было комфортно жить. Поэтому необходима реновация города с учетом новых веяний времени, но чтобы город оставался комфортным и для пожилых людей», – отмечал Муллин.

Комментируя свое участие в проекте «12 этаж», мэр Нижнекамска и глава Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин отметил, что одним из недостатков властных структур является их неспособность донести населению информацию о своей работе. «Мы не всегда доносим то, что делаем. У нас не хватает коммуникации с жителями в части тех реализованных проектов, проблем, которые есть в городе. И такие проекты, как ваши, как “12 этаж”, – они как раз помогают», – сказал он.

«Очень важно рассказывать, показывать и делиться. Мы благодаря вашему проекту рассказываем о своей работе, кроме того, перенимаем лучшие практики у руководителей других районов, предприятий», – продолжил Муллин.

Он также сравнил общение с журналистами со сдачей экзаменов. «Перед журналистами во время интервью ты как перед экзаменом. Вот вы не из Нижнекамска, а задаете очень конкретные вопросы: “Я слышал, у вас так”, “Я слышал, у вас это”. Мне очень важно, что про нас слышат, через эту призму я понимаю, где мы работаем, а где недорабатываем», – поделился Муллин в общении с корреспондентом «Татар-информа».

Мэр Нижнекамска пожелал проекту «12 этаж» дальнейшего развития, роста аудитории и больше интересных гостей, которые могут поделиться лучшими практиками и наработками.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в интервью на «12 этаже» говорил о «стабильно непростой» ситуации Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

О «стабильно непростой» ситуации говорил в интервью на «12 этаже» мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в октябре 2022 года. Он отмечал, что «экономика города имеет достаточную степень устойчивости». «Я бы больше не на цифры смотрел, а на платежеспособный спрос населения, на товарооборот, который в принципе не упал и составляет сегодня около 99% в действующих и сравнительных ценах. Все это говорит о том, что экономика, несмотря на определенные трудности, работает», – подчеркивал Магдеев.

«Чтобы любые новшества завершались результатом»

Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков рассказал о россиянах, въезжающих в Казахстан, новых туристических маршрутах, проекте «азиатского» шенгена, сотрудничестве Казахстана с Татарстаном, родстве казахов и татар.

Ерлан Искаков пожелал проекту дальнейших успехов, расширения и «чтобы любые новшества завершались результатом» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Когда я говорю местным: «казах – татар – бер туган» («казах и татарин – родственники»), меня быстро понимают и мы можем практически свободно общаться. По данным экспертов, наши языки схожи примерно на 82%. Поэтому мы друг друга спокойно понимаем», – отметил Искаков.

«”12 этаж”» – очень хороший проект, очень хорошая команда собралась. Были заданы животрепещущие вопросы, которые касались всех направлений двусторонних отношений наших республик. Актуальная передача», – прокомментировал Искаков свое участие в проекте.

«Я подписан на все ресурсы “Татмедиа”, “Татар-информ”, “Миллиард.Татар”, в том числе соцсети, телеграм-каналы», – отметил генконсул. Он также добавил, что консульство сотрудничает с «Татар-информом» на постоянной основе. «Подкидываю интересных спикеров. Теперь кроме традиционных тем мы поднимаем вопросы как научного, так и религиозного характера, исторические темы. Например, что было между нашими народами до установления советской власти. Это показывает связь времен. Мы видим, насколько мы неразлучны. Это еще один способ развивать двусторонние отношения», – сказал Искаков.

Он пожелал проекту дальнейших успехов, расширения и «чтобы любые новшества завершались результатом».

Один из самых частых гостей «12 этажа» – председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов. На последней встрече, которая состоялась 1 апреля текущего года в день 10-летия со дня образования комитета, Иванов справедливо заметил, что туристический поток в Татарстан растет от года к году. «На сегодня низких сезонов в Татарстане осталось совсем мало», – сказал он. Иванов также рассказал об амбициозных планах по приему 10 миллионов туристов в год.

«У вас очень качественная подготовка контента. Есть возможность не на ходу выхватить какую-то фразу, а именно системно проанализировать ту работу, которая делается органами исполнительной власти. В данном случае – Государственным комитетом по туризму», – прокомментировал Иванов.

«Конечно, у вас очень хороший охват. Рейтинг издания и рейтинг этого канала очень высокие. За счет того, что ваши материалы перепечатывают, охват получается очень большой. Для нас важно, чтобы жители республики знали, как развивается туризм, какие есть проекты, понимали, куда можно еще поехать, что еще посмотреть. Я оцениваю вашу работу очень высоко, именно с точки зрения предоставления выверенной, качественной аналитической информации», – резюмировал Иванов.

«Вы доносите до своего читателя суть и делаете это профессионально»

Депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов считает очень важным доносить до населения информацию о своей работе, в то же время предостерегает журналистов от непрофессионального подхода.

«Я иногда боюсь некоторым изданиям давать интервью, комментарии. Потому что говоришь одно – получаешь другое», – сказал депутат. «У “Татар-информа” непредвзятый подход, вы доносите до своего читателя суть и делаете это профессионально. Мне это импонирует», – отметил Гильмутдинов.

Говоря о проекте «12 этаж», он выразил мнение, что «его надо продолжать, это очень интересно». Гильмутдинов пожелал команде дальнейших успехов и интересных спикеров, которые могут донести до жителей больше нужной и полезной информации.

Директор ГАСО Башкортостана Артур Назиуллин поблагодарил команду «Татар-информа» за блестящую работу Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Поделился мнением о проекте «12 этаж» и директор ГАСО Башкортостана Артур Назиуллин. «Не так давно я принял участие в проекте “12 этаж” (интервью вышло в преддверии апрельских концертов оркестра в РТ, – прим. Т-и.). Мы в Башкортостане получили большой отклик от аудитории, которая смотрела и YouTube-трансляцию, и прочла печатную версию. Замечательно, что такие проекты проводятся. Мы благодарим “Татар-информ” за дружбу, и уверен, что впереди нас ожидают многие-многие прекрасные проекты», – сказал он и поблагодарил команду «Татар-информа» за блестящую работу.