Директор ГАСО РБ Артур Назиуллин: «Есть две причины, по которым мы приезжаем в Татарстан»

Артур Назиуллин: «Для меня было крайне важно после назначения гендиректором Госоркестра и при переезде из Москвы в Башкортостан остаться в своей профессии»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Самый большой двигатель прогресса – это дружба»

Артур Искандарович, в конце февраля Госоркестр Башкортостана выступил организатором тура творческой дружбы. Он проходил в преддверии юбилейного XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который Уфа будет встречать в 2024 году. Концерты проходили в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии и Пермском крае. Расскажите об этом подробнее.

Самый большой двигатель прогресса в моем понимании – это дружба. И этот проект появился благодаря многолетней дружбе с Госквартетом Казахстана. Мы провели не один гастрольный тур по Казахстану. И пришло время привезти в Россию замечательный струнный квартет, который, по моему музыкантскому мнению, является одним из лучших струнных квартетов с абсолютно блистательной школой, с прекрасными инструментами.

Президент России Владимир Путин анонсировал проведение в 2024 году форума «Россия – Казахстан», который пройдет в Уфе. И абсолютно логично, что такой тур стартовал в Республике Татарстан, проехал три региона и завершился в Уфе.

Национальный оркестр Республики Башкортостан стал государственным академическим. Что дает этот статус?

Этот статус в определенном смысле признание заслуг коллектива. Глава Республики Башкортостан, правительство по достоинству оценили развитие и потенциал коллектива. Конечно, это важная веха в истории Госоркестра. Я убежден, что это только начало, но начало положено очень динамичное. И мы благодарны за такую поддержку нашему правительству.

Фото: пресс-служба Государственного академического симфонического оркестра Башкортостана

«Симфонии Брукнера рассчитаны на публику, которая глубоко знает историю этих произведений»

В декабре прошлого года Госоркестр Башкортостана стал лауреатом премии «440 Гц». Расскажите подробнее, что это для вас означает, в чем суть премии и вашей победы?

Замечательная оркестровая большая премия «440 Гц» дается коллективам России за записи. В числе победителей в разных номинациях присутствовали блистательные коллективы, в том числе и Госоркестр Татарстана. Конечно, для нас было огромной честью встать в ряду этих блистательных коллективов и забрать самое большое количество наград в Башкортостан.

Хочу подчеркнуть узкопрофильную специфику этой премии по части, например, направления «Открытие». В этом направлении оркестр получил премию за запись Восьмой симфонии Антона Брукнера.

Произведения Сергея Васильевича Рахманинова или Петра Ильича Чайковского известны широкой аудитории. Симфонии Брукнера, даже в музыкантском плане, рассчитаны на публику, которая глубоко знает историю этих произведений. Конечно, это абсолютное достояние человечества, но они не настолько популярны. И для оркестра большая честь получить премию за запись именно такой редкой и сложной в профессиональном исполнении музыки. Поэтому мы решили особенно отметить эту историю в нашей биографии.

«Мне посчастливилось остаться «играющим тренером»

Вы выступаете и в сольных своих проектах. Расскажите, какие проекты в этом году вы планируете.

Мне посчастливилось остаться «играющим тренером». Для меня было крайне важно после назначения гендиректором Госоркестра и при переезде из Москвы в Башкортостан остаться в своей профессии.

Я участник программ Московской филармонии. Это ежегодные концерты по регионам России, концертов довольно много. Около 40-50 концертов в сезон у меня осталось как у солиста. Это довольно серьезная цифра, учитывая нагрузку как руководителя. Благодаря моим концертным взаимоотношениям с изумительными солистами, с прекрасными филармониями развивается коллектив, в котором я тружусь. Повторюсь: только дружба может беспрепятственно двигать вперед позитивные и положительные вещи.

Фото: пресс-служба Государственного академического симфонического оркестра Башкортостана

«Этот концерт будет понятен любому, даже самому неподготовленному зрителю»

Апрельские гастроли Госоркестра Башкортостана в Татарстане стали уже традиционными. В этом апреле мы снова вас ждем?

Да, абсолютно верно. Мы не меняем традицию, которая заложена и продолжается на протяжении четырех лет. Для нас это очень приятно и ценно.

Есть две причины, по которым мы приезжаем в Татарстан, в Казань. Татарстан удобен для гастролей с точки зрения логистики, комфортен для дальнейших поездок. А вторая – здесь прекрасные залы. Почему бы не играть хорошую музыку в замечательном исполнении в прекрасных залах?

Что привезете в этом апреле?

Наш главный дирижер Дмитрий Крюков, прекрасный профессионал, замечательный дирижер, получивший блистательное образование в Москве у ведущих дирижеров, легендарных Геннадия Николаевича Рождественского и Валерия Кузьмича Полянского, начал раскрывать себя как композитор. Он начал писать такую музыку, которую хочется исполнять.

В Татарстане я вновь буду солистом и исполню его кларнетовый концерт, который станет всероссийской премьерой. Первый раз мы сыграли его в Уфе в ноябре 2023 года. Первый город, в котором мы сыграем концерт за пределами Уфы и дадим ему жизнь уже на территории страны, будет Казань. Потом повезем его дальше.

Этот концерт – абсолютно то произведение, которое можно играть на стадионе, и произведение будет понятно любому, даже самому неподготовленному зрителю. Оно блистательно написано с точки зрения оркестровки, очень яркое, производящее большое эмоциональное впечатление. Я думаю, что публика не останется равнодушной к этому произведению.

Я бы не стал его сравнивать с эталонными традиционными концертами из золотого репертуара Вольфганга Амадея Моцарта и других. Это абсолютно другая музыка, самобытная, очень интересная.

Кроме того, оркестр сыграет замечательное произведение Клода Дебюсси «Море» и трилогию Отторино Респиги «Пинии Рима».

Слушателей ожидает очень яркая харизматичная программа, которую после тура по Татарстану и ПФО мы повторим в Москве и Санкт-Петербурге.

Апрель для нашего коллектива будет очень насыщен на гастроли.

Фото: пресс-служба Государственного академического симфонического оркестра Башкортостана

«Мы не играем, как это принято сейчас называть, саундтреки из кинофильмов»

Как в целом формируется афиша оркестра? Как отбирается музыка, чтобы создать некий баланс между разными жанрами, направлениями и заинтересовать, удивить зрителя?

Принципов довольно много, но нам очень повезло, потому что симфоническое искусство безгранично. У нас огромный выбор изумительных произведений, которые хочется играть. Настолько много написано роскошной музыки, что всё сыграть невозможно.

Мы с Дмитрием (Крюковым, – прим. Т-и) садимся и расписываем, что бы мы хотели подарить нашей уважаемой аудитории. В программе, конечно, традиционно присутствует музыка русских, европейских и башкирских композиторов. Часто мы выходим за рамки абонемента и играем премьерные симфонии ныне живущих композиторов Башкортостана, отрабатываем проекты с молодыми композиторами Республики Башкортостан и Приволжского федерального округа, в том числе в рамках фестивалей. Программа разнообразная.

Два-три концерта в сезон мы можем себе позволить отступление от высоких академических рамок и сыграть, предположим, музыку, замечательные сюиты из кинофильмов. Здесь хочу обратить внимание читателей и слушателей – мы не играем, как это принято сейчас называть, саундтреки из кинофильмов. Исполняем именно сюиты.

Если мы говорим про фильм, например, «Звездные войны», то сюита из этого кинофильма длится 25-30 минут. То есть мы фактически исполняем симфонию под программным названием «Звездные войны», которую написал композитор Джон Уильямс. Мы не используем никакие форматы экранов, ничего, что бы отвлекало людей. Мы этого категорически сторонимся. Нам важно показать красоту музыки, потому что она блистательно написана, интересна, прекрасно оркестрована, самобытна, она – самостоятельное прекрасное произведение.

Всё, что мы делаем, диктуется исключительно художественно-эстетическим наполнением.

По какому принципу для вашего репертуара отбираются произведения башкирских композиторов?

У нас тесные дружеские отношения с Союзом композиторов Башкортостана, в рамках которых они имеют возможность давать свои рекомендации по репертуару. Например, в нашем абонементе «Золотые страницы башкирской классики», который формирует сугубо оркестр, мы напрямую связываемся с семьями композиторов (если это ушедшие из жизни композиторы), выбираем наиболее подходящее, удачно написанное произведение, берем у них материал, перерабатываем его.

Не так давно у нас был концерт из музыки замечательных композиторов Салавата Низамутдинова и Абрара Габдрахманова, которые хорошо известны широкой публике своими песнями. В Татарстане, я знаю, их песни очень любят и поют. Но у нас абонемент рассчитан на раскрытие этих замечательных композиторов как больших симфонистов. Не так много авторов, которые пишут и популярные песни, и большие серьезные симфонические произведения.

Мы проводим большую работу, отыскиваем, дорабатываем. Бывает, что сама семья автора выходит с такой инициативой.

Фото: пресс-служба Государственного академического симфонического оркестра Башкортостана

«У нас появилась целая армия поклонников»

Кто основа вашей аудитории в Уфе? Каков портрет слушателя?

Мы очень тщательно ведем работу со зрителем, с нашим слушателем. Наша средняя аудитория относительно молодая – это люди 35-38 лет, 63% из них – женщины.

У нас появилась целая армия поклонников. Есть такое, что на стенах пишут «Крюков — гений». Так люди выражают свою любовь к оркестру, к дирижеру, к музыкантам. Художники рисуют картины, рисуют музыкантов на концертах, потом присылают нам. Я очень дорожу тем, что публика лояльна к коллективу, а мы в свою очередь очень лояльны к публике.

У нас проходят бесплатные открытые репетиции, на которые можно записаться и поприсутствовать. Это показатель того, что людям интересно, чем живет коллектив вне сцены, как происходит репетиционный процесс.

Мы видим очень теплый отклик от нашей аудитории. Эта работа важна и нам очень приятна.

А в Татарстане своя аудитория сформировалась?

Она точно есть, но не в таком объеме, как у нас на родине, потому что все-таки один-два раза в сезон мы появляемся в Казани. Безусловно, это и профессионалы, и профессиональные сообщества, и люди, которые просто знают нас. Думаю, что публика сформировалась.

Мы, конечно, попадаем в периоды, когда в Казани проходят крупные фестивали, как, например, Шаляпинский, собирающий у себя огромную аудиторию. Здоровая конкуренция присутствует, и это хорошо.

Фото: пресс-служба Государственного академического симфонического оркестра Башкортостана

«Мы бюджетное учреждение республики, мы обязаны ездить»

Оркестр очень активно выступает в Уфе, в других городах Башкортостана и за пределами республики. Это ваша политика – так часто выступать? Сколько концертов в год вы даете?

У нас, как у любого бюджетного учреждения, есть государственное задание – это 75 концертов в сезон. И да, частые выступления – это наша политика. Когда я в 2018 году приехал на службу в Уфу, мы проанализировали гастрольную карту и поняли, что коллектив десятилетиями не был в городах Башкортостана. По моему мнению, это преступление. Так не должно быть. Мы бюджетное учреждение республики, мы обязаны ездить.

Мы не говорим, что в городе, принимающем гастроли, должен быть зал, который может принять Государственный академический симфонический оркестр. Зал, достойный по акустике, с прекрасными роялями за десятки миллионов рублей. Мы просто должны ездить, потому что там живут наши люди, которые должны иметь возможность прикасаться к великим произведениям, являющимся достоянием всего человечества. А как иначе?

В год не менее половины нашего графика – это гастрольные концерты. Есть города с населением 20 тысяч человек, есть крупные города. Нам с профессиональной и художественной точки зрения не важно, где мы выступаем – в 20-тысячном городе или в Уфе, в Москве. Выезжает полный состав оркестра, два больших туристических автобуса, машины сопровождения.

Эта работа крайне важна для нас, чтобы люди не чувствовали какого-то ущемления. Может сложиться впечатление, что ничего страшного, в маленьком городе можно и усеченным составом выступить, и программу показать попроще. Нет, не попроще, везем всё, что есть, и всё, что хочется показать уважаемой публике.

У вас много камерных программ, в том числе совместный абонемент с главным дирижером Дмитрием Крюковым, о котором мы уже несколько раз упомянули в ходе беседы. Что дают такие программы?

Это тоже камерная музыка, как и тур с квартетом Казахстана, о чем мы говорили ранее. Написана блистательная музыка. Изумительное произведение для кларнета и фортепиано. Для меня это важно уже как для солиста. Эту музыку хочется играть. Это наш золотой фонд. И мы не подразделяем, что это, например, камерная программа, а это музыка с оркестром. По степени подготовки это абсолютно одинаковое выступление. Но камерное музицирование занимает гораздо больше времени погружения в процесс. И это неотъемлемая часть моей профессии.

Это один из способов быть в форме?

Да, обязательно. Причем, наверное, даже основной, потому что, конечно, камерную музыку ты играешь больше и чаще, нежели выступление с оркестром.

Фото: пресс-служба Государственного академического симфонического оркестра Башкортостана

«Великий Петр Ильич не писал движение ног, он писал музыку»

Ваш оркестр периодически исполняет музыку к балетам Чайковского...

Приятна ваша осведомленность. Да, у нас есть абонемент «Балеты Чайковского». Поясню простым языком, почему мы ее включаем. Великий Петр Ильич (Чайковский, – прим. Т-и) не писал движение ног, он писал музыку. Ни в коем случае не уменьшая достоинства балета, изумительную музыку из «Лебединого озера», «Щелкунчика», «Спящей красавицы», которую мы все знаем, просто хочется слушать.

Я не так давно был в одном из самых замечательных театров нашей страны на одном из балетов. Честно признаюсь, мне очень мешало слушать музыку то движение, которое происходило на сцене. Я думал: «Ну зачем? Мне всё и так понятно». Но это мой субъективный взгляд. Многие могут со мной не согласиться.

Мы играем музыку балетов в авторской редакции, те есть не отредактированную для балета. Совсем скоро у нас будет «Спящая красавица» в трех актах с двумя перерывами. Три часа музыки, в театре она идет меньше. «Щелкунчик» в театре идет меньше на 20 минут. То есть мы играем дополнительные номера из балетов, которые не идут, как правило, в театральных постановках. Люди могут прийти и послушать то, что написал Петр Ильич, без купюр и каких-то других моментов.

«На концерты классической музыки люди идут за чистым, искренним, неподложным, за отсутствием лжи»

Несколько философский вопрос. Ваше мнение – для чего люди сейчас ходят на концерты классической музыки? Как-то изменились потребности людей и что они получают, приходя к вам?

Мы получаем огромное количество писем. В наше время всевозможных гаджетов люди приносят рукописные письма, признания в любви к оркестру, дирижеру, композиторам. Люди пишут целые эссе. Большинство из них не музыковеды. Но в письмах, в слове они отображают свое внутреннее эмоциональное состояние после концертов. И это изумительно.

На концерты классической музыки, причем любого коллектива, не только нашего, люди идут за прекрасным, чистым, искренним, неподложным, за отсутствием лжи.

Что-то прекрасное и настоящее человек открывает в себе и для себя в этой музыке. Потому что музыка лишена агрессии. Потому что любая классическая музыка говорит только о душе, о твоих внутренних странствиях, о твоих переживаниях. Это абсолютно вечное искусство. Мы играем музыку композиторов, которые ушли сотни лет назад. Люди идут за душой.