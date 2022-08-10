Муллин: «Нижнекамск в первой тридцатке моногородов. Задача – за пять лет выйти в пятерку»

Об амбициозной программе «Нижнекамск-60», росте экономике в период санкций, а также нехватке учителей и врачей рассказал руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову.

Рамиль Муллин: «В Нижнекамске живут и работают очень трудолюбивые и целеустремленные люди»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Нижнекамск должен стать столицей нефтехимии России»

— Рамиль Хамзович, с октября 2021 года вы фактически руководите Нижнекамским муниципальным районом. С какими главными вызовами пришлось столкнуться вам и вашей команде?

— Для меня Нижнекамск не новый город. Я уже работал здесь и благодарен своим учителям, которые дали хороший управленческий опыт. Вернувшись в Нижнекамск, я определил для себя основные пути, направления деятельности и проблемы, которые волнуют нижнекамцев.

Вопрос № 1 — перспектива промышленности, как мы будем дальше двигаться в этом направлении, так как смена власти и собственников всегда имеет последствия. В этом пункте мы определили, что, имея колоссальный объем продукции не только большой, но и малой химии, Нижнекамск должен стать столицей нефтехимии России. В нашей стране, к сожалению, это пока малоразвито.

Вопрос № 2 — это социальный аспект. Город нефтехимии всегда требует пристального внимания как со стороны жителей, так и со стороны руководства. С моей стороны было важно не только сохранить те наработки, которые были заданы в сфере обновления города, улучшения качества жизни, но и нарастить этот темп.

Вопрос № 3 — демографические показатели, рождение детей, отток молодежи. Все эти факторы влияют на будущее города.

«Имея колоссальный объем продукции не только большой, но и малой химии, Нижнекамск должен стать столицей нефтехимии России» Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

По каждому из этих трех вопросов я составил определенные планы, которые сейчас реализуются в Нижнекамском районе.

О нижнекамцах могу сказать следующее — здесь живут и работают очень трудолюбивые и целеустремленные люди. Это традиции, заложенные еще первостроителями, которые в чистом поле построили город-сад. Их продолжают современники.

«Проект „Нижнекамск-60“ достаточно дорогой: необходимо 68 млрд рублей»

— Мы знаем, что готовится программа «Нижнекамск-60» и с ней связан некий образ города, новый бренд. Возможно даже, что у города сформулирована некая новая миссия. Расскажете об этом?

— Да, в феврале этого года во время посещения Президентом РТ Рустамом Нургалиевичем Миннихановым мы вышли с инициативой программы «Нижнекамск-60», приуроченной к юбилею города, который будет отмечаться в 2026 году. Программа будет определять основные направления, которые улучшат жизнь как самого города, так и горожан в целом.

Для себя мы поставили амбициозную задачу: вырасти из центра нефтехимии республики до столицы нефтехимической отрасли России. Все предпосылки для этого есть. Мы имеем хорошую промышленную базу — это те предприятия, которые открылись 55 лет назад в чистом поле. Был вложен огромный труд — это «Нижнекамскнефтихим», «ТАНЕКО», «ТАИФ», шинный комплекс — все те базовые предприятия, которые формируют экономику не только самого города, но и республики в целом.



С учетом дальнейшего развития нефтехимии нам важно развивать малотоннажную химию, а для этого город должен быть привлекательным, должна быть наука, культура, город должен преобразиться. Нижнекамск всегда считался одним из красивых и самых зеленых в Татарстане, но нет предела совершенству. Поэтому наша команда определила основные векторы развития: это среда, социальная инфраструктура, строительство новых объектов, транспортная доступность.

На данный момент программа нами разработана, мы прошли все согласительные комитеты и комиссии в составе профильных министерств, есть одобрение практически всех ведомств, идет обсуждение на уровне Премьер-министра РТ Алексея Валерьевича Песошина. Курирует проект Министерство экономики Татарстана под контролем главы ведомства Мидхата Рафкатовича Шагиахметова.

В ближайшее время мы представим проект Президенту Татарстана. Проект «Нижнекамск-60» достаточно дорогой: по нашим предварительным расчетам, необходимо 68 млрд рублей. В первую очередь средства пойдут на приведение в порядок социальных объектов — от детских садов до спортшкол. В проект вложена и новая трамвайная ветка, которая обойдется в 12 млрд рублей, и строительство выставочного комплекса за 3 млрд рублей, в перспективе также ремонт дорог, на что планируется направить порядка 20 млрд рублей.

С одной стороны, это большие деньги, с другой стороны, понимая, что Нижнекамск является флагманом экономики республики, я надеюсь, что программа будет поддержана и Президентом, и Правительством нашей республики. Продукция Нижнекамска составляет пятую часть объема экономики Татарстана.

«Нижнекамску нужны новые точки притяжения, которые станут символом города»

— Расскажите поподробнее о 3-4 крупнейших проектах, которые подразумевают большую стройку.

— В первую очередь это дорожная инфраструктура. Дороги Нижнекамска требуют обновления, причем это касается не только автомобильных дорог, но и пешеходной инфраструктуры, сюда относятся и тротуары, и велодорожки.

Второй проект касается транспортной составляющей. Мы считаем, что оптимальным для Нижнекамска является трамвайное движение. Проект, прошедший экспертизу, предполагает появление нового трамвайного узла стоимостью 12 млрд рублей. Мы хотим использовать инструменты льготного кредитования ВЭБ.РФ, ведем переговоры с промышленниками, так как огромное количество людей передвигаются в утреннее и вечернее время вахтовыми перевозками.

«Дороги Нижнекамска требуют обновления, причем это касается не только автомобильных дорог, но и пешеходной инфраструктуры» Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Также Нижнекамску нужны новые точки притяжения. О культурном центре мечтают сами горожане. Сегодня у нас есть один Дом народного творчества, построенный еще во времена Николая Васильевича Лемаева, а это 50 лет назад. Нам нужен центр как минимум на 1,5 тыс. мест с концертным залом и необходимой инфраструктурой, который будет востребован как у творческой интеллигенции, так и у обычных горожан.

Отдельно мы рассматриваем направление молодежной политики и строительство социальных объектов. Так, например, в области здравоохранения на реконструкцию и обновление медицинских учреждений требуется около 8,5 млрд рублей. В этом году мы строим приемно-диагностическое отделение, это финансово емкий объект. При поддержке «Татнефти» и республики медучреждение будет сдано к 1 сентября.

Также в рамках программы «Нижнекамск-60» рассматриваем строительство одной школы, одного детского сада, а также ряда спортивных объектов. Они все нужны для города.

«Город Нижнекамск должен быть для людей»

— А в чем будет выражаться новый бренд города?

— Сейчас мы проводим инвентаризацию самого города. Я стараюсь много ходить пешком, смотреть, какие замыслы были заложены в основе города, и каждый раз удивляюсь проектным решениям архитекторов. Надо сказать, что генплан города Нижнекамска когда-то завоевал золотую медаль ВДНХ. Это говорит о том, что проект был очень хорош. Но те аллеи, бульвары, променады, которые были заложены изначально, сейчас в какой-то степени работают не так, как должны были. Мне очень важно это все вернуть. Моя позиция как руководителя — город Нижнекамск должен быть для людей.

В рамках инвентаризации мы смотрим зеленые насаждения, дворовые хозяйства, тротуарное хозяйство и дорожную инфраструктуру, возможности развития маленьких и больших скверов. Надо отдать должное первостроителям, которые сделали Нижнекамск зеленым. Сейчас мы делаем аналитику, стремимся к тому, чтобы город был в шаговой доступности ко всем социальным объектам. Наряду с аналитикой разрабатываем план действий. Сегодня над брендом трудится группа архитекторов, социологов, промышленников. Следим за рейтингом городов России. Сейчас Нижнекамск в первой тридцатке моногородов. Задача — в ближайшие пять лет выйти в первую пятерку. Нам очень важно, чтобы город динамично развивался, молодежь оставалась, было комфортно жить. Поэтому необходима реновация города с учетом новых веяний времени, но чтобы город оставался комфортным и для пожилых людей.

«Очень важно, чтобы город динамично развивался, молодежь оставалась, было комфортно жить» Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

— Кто работал над программой «Нижнекамск-60»?

— В основном профильные министерства с нашими специалистами. Работа пока не остановлена, ведем переговоры с несколькими профессиональными группами Москвы, Казани, которые консультируют нас и дают рекомендации выполнить мастер-план для дальнейшего развития города. У нас очень много нереализованных проектов.

Мы рассматриваем Нижнекамск не только как промышленный город, но и город для жизни с туристической составляющей, здесь есть уникальные места, река Кама, Корабельная роща, красивые леса.

Программа достаточно гибкая, и нам важно не столько строить и ремонтировать здания. Даже в рамках капремонта школ я всегда говорю коллегам: «Мы не ремонтируем школы. Мы создаем новое учебное пространство, где даются новые знания, новый подход к получению знаний».

Мы должны менять не просто стены, а сознание людей через архитектуру среды. Среда, которая будет формироваться, будет формировать и сознание людей, подходы, отношения к своему городу. Очень важно, чтобы люди любили и гордились своей родиной. Наша задача — найти эти звездочки и поднять их на небо, чтобы мы, глядя на них, радовались и стремились к этим звездам.

«38 млрд рублей находятся пока под вопросом»

— Вы назвали крупную сумму, которая требуется на выполнение всех проектов, это почти 70 млрд рублей. Каковы предполагаемые источники финансирования?

— На сегодняшний день для получения 30 млрд рублей есть возможность через республиканские президентские и федеральные национальные проекты. 38 млрд рублей из требуемых 68 млрд рублей сегодня не обеспечены программами и потребуют более системной работы, может быть, особых поручений включения в федеральные проекты. Такая практика есть по развитию нашего современного образовательного кампуса, где специалисты предприятий смогут делиться своими знаниями со студентами. Финансирование предполагается из федерального, республиканского бюджетов, а также в виде софинансирования со стороны наших промышленников. Поэтому мы будем искать все инструменты для включения этих объектов в те или иные программы.

«Нижнекамск — экспортно ориентированная территория, очень много продукции уходило в Европу» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

— Если продолжить тему про финансы и экономику, как в этом году общая политико-экономическая ситуация повлияла на состояние дел в городе?

— Благо Всевышнему, год мы идем достаточно стабильно и, надо сказать, с ростом. В феврале-марте были определенные сбои в части изменения самой логистики, выстраивания цепочек реализации продукции.

Нижнекамск — экспортно ориентированная территория, очень много продукции уходило в Европу, и в связи с санкциями двери, конечно, были закрыты, и бизнес переформатировал свой рынок на азиатский. Сегодня эти цепочки уже выстроены. Нет такого объема продукции на складах, как в марте-апреле.

Сегодня уже товарная продукция уходит потребителям. Идет рост потребления и в самой российской зоне. В целом экономика стабильна. Относительно к прошлому году мы будем иметь рост от 20 до 30% в разных направлениях. В части заработной платы никакого снижения не было, простоя тоже. Были определенные моменты на две-три недели у ряда предприятий, но в целом все наши большие крупные компании работают достаточно стабильно.

— Как ТОСЭР работает в Нижнекамске? Какие резиденты ключевые?

—ТОСЭР динамично развивается. Есть несколько потенциальных инвесторов, которые готовы зайти, пока ведут аналитику. Для Нижнекамска это еще одна возможность развития экономики. В муниципальном промпарке «Нижнекамск» работают 16 резидентов. На сегодняшний день не остановилась ни одна стройка, ни одно производство. По этой площадке делаем мастер-план и проектирование третьей очереди.

«В муниципальном промпарке «Нижнекамск» работают 16 резидентов» Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

На частной площадке «Пионер» работают два иностранных инвестора из Китайской Народной Республики. Объем продукции — 1,5 млрд рублей. Никто из них уходить не собирается. Наоборот, планируют расширить свои производства. Есть еще несколько потенциальных инвесторов, которые готовы зайти. Для развития этой площадки дополнительно выделяем 9,5 гектара земли.

Помимо этих двух площадок есть отдельные резиденты, которые неплохо работают. Например, компания «Бикотекс» — единственный завод в России, выпускающая микрофибру. Вложения составляют около 2,5 млрд рублей.

Реализуется много проектов по импортозамещению, пищевой промышленности. Дополнительно выходим на рынок малотоннажной химии. Этот тот вектор, который мы будем все время двигать вперед.

— В Нижнекамск пришел СИБУР, ставший новым собственником «Нижнекамскнефтехима». Как удается выстроить с ними диалог? Какие проблемы появились с их приходом? И в целом как строится сотрудничество с этой компанией?

— Компания СИБУР ориентирована на рост производства. Сегодня есть серьезные планы по инвестициям на эту территорию — это амбициозные проекты, которые будут реализованы на нижнекамской площадке взамен старых производств. Новые производства дадут мощный толчок развитию промышленности. Что касается социальной направленности, они говорят: наша задача — максимально нарастить новый объем налоговых отчислений для того, чтобы росла социальная инфраструктура. СИБУР также заинтересован в развитии города, мы ведем переговоры и принимаем общие решения.

«СИБУР также заинтересован в развитии города, мы ведем переговоры и принимаем общие решения» Фото: © «Татар-информ»

Так, например, идет передача социальных объектов городу. Причем это не просто передача объектов, а намерение компании сначала отремонтировать их. СИБУР передает городу четыре молодежных и спортивных объекта — «Факел», «Дружба», «Алмаш» и базу УСР. Эти объекты теперь будут служить не только работникам «Нижнекамскнефтехима», но и в целом городу.

— С их передачей увеличатся и расходы города. Нижнекамск готов их содержать?

— Не являясь собственником этих объектов, мы не могли их максимально использовать под городские нужды. По нашим расчетам, Нижнекамску не хватает объектов социальной инфраструктуры, образовательных, культурных, спортивных. Если даже они лягут неким бременем затрат, то бизнес будет заточен на рост производства и наращение налоговых отчислений. Этих средств будет достаточно, чтобы содержать социальную инфраструктуру.

«Человеческий потенциал — самый дорогой ресурс и самое большое богатство территории»

— Многие промышленные города испытывают проблемы с рабочей силой. Как складывается ситуация у вас? Хватает ли специалистов для крупных предприятий, для ТОСЭР?

— Такая проблема всегда существовала, есть и будет существовать. Мы живем в то время, когда человеческий потенциал — самый дорогой ресурс и самое большое богатство территории. В Нижнекамске проживают 240 тыс. человек, в районе — 40 тысяч. Промышленные предприятия ведут системную работу с кадрами: выстроена цепочка — школа, ссуз и вуз. То есть это те ребята, которые еще только придут работать на предприятие. Понятно, что не все остаются. Есть и те, кто уезжает.

«В Нижнекамске проживают 240 тыс. человек, в районе — 40 тысяч» Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

На сегодняшний день существуют вопросы по социальной структуре — не хватает врачей, учителей, соцработников. В этом плане нужен более системный подход в плане профориентации молодых людей, а также создавать возможности для того, чтобы в Нижнекамск приезжали молодые специалисты.

— В целом, если брать этот год или прошлый, больше приезжали или уезжали? Какова динамика?

— Динамика в целом нестабильна. Нельзя давать оценку в течение только одного года. На сегодняшний день в Нижнекамске предлагается 5 тыс. вакансий. Но в то же время есть люди, которые не находят себе работу. Это связано с тем, что они не готовы к тем условиям и тем требованиям, которые предъявляет работодатель. Поэтому кто-то приезжает, кто-то уезжает.

Сегодня мы наблюдаем положительную динамику. Дома, которые были построены по программе социальной ипотеки, дали стимул привлечения людских ресурсов. Приезжали со всего Закамья. Эти дома сегодня заполняются. Рядом создаем инфрастуктуру для этих микрорайонов: строим две школы, детский сад.

«В таком большом промышленном центре, связанном с химией, нельзя сказать, что у нас нет никаких проблем»

— Традиционно для Нижнекамска всегда был острым экологический вопрос, в последние годы было много поводов для дискуссий с промышленниками на эту тему. Например, долгое время горела свалка в деревне Прости. Предыдущий руководитель города постоянно поднимал эти вопросы. Что сейчас с экологией? Какие проблемы существуют?

«Нужно думать о модернизации и создании новых производств, как, например, ЭП-600, который сейчас строится» Фото: president.tatarstan.ru

— В таком большом промышленном центре, связанном с химией, нельзя сказать, что у нас нет никаких проблем. Те производства, которые были заложены в основе развития промышленности, в какой-то степени устарели. Хотя они постоянно меняют системы, обновляются, все равно остаются предприятия, которые требуют модернизации.

За последние годы компания «Нижнекамскнефтехим» вложила порядка 3 млрд рублей только в реконструкцию очистных сооружений. Очень много в части снижения выбросов сделано в замене мазута на газ, по сложным сернистым осадкам также разработана сложная технология. Надо отдать должное, за последние 10-15 лет многое сделано. Теперь нужно думать о модернизации и создании новых производств, как, например, ЭП-600, который сейчас строится. У промышленников задача — не только наращение, но и решение экологических проблем.

Буквально в начале года приезжала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, и «Нижнекамскнефтехим» в лице СИБУРа подписал соглашение с ведомством о взаимодействии на более чем 6,5 млрд рублей на природоохранные мероприятия. В последующем эта цифра достигнет 12 млрд рублей. Большие проекты есть и у компании «Татнефть».

«Росприроднадзор и «Нижнекамскнефтехим» в лице СИБУРа подписали соглашение о взаимодействии на более чем 6,5 млрд рублей на природоохранные мероприятия» Фото: president.tatarstan.ru

Работа идет, она системная. Есть межведомственная комиссия во главе с Премьер-министром РТ, курирует эту комиссию Министерство экологии РТ. Периодически мы собираемся. Например, два месяца назад встречались с академиками со всей России, которые ведут экологические проекты. Очень много разработанных ими проектов реализуется на нижнекамской площадке. Эта тема постоянная, она на контроле. Она и будет одной из главных направлений деятельности как самих промышленных предприятий, так и города. Что касается свалки в деревне Прости, о которой вы говорите, в прошлом году там провели рекультивацию. Было вложено почти 700 млн рублей федеральных денег. Благо эта проблема решена.

Сейчас у нас остается два старых полигона. Один в Камских полянах. Это не очень большой объем, где-то 0,5 га. И порядка 14 га на территории «Нижнекамскнефтехима», шлам-отвалы — это первые свалки шламов, которые были. Здесь мы работаем с федеральным центром. Есть ряд федеральных программ, как «Чистая страна», направленные на рекультивацию накопленного экологического ущерба. Я думаю, что мы эти площадки включим и начнем их реализовывать.

«Что касается свалки в деревне Прости, в прошлом году там провели рекультивацию. Благо эта проблема решена» Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Параллельно ведем разработку экобиоресурсов, которые имеет Нижнекамск, — это наши озера, в частности Каракуль. Вместе с Министерством экологии хотим войти в федеральную программу, чтобы реабилитировать эти водоемы. Это работа системная, многогранная и необходимая, начиная с посадки деревьев в городе до больших технологических линий очистки сбросов и стоков, которые имеются на промышленной зоне.

«Строительство обхода — это дорога жизни и второе рождение для Нижнекамска»

— Очень важный проект, который затрагивает Нижнекамский район, — это строительство обхода трассы М7 через Нижнекамск и Набережные Челны. Как идёт его реализация?

— Это очень важный и нужный проект, который будет реализован в рамках большого строительства автотрассы М12. Дорога — это жизнь, а Нижнекамск долгое время был логистическим тупиком. Хотя мы рядом с Набережными Челнами, но эти 40 км и заезд через лесной массив были единственной дорогой. Поэтому всегда возникали вопросы по логистике, вывозу, ввозу продукции, перемещения людских ресурсов.

«Строительство обхода трассы М7 через Нижнекамск и Набережные Челны – очень важный и нужный проект» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Когда было принято решение о строительстве, для нас это стало свежим ветром, новым взглядом в будущее. Мы с радостью приняли этот проект. Понятно, что были дискуссии в части прохода, то ли через Котловку, то ли через Соколку. Сейчас решение через Котловку принято. А было порядка 20 версий возможности обхода, даже минуя Нижнекамск.

Мы считаем, что тот вариант, который сегодня принят, более привлекателен для города. Он даст возможность городу напрямую выйти на федеральную трассу — буквально 1,5 км дороги через улицу Мира. Путь до столицы республики уменьшается более чем на час и предусматривает выход на уфимскую трассу.

В процессе строительства возникают вопросы экологии, шумозащиты, переноса. Они решаются путем обсуждения, договоренностей. Каких-то проблем по землям нет. Коридор сегодня выстроен. Земли все уже выведены. Идет большая масштабная стройка.

Скоро приступаем к первому этапу — строительству моста, который даст возможность выхода на трассу. Для Нижнекамска это станет дорогой жизни и вторым рождением.

«Для Нижнекамска это станет дорогой жизни и вторым рождением» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Такая возможность привлечет еще больше потенциальных резидентов, даст рост экономики, повысит благосостояние людей. Любая дорога — это всегда рост территории, поэтому мы считаем, что получим больше положительного, чем отрицательного от этого строительства. Дай бог вовремя сдать дорогу. Планы — 2024 год. Будем надеятся, что в срок наши строители уложатся.

— Если говорить о дорогах и транспорте, то мы не можем не спросить про общественный транспорт в городе. Длительное время были проблемы с интервалом движения, схемами. Что-то удалось сделать?

— Да. Я благодарен руководству республики за поддержку, Президенту. Нам выделили 50 автобусов «ПАЗ-Вектор» — это автобусы средней вместимости. Сегодня мы имеем 11 маршрутов. Вернулись к старой схеме, которая когда-то была в городе. И сегодня примерно на 80% решили вопрос. Но требуются еще дополнительные маршруты.

Мы сегодня ведем анализ потребностей, заполняемости маршрутов, мониторим движение общественного транспорта. Кратность интервалов движения автобусов составляет от 12 до 20 минут. Конечно, самое оптимальное — 10-15 минут. Поэтому сейчас есть линии как перегруженные, так и недогруженные.

«Мы сегодня ведем анализ потребностей, заполняемости маршрутов, мониторим движение общественного транспорта» Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Наша задача — увеличить количество автобусов где-то до 70 единиц, запустить маршруты в сторону промышленности, потому что сегодня вахтовые перевозки больше концентрируются только на рабочей силе. Если раньше у горожан была возможность ехать в эту сторону автобусами промышленников, то сейчас эти возможности ограничены в связи с ковидом и прочими условиями. Появились новые улицы — Табеева, Гайнуллина, где наблюдается большая концентрация жителей, соответственно, возникает потребность в перевозках. Поэтому нужно будет дополнительно 20 автобусов.

Большая перспектива — развитие электрического транспорта. Мы ведем переговоры с одной из крупных компаний РФ по возможности использования электробусов. Также есть планы по развитию трамвайного хозяйства. Остается вопрос по пригородным перевозкам. За летний сезон мы перевозим огромное количество жителей в дачные массивы, в которых расположены порядка 40 тыс. участков. Желание развивать это направление есть.

Моя задача, как руководителя, сделать общественный транспорт общедоступным, массовым, чтобы было меньше легкового личного транспорта, потому что это создает проблемы для города. Мы говорим про экологию, однако объем выбросов через выхлопные трубы машин больше, чем выбросов из труб заводов. Нужно развивать общественный транспорт как перспективу развития города.

«Объем выбросов через выхлопные трубы машин больше, чем выбросов из труб заводов» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

— В Нижнекамске есть крупный вокзал. Долгое время его судьба была неясна: были разговоры о его реконструкции или возможной продаже. Какое-то решение в итоге принято?

— Вокзал находится в частных руках. Ведем переговоры. С учетом выхода на М7 через улицу Мира думаем, какая польза будет от него в том месте, где он сегодня находится. Окончательного решения по этому объекту пока нет. Я думаю, в ближайшие полгода и решение появится.

— В Нижнекамске реализуется еще один очень амбициозный проект. Это торговой центр «Рамус Молл», крупнейший в Закамье и даже в республике. Он состоялся, работает?

— «Рамус Молл» работает, он открылся. Но с учетом санкций много сетевых магазинов пока закрыты. Есть свободные площади, пока идет выход на оптимальные показатели. В то же время наблюдаем тенденцию по торговым центрам, везде развивается сфера услуг: детские, образовательные, спортивные направления. Поэтому будущее торговых центров за этими проектами. Что касается торговли, то сегодня развивается сегмент электронной торговли, и больше направлений будет именно в этом.

— Каковы ожидания в районе в плане урожая?

— Более 50 тыс. гектаров засеяно. Уже вторую неделю, как вышли на уборку в поля. Озимый рыжик — более 15 центнеров, это неплохие показатели. По зерновым идем где-то от 41 до 45 центнеров с гектара, это тоже очень хороший посыл. Надеемся, что год будет успешным. И наша задача максимально быстро собрать тот урожай, который сегодня имеем.

«Находясь рядом с Камой, мы, конечно, должны использовать этот потенциал» Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

«Людям всегда должно быть комфортно в шаговой доступности, они должны видеть красивые места»

— Нижнекамск находится на Каме, к берегам пришвартовываются круизные суда с туристами. Какие планы по развитию туризма в городе? В речном порту уже давно построен отель, когда он начнет работать?

— Это направление мы считаем одним из перспективных. Нижнекамск имеет водную гладь, прекрасные леса, парки. Многие рассматривают наш город только как центр нефтехимии, мы ведь и сами об этом много говорим. Однако Нижнекамск должен быть многогранным, у него уникальное месторасположение. Находясь рядом с Камой, мы, конечно, должны использовать этот потенциал.

Что касается речного порта, здесь останавливаются теплоходы, их пассажиры посещают святые места, Святой ключ, храмы, экопарк и другие площадки. На прошлой неделе мы договорились с компанией «Речфлот», что в ближайшие две недели мы запустим свой экскурсионный теплоход с элементами нашего бренда, который был разработан и сегодня активно пропагандируется. Рассматриваем возможности остановки больших теплоходов. Это тоже достаточно серьезный сегмент развития экономики.

«Думаю, что этот отель [в речном порту] заработает в ближайшей перспективе, потому что есть некие планы по оператору этой площадки» Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Что касается отеля, о котором вы говорите, я не буду раскрывать детали, но думаю, что этот отель заработает в ближайшей перспективе, потому что есть некие планы по оператору этой площадки.

Также есть планы в целом по развитию Стахеевской усадьбы. Ведем реконструкцию Святого ключа при поддержке президентской программы и компании «Татнефть». Дальше планируется его расширение и создание инфраструктуры.

В городе в ближайшие дни откроется достаточно серьезный объект — это Нижнекамские термы, еще одна точка притяжения горожан и гостей. Ижевскими инвесторами вложено почти 800 млн рублей. По их заверениям, аналога в России нет.

— Вы инициировали муниципальный проект «Сто сквериков». В чем его суть, как он будет реализовываться?

— Проект направлен на благоустройство города. Людям всегда должно быть комфортно в шаговой доступности, они должны видеть красивые места.

Президентская программа «Наш двор», которая сейчас реализуется в республике, преображает и в Нижнекамске дворовое хозяйство. В то же время между домами, проулками остаются места, которые нуждаются в более внимательном подходе и которые могли бы быть местом встречи. Мы сейчас определяем площадки, проводим инвентаризацию и разрабатываем типовые модели. Предполагается, что это будут малые скверы для игр детей, встреч взрослых, приятного времяпрепровождения, то есть места, где будет комфортно и уютно всем.

Это требует больших инвестиций, вложений, но я думаю, город Нижнекамск и его жители достойны этого. Сегодня мы выходим с призывом, с просьбой сделать этот город лучше! Только вместе мы можем решить этот вопрос, поэтому посыл этих «Сто сквериков» заключается также и в том, чтобы создавать эти площадки вместе с жителями. Кто-то сделает клумбу, кто-то скамейку, кто-то деревья посадит. Это будут те места, где мы все вместе будем собираться и делать жизнь лучше. Это большое будущее нашего любимого города.