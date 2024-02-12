Рифкат Минниханов: «Академия наук сегодня замыкает на себя и технологические вопросы»

Рифкат Минниханов: «По итогам 2024 года, который объявлен Раисом Татарстана Годом научно-технологического развития, нам будет о чем рассказать»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы должны обеспечить приезд на Kazan Digital Week потенциально заинтересованных покупателей»

Рифкат Нургалиевич, как вы оцениваете четвертый Международный форум Kazan Digital Week?

Масштабность форума и его популярность сыграли большую роль. Количество участников говорит само за себя. В 2023 году в форуме очно приняли участие 14 тысяч человек, 10 тысяч – онлайн. Kazan Digital Week – это уже имя, бренд. И это несмотря на то, что первый форум был проведен полностью в дистанционном формате. В 2023 году прошел четвертый форум, в этом году состоится юбилейный.

Форуму была оказана большая поддержка на федеральном уровне. Оргкомитет возглавил министр цифрового развития России Максут Шадаев.

14 тысяч – рекордная цифра…

Да. И важный показатель, что зарегистрированные участники представляли 48 стран.

Основой форума стала стратегическая сессия, которую провел Максут Игоревич (Шадаев – прим. Т-и), где был проведен «срез по цифре» с регионов, которые выработали концептуальное направление в вопросах цифровизации в той или иной области. Это была площадка, на которой можно было представить свои проекты в рамках импортозамещения, импортоопережения.

Отмечу, что участие в форуме было бесплатным.

«Основой форума Kazan Digital Week стала стратегическая сессия, которую провел Максут Игоревич Шадаев, где был проведен «срез по цифре» с регионов» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2023 году форум вышел на федеральный уровень. Каков его потенциал?

Я бы хотел отметить масштаб самого мероприятия. Когда говорят о форуме, складывается такое мнение, что это только момент, дни его проведения. А форум – это и процесс подготовки, который идет в течение года.

В рамках форума было проведено 17 вебинаров, шесть серьезных хакатонов. Более 800 спикеров участвовали в 107 секциях и круглых столах. Поверьте, всё это требует солидной подготовки.

Уверен, такой подход приведет к тому, что в будущем эта площадка будет использована и для выставки новых технологий, и для принятия соответствующих решений. Ведь на выставке компании не только представляют свой продукт. Мы должны обеспечить приезд потенциально заинтересованных покупателей, чтобы участники не просто сидели, а заключили хотя бы один, два, три договора. Если такой формат сработает, то и на следующий год компания придет.

Я приглашаю компании заранее заявляться, давать информацию о себе. Мы за три месяца уже начинаем информировать потенциальных покупателей, чтобы они приехали и посмотрели на эту выставку. Это особенность нашего форума. Мы делаем так, чтобы люди были заинтересованы, чтобы пришли и чтобы продались. Мы никого не загоняем.

Предоставлено Академией наук РТ

«У нас есть весь потенциал, чтобы отражать различные хакерские атаки»

Последние несколько лет страна переходит на отечественные IT-продукты. По вашему мнению, форум Kazan Digital Week подтвердил, что наши продукты не хуже, что они тоже популярны среди потребителей?

Как я уже сказал, в рамках деловой программы форума прошло порядка 107 секций и круглых столов. Одной из интереснейших площадок стал виртуальный киберполигон, созданный Innostage с привлечением возможностей Positive Technologies (российские компании, специализирующиеся на разработке решений в сфере информационной безопасности – прим. Т-и). На полигоне были смоделированы семь ситуаций, имитирующие хакерские атаки. Наша команда, в составе которой были и студенты, успешно с ними справилась.

Всё это свидетельствует о том, что у нас есть весь потенциал, чтобы отражать различные хакерские атаки. Когда мы говорим о том, что заменили какую-то импортную составляющую, мы должны говорить и о том, что есть кадры, которые решают эти вопросы, смогут ее обслуживать. Должен отметить, что на этой площадке эти схемы были отработаны.

Отдельно хотел бы сказать про соревнования мини-автомобилей, которые провел генеральный партнер «Летай». Участники сами собирали и программировали эти модели. И замечу – с использованием отечественных компонентов. Соревнования стали точкой притяжения на Kazan Digital Week.

«Участники сами собирали и программировали модели. И замечу – с использованием отечественных компонентов. Соревнования стали точкой притяжения на Kazan Digital Week» Фото: rais.tatarstan.ru

Даты проведения в 2024 году уже известны?

Дата пока плавающая, не определена окончательно. Это связано с проведением в Казани саммита стран БРИКС (планируется в октябре 2024 года, – прим. Т-и). Если никаких форс-мажоров не будет, то форум состоится 9-11 сентября.

На какие направления будет сделан акцент?

Все десять направлений останутся прежними, может, только чуть-чуть изменятся названия. Поступали предложения даже уменьшить количество направлений. Я считаю, что делать это нежелательно, потому что во всех направлениях есть цифровые технологии, они должны быть представлены.

Предлагали сделать направление «Искусственный интеллект». Мы решили, что оно будет, но во всех направлениях, потому что отдельно его рассматривать нельзя, ИИ присутствует везде.

Уверен, что будет больше заявок на конкурс «IT-лидер», который мы объявили в рамках форума по всем десяти направлениям и в номинации «Системный лидер». В прошлом году мы смогли определить победителей только по восьми. Ждем большей активности.

В стране, в республике активно идет процесс цифровизации. Какую лепту форум вносит в ее развитие?

Цифровизация пронизывает всё. Проекты, которые демонстрировались на нашем форуме, уже имеют практическое применение.

Например, беспилотными грузоперевозками занимается КАМАЗ, в Иннополисе ездят беспилотные такси.

«Беспилотными грузоперевозками занимается КАМАЗ, в Иннополисе ездят беспилотные такси» Предоставлено Академией наук РТ

Наши вузы тоже не стоят на месте, предлагают различные решения. Скажем, беспилотник, который проверяет целостность кабельных сетей на объектах энергетики, технологии, связанные с сельским хозяйством.

Но нужны соответствующие нормативные документы, регламенты и определенные условия. Именно поэтому мы с 2021 года строим в особой экономической зоне «Алабуга» полигон для испытаний беспилотного транспорта. В конце 2023 года была создана основная инфраструктура, начались первые испытания.

Отдельно хотел бы обратить внимание на автомобиль «Атом». Говорят, что это гаджет на колесах. У него большая перспектива. Я считаю, что он имеет шанс стать очень хорошим отечественным продуктом с высокой степенью цифровизации. Это чисто отечественная разработка. Если в других беспилотниках еще есть импортные комплектующие, то тут всё будет наше. Надеюсь, что к 2025 году увидим.

«Без соответствующей «цифровой» компетенции невозможно решить задачи, которые стоят перед инженерами»

Давайте поговорим о кадрах. Испытывает ли IT-отрасль недостаток в квалифицированных специалистах?

По статистике HeadHunter, каждый пятый IT-специалист, уехавший из России в другую страну с начала 2023 года, вернулся. Я думаю, это достоверная информация. Почти одна пятая часть уехавших изменили данные в своих резюме, вновь указав страной проживания Россию.

Дефицит кадров остается, о чем говорят данные Минцифры РФ. В национальной IT-отрасли он составляет порядка 500-700 тыс. человек при общем количестве занятых 7 млн 740 тыс.

Разрыв будет ликвидирован, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Но у нас всё для этого делают. Например, обучают IT-специалистов уже в средних специальных учебных заведениях.

Какое учебное заведение в Казани ведет это направление?

Это наш Казанский техникум связи (Международный центр компетенций – Казанский техникум информационных технологий и связи, – прим. Т-и). Там конкуренция до 30-40 человек на место.

Предоставлено Академией наук РТ

Где еще готовят IT-специалистов?

Конечно же, в Иннополисе: он сам по себе уникален. Соединяет вузы, предприятия, бизнес. К сожалению, пока цифры не такие большие. Но в рамках подготовки кадров проводится очень серьезная работа.

И Иннополис, и другие вузы проводят достойные курсы повышения квалификации.

Расскажу еще об одной особенности. Наши высшие учебные заведения – участники «Приоритета 2030» (федеральной программы поддержки вузов, – прим. Т-и) начали создавать цифровые кафедры, так как это является условием участия в проекте. То есть те вузы, которые ранее IT-специалистов не готовили, сегодня их готовят. Сегодня участниками программы «Приоритет 2030» являются КФУ, КНИТУ, КАИ, КГЭУ, КГМУ.

И те вузы, которые не попали в программу, в любом случае рассматривают подготовку специалистов в области IT. Без соответствующей «цифровой» компетенции невозможно решить задачи, которые стоят перед инженерами.

Интерес со стороны предприятий есть?

Безусловно. Сами компании сегодня заинтересованы в том, чтобы выпускники техникумов и вузов, которые к ним приходят, имели эти компетенции.

Кроме того, на уровне Российской Федерации принято решение о проведении конкурса на передовые инженерные школы. Вузы рассматриваются через призму участия со стороны партнера – предприятия. То есть компании вкладывают средства в подготовку специалистов, связанных с цифрой. А приток студентов позволяет вузу двигать это направление еще дальше.

Вот этот комплекс позволяет поддержать желание вузов готовить специалистов, у них есть определенный бюджет, а участие со стороны партнера усиливает финансовую составляющую.

Если вернуться к теме беспилотников, как раз у передовой инженерной школы КФУ и КАМАЗа беспилотный транспорт является одним из направлений. Проект «Атом», о котором я говорил, – это тоже результат работы сильных игроков на рынке. Над подготовкой этого транспортного средства работают несколько сотен человек.

«Проект «Атом» – это результат работы сильных игроков на рынке. Над подготовкой этого транспортного средства работают несколько сотен человек» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня пять из пятидесяти передовых инженерных школ России находятся в Татарстане. Это позволит получать квалифицированных инженеров из тех, кто учится в этих вузах. Кроме того, создаются условия для подготовки инженеров хорошей компетенции для того или иного предприятия.

Конечно, условия позволяют нам сегодня в полной мере ощутить, что цифра – это действительно сквозная технология.

Может ли случиться кризис перепроизводства таких специалистов?

Сегодня об этом вообще рано говорить. Мы говорили о подготовке кадров для IT. Отдельная тема – кадры для промышленности. Сейчас есть дефицит кадров, особенно инженерных специальностей. Я считаю, что это отдельная тема для разговора.

В последнее время часто говорят: в какой-то момент наступит переизбыток тех или иных специальностей, что с массовым выходом на рынок искусственного интеллекта многие задачи будут реализовывать с использованием ИИ или, скажем, какие-то программы будут писать роботы… Если на эту тему рассуждать, то на первый план выходит подготовка специалистов более высокого уровня, которые владеют математикой, физикой, химией, биологией. Это будущее, без которого в дальнейшем основные технологии, которые мы сегодня имеем, не будут развиваться не только в Татарстане, но и в целом в Российской Федерации.

«В 2020 году зафиксировано 4 тысячи кибератак на объекты информационной инфраструктуры Республики Татарстан, а в 2023 году – 12,2 миллиона. В 32 раза больше, чем годом ранее» Предоставлено Академией наук РТ

32% существующей утечки данных происходила из-за халатности работников

Давайте поговорим о кибербезопасности. Многие сталкивались или с кражей денежных средств, или с хакерскими атаками. «Татар-информ» пытались атаковать неоднократно. Какова статистика в целом по республике?

В 2020 году зафиксировано 4 тысячи кибератак на объекты информационной инфраструктуры Республики Татарстан, в 2021-м – 72 тысячи, в 2022-м – 372 тысячи. А в 2023 году – 12,2 миллиона. В 32 раза больше, чем годом ранее.

Рост в геометрической прогрессии. С чем он связан и какова его структура?

Да, рост очень большой. Если говорить о структуре, то на министерства и крупные госкомпании в 2023 году пришлось 48% кибератак.

К сожалению, 32% существующей утечки данных происходила из-за халатности, невнимательности работников. Сегодня эта проблема существует. Во всех министерствах и ведомствах созданы соответствующие структуры, есть лица, ответственные за кибербезопасность. Эти специалисты в дефиците. Думаю, это подтвердят руководители предприятий.

Учитывая эту ситуацию, в 2022 году ряд наших вузов подписал документ о создании Центра противодействия киберугрозам. Тот киберполигон, о котором я говорил ранее, – это результат той работы. То, что у нас не получалось сделать несколько лет, сегодня работает и воспринимается на ура. Многие раньше не понимали необходимости заботы о кибербезопасности. На выставке в рамках Kazan Digital Week было наглядно продемонстрировано, как все устроено и завязано на тех, кто может противостоять различным кибератакам.

Сейчас IT-специалисты в области кибербезопасности очень востребованы. Поэтому сегодня в КАИ, который в свое время специализировался на защите информации, и в других наших ведущих вузах эта тема в образовательной программе присутствует.

Компании также проводят обучение специалистов по этому направлению.

Если говорить про предпринятые кибератаки, то ни одна из них не привела к серьезному сбою производств, так чтобы остановился какой-то завод или система управления. Значит, мы в Татарстане, в России имеем потенциал противодействия различным атакам извне.

«Структурно мы сейчас завершаем присоединение Института Марджани, Центра перспективных экономических исследований и Научного центра безопасности жизнедеятельности» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Порядка 500 тысяч пользователей ежегодно обращаются к нашей базе данных»

Мы знаем вашу нацеленность на информатизацию. Какие изменения в связи с этим ожидают Академию наук Татарстана?

Структурно мы сейчас завершаем присоединение Института Марджани, Центра перспективных экономических исследований и Научного центра безопасности жизнедеятельности.

Должен констатировать: эти три структуры и наша Академия наук – это очень сильный гуманитарный блок. Может, даже на уровне Российской Федерации. Порядка 500 тысяч пользователей ежегодно обращаются к нашей базе данных.

Думаю, что по итогам 2024 года, который объявлен Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым Годом научно-технологического развития, нам будет о чем рассказать.

В конце 2023 года прозвучала информация, что в структуре Академии наук будет создан Центр кочевых цивилизаций. Расскажите, на какой стадии сейчас проект, что от него ожидается, какова его цель?

По кочевым цивилизациям всегда возникало много вопросов. Где? Когда? Как всё происходило? Институт Марджани, Институт археологии имеют очень большие наработки в этом направлении. И мы пришли к выводу, что пора совместно с учеными из других регионов России определить программу и подходы к обработке материалов, которые сегодня есть.

На круглом столе осенью минувшего года решили, что примерно в конце марта будет принята программа работы нового центра. Его руководителем выбран авторитетный ученый с Дальнего Востока Николай Крадин (специалист по кочевниковедению, директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, – прим. Т-и). Он дал согласие возглавить этот центр.

Мы думаем, что в течение нескольких лет работы центра будет понятно и четко определено место кочевых цивилизаций и их роль в истории нашего народа.

«Мы сегодня очень много работаем над тем, чтобы решения по стартапам исходили от самих предприятий»

Изменится ли концепция проведения Российского венчурного форума, который пройдет в Казани весной 2024 года?

Ранее венчурный форум был однодневным. Меня ввели в наблюдательный совет Инвестиционно-венчурного фонда РТ, и, исходя из опыта проведения, было принято решение проводить конференцию как минимум два дня.

Первый посыл – то, что количество инвестиционно-венчурных фондов уменьшается, причем в геометрической прогрессии.

Второй посыл в том, что на сегодня технологическое предпринимательство выходит на первый план. И в этом мы лидеры в Российской Федерации. Предпринимательство – это основа для того, чтобы венчурные фонды заработали. Поэтому в декабре было принято решение подкрепить форум вопросами технологического предпринимательства.

Оргкомитет форума возглавит министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Это повышает статус мероприятия, выводит его на федеральный уровень.

«Хочу пригласить желающих принять участие в Российском венчурном форуме в качестве партнеров. Приглашаю заявляться стартапы» Предоставлено Академией наук РТ

Фактически у нас остается очень немного времени на подготовку. Буквально за один месяц с небольшим нам нужно будет решить очень много вопросов, которые раньше даже на повестке не стояли.

Я, имея возможность, хочу пригласить желающих принять участие в этом форуме в качестве партнеров. Приглашаю заявляться стартапы. Чтобы вас отобрали, чтобы к вам пришли представители венчурных фондов. Мы сегодня очень много работаем над тем, чтобы решения по стартапам исходили от самих предприятий, от бизнеса.

Конечно, мы будем приглашать, чтобы фонды могли познакомиться со стартапами и, возможно, вложились в некоторые из представленных на форуме решений. Акцент делаем в первую очередь на предприятия, которые имеют аккредитационные программы.

Ну и хочу напомнить социальному бизнесу, что в случае поддержки какого-то стартапа можно получить возврат части вложенных денежных средств в рамках инструментов, которые сегодня действуют в России.

Также у нас есть инструмент «Университетская стартап-студия». Стартапы на нашем форуме будут ярко представлены. И КИМБы. Это компании инвестиций в малый бизнес, которые на сегодняшний день имеют хорошие источники финансирования.

Кроме того, Академии наук РТ передано кураторство созданного в этом году в республике Научно-образовательного центра мирового уровня. Заявка сегодня в стадии рассмотрения у Министерства образования РФ. Но уже сейчас мы видим конкретные проекты и в рамках интеграции инвестиционно-венчурных фондов.

Если говорить в целом о форуме, то я считаю, что он эффективно показывает себя в работе с проектами, которые требуют той или иной формы поддержки.

«Академия наук Татарстана ранее в своей деятельности имела более гуманитарную направленность, а сегодня мы на себя замыкаем и технологические вопросы» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Гранты не будут выдавать просто за идею. Эта форма себя изжила»

Известно, что изменения ожидают и республиканский форум «50 лучших инвестиционных идей для РТ», который проводится уже много лет. В том числе изменен размер призового фонда. Для чего это делается?

Формат форума сам по себе интересен, у него много форм и направлений, есть партнеры. Тут изменений не будет. Но подходы, решения, работа с копаниями будут другими. Во-первых, мы все это передаем под эгиду Инвестиционно-венчурного фонда и Научно-образовательного центра. Во-вторых, будет пересмотрена система выдачи грантов.

Гранты не будут выдавать просто за идею. Средства получат конкретные стартапы, которые можно будет поддержать дальше.

Да, были хорошие гранты, кто-то благодаря им двигался вперед, развивался, а кто-то переставал работать. Эта форма себя изжила. Мы вышли на новый уровень, будем работать по-другому.

«Математики, физики, биологи, химики будут на слуху. Им будем уделять внимание, в том числе в рамках Международной казанской научной мультиконференции» Предоставлено Академией наук РТ

В завершение хотели спросить о Международной научной мультиконференции в Казани. В чем суть проекта, какие этапы реализации, кого видите в качестве участников?

Академия наук Татарстана ранее в своей деятельности имела более гуманитарную направленность, а сегодня мы на себя замыкаем и технологические вопросы. Я не зря сказал, что сегодня математики, физики, биологи, химики будут на слуху. Им будем уделять внимание, в том числе в рамках Международной казанской научной мультиконференции.

Она в себя включает две части: «Математические методы в технике и технологиях» и «Киберфизические системы». Будут принимать участие видные ученые, привлекаться вузы – КАИ, КХТИ, КФУ, Иннополис, Академия наук.

Сама конференция не новая, она уже имеет свою историю. Мероприятие пройдет с 3 по 7 июня. Создан оргкомитет, заседание рабочих групп проводится каждую неделю.

Акцент мы делаем на поддержку спецшкол. В первую очередь по точным дисциплинам. Когда мы эту программу принимали, мне преподаватели вузов, мехматов говорили: «Вы нас тоже не забудьте». Пока упор на математику. Может, будут химики, физики. Академия наук в этом процессе участвует.

Расскажу об одной особенности этой конференции: там выступают с предзащитой кандидатских и докторских. Хороший отзыв о выступающих – это как трамплин для дальнейшей успешной защиты работ.