Мишустин призвал провести «Игры будущего» в Казани на высшем уровне

Премьер-министр России Михаил Мишустин

Фото: пресс-служба Правительства РФ

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего», который состоится в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта, должен пройти на высшем уровне. Об этом заявил Премьер-министр России Михаил Мишустин на утреннем совещании с вице-премьерами, сообщает пресс-служба Правительства страны.

«Важно, чтобы все мероприятия прошли на высшем уровне, чтобы люди получили удовольствие, чтобы болельщики из разных стран могли следить за соревнованиями», — подчеркнул, подводя итоги совещания, Премьер.

Вместе с тем Мишустин обратил внимание на то, что интерес к такому формату состязаний растет и что очень многие государства планируют развивать его у себя. Это обуславливает необходимость обеспечить людям «во всем мире» возможность следить за соревнованиями в Татарстане.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании доложил об ажиотажном спросе на билеты на «Игры будущего», о том, что вся подготовка идет по графику, и о том, что первые участники игр прибудут в Казань 15 февраля.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В нем примут участие более 260 команд и свыше 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и пять в расширенной программе).

На ВДНХ 14 ноября состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», где Президент РФ Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований. Позднее он назвал предстоящие игры самыми масштабными в мире состязаниями по киберспорту. Раис Татарстана Рустам Минниханов заметил, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.