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Первые участники Игр Будущего прибудут в Казань 15 февраля
Первые участники Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» приедут в Казань 15 февраля. Об этом на совещании Правительства доложил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
«Первые участники турнира приедут в Казань 15 февраля. Традиционно на играх нам будут помогать волонтеры из разных регионов России и из‑за рубежа – более 2 тысяч человек», – рассказал докладчик Премьер-министру Михаил Мишустину.
Он отметил, что спортсмены будут обеспечены всеми необходимыми сервисами, транспортом и местами для проживания, передает пресс-служба Кабмина.
Игры Будущего – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, оно объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первом турнире, который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта, примут участие более 260 команд и свыше 2 тыс. спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 в основной и 5 в расширенной программе). Президент России Владимир Путин назвал предстоящие соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире, а Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.
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