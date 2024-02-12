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Чернышенко рассказал об ажиотажном спросе на билеты на Игры Будущего в Казани
Билеты на Международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего», который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта, активно продаются. Об этом на совещании Правительства доложил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
«Билеты активно продаются. Мы видим огромный, я бы даже сказал, ажиотажный спрос», – рассказал докладчик Премьер-министру Михаил Мишустину.
Он отметил, что для большего охвата онлайн-зрителей будут задействованы как общероссийские телевизионные каналы, так и цифровые платформы – VK Play и Trovo. Турнир планируют освещать более 600 российских и зарубежных СМИ, сказано на сайте Кабмина.
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