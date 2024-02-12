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Общество 12 февраля 2024 12:20

Чернышенко рассказал об ажиотажном спросе на билеты на Игры Будущего в Казани

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Чернышенко рассказал об ажиотажном спросе на билеты на Игры Будущего в Казани
Фото: пресс-служба Правительства РФ

Билеты на Международный мультиспортивный турнир «Игры Будущего», который пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта, активно продаются. Об этом на совещании Правительства доложил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Билеты активно продаются. Мы видим огромный, я бы даже сказал, ажиотажный спрос», – рассказал докладчик Премьер-министру Михаил Мишустину.

Он отметил, что для большего охвата онлайн-зрителей будут задействованы как общероссийские телевизионные каналы, так и цифровые платформы – VK Play и Trovo. Турнир планируют освещать более 600 российских и зарубежных СМИ, сказано на сайте Кабмина.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин назвал предстоящие соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире, а Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.
#игры будущего
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