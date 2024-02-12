Чернышенко: Вся подготовка к Играм Будущего идет по графику

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Начался финальный этап подготовки к проведению Международного мультиспортивного турнира «Игры Будущего» в Казани. Об этом на совещании Правительства доложил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Все организационные мероприятия идут по графику. Позавчера мы с [Раисом Татарстана] Рустамом Нургалиевичем Миннихановым лично проверили операционную готовность площадок, поучаствовали в учениях. Все системы показывают полную готовность», – рассказал докладчик Премьер-министру Михаил Мишустину.

Он уточнил, что соревнования развернутся на площадке десяти объектов, 8 из них находятся в Казани, один – в Иннополисе, один – в «Сириусе», где пройдут гонки «Формулы-4» и гонки виртуальные.

За общую координацию будет отвечать главный операционный центр. В ближайшие дни на площадках турнира откроются справочные и информационные центры.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин назвал предстоящие соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире, а Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.