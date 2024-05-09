Мирзиёев на встрече с Путиным рассказал об апрельском визите Минниханова в Узбекистан

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным упомянул визит Раиса РТ Рустама Минниханова в апреле этого года, когда рассказывал о преимуществах закупки фруктов и овощей в своей республике. Расшифровка встречи опубликована на сайте Кремля.

«Минниханов был в наших южных областях, он просто удивился, когда ему показали капусту, урюк, чеснок, лук. Дней 15 назад он съездил, он был вообще шокирован. Он говорит: „Почему мы покупаем за границей, а здесь дешево и экологически чисто, а самое главное, цена нормальная“», — рассказал узбекистанский лидер.

Путин отметил, что Россия закупает фрукты и овощи из Узбекистана, и отметил, что объемы закупок будут увеличены.

«И вам хорошо, и нам. Это цены держит, не дает им подниматься», — сказал глава государства.

Напомним, 20 апреля Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан с рабочим визитом и пробыл там пару дней. Он посетил площадку специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности», где ему представили генеральный план развития территории, а также встретился с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым. Также руководитель республики побывал в Навоийской области, где ему представили площадки индустриального парка на территории СЭЗ «Навои», провел встречу с Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Одним из главных пунктов поездки стало участие Раиса РТ в Международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.