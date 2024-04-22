Привет Мирзиёева и Татарстан на «ИННОПРОМе»: о чем договорился Минниханов в Узбекистане

Рустам Минниханов: «Мы высоко ценим возможность расширения взаимодействия с Узбекистаном в рамках дружественных отношений наших стран»

Фото: rais.tatarstan.ru

Приветы от Мирзиёева и признание веса Казани

«Мы высоко ценим возможность расширения взаимодействия с Узбекистаном в рамках дружественных отношений наших стран. По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот вырос на 27% и превысил $370 млн», – сказал Рустам Минниханов участникам выставки. Он подчеркнул, что особая заслуга в этом президентов России и Узбекистана.

Татарстанский лидер также отметил вклад республики в укрепление связей России и Узбекистан. Он напомнил, что в октябре прошлого года в Казани был организован Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном.

Между тем помимо большой делегации Татарстана Россию на форуме также представлял зампред Правительства России, министр промышленности Денис Мантуров. Со стороны Узбекистана была аналогичная по весу фигура – заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев.

Интересно, что позже Рустам Минниханов провел личные переговоры с самим Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. А это уже свидетельство высокого признания дипломатической роли Казани в повестке отношений Москвы и Ташкента.

Рустам Минниханов провел личные переговоры с Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым Фото: rais.tatarstan.ru

Первым делом Арипов передал личный привет Минниханову от Президента Шавката Мирзиёева. Напомним, что глава Узбекистана сам гостил в Казани 5 октября этого года. И признавался, что давно хотел увидеть столицу Татарстана своими глазами. Помимо теплых слов приветствия Арипов заверил Минниханова, что будет в регулярном режиме, по поручению Мирзиёева, заниматься проектами, которые татарстанский лидер посмотрел в Узбекистане.

Стороны, в частности, обсудили перспективные проекты в Бухарской области и Навои. Минниханов отдельно поблагодарил Мирзиёева за личную поддержку всех проектов Узбекистана с Татарстаном.

«Высоко ценим ваше личное внимание к развитию отношений между регионами. Вы сами придаете большое серьезное значение развитию наших отношений, побывали уже почти в половине регионов Узбекистана. Это дает хороший результат в показателях торгового оборота», – ответил премьер-министр.

На выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» представлен большой стенд Татарстана Фото: rais.tatarstan.ru

С чем Татарстан прибыл на выставку «ИННОПРОМ»

И действительно, Минниханов меньше месяца назад, 27 марта, был с рабочим визитом в свободной торговой зоне «Айрит» в городе Термез. А рост торгово-экономических показателей стал возможным благодаря развитию связей Татарстана с рядом регионов Узбекистана. Минниханов привел в пример ключевые проекты, реализуемые в Узбекистане совместно с Татарстаном. Это химико-индустриальный технопарк «Чирчик», филиал Казанского федерального университета в Джизаке, технопарк «Джизак», Центр симуляционной медицины филиала КФУ. На данный момент ведется работа по созданию промышленных площадок в Бухарской и Навоийской областях.

Не случайно на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» представлен большой стенд Татарстана. На нем представлена продукция предприятий республики: «Эйдос», «КЭР-холдинг», КМПО, завод «Таткабель», Казанский вертолетный завод, «Нэфис», «КИП-Мастер», Химград и так далее. Общее количество – 25 предприятий.

Как сообщили «Татар-информу» в Минпромторге Татарстана, экспонаты республика привезла самые разные. Тут и модели вертолетов, презентация проекта создания индустриального парка в Республике Узбекистан, бытовая химия, модель каротажного подъемника ПКС-5 для работы на буровых площадках и многое другое.

Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан еще в субботу. Он посетил города Бухара и Навои Фото: rais.tatarstan.ru

От Навои до Бухары: где побывал Минниханов до старта выставки в Ташкенте

Выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия» продлится в Ташкенте до 24 апреля. А Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан еще в субботу. Он посетил города Бухара и Навои. Во втором он ознакомился с производством алюминиевого профиля Benkam alu extrusions. Этот завод расположен в свободной экономической зоне Навои. Производственная мощность – до 40 тыс. тонн готовой продукции в год. Там же татарстанский лидер посетил производство силовых кабелей Hayat Power Cables.

В Навои Раис Татарстана встретился с Хокимом Норматом Турсуновым. Рустам Минниханов рассказал о важности взаимодействия между регионами России и Узбекистана. Он отметил, что Навоийская область обладает значительными природными ресурсами, имеет развитую промышленность и сельское хозяйство.

Раис Татарстана встретился с Хокимом Норматом Турсуновым Фото: rais.tatarstan.ru

«Особое внимание мы уделяем новым проектам, к примеру „КИП „Мастер“ – по созданию индустриального парка на территории СЭЗ „Навои“», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Также в ходе встречи татарстанскому лидеру презентовали площадки индустриального парка на территории СЭЗ «Навои». Здесь предполагается строительство двух производственных корпусов, обеспеченных всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, с последующим предоставлением готовых помещений в аренду резидентам индустриального парка. На сегодняшний день подписаны меморандумы по реализации инвестпроектов с тремя компаниями.

В Бухаре Минниханов также провел переговоры с Хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым Фото: rais.tatarstan.ru

В Бухаре Минниханов также провел переговоры с Хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым. Основной темой обсуждения стала перспектива Специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности».

«Обязательно нужно объехать ряд стран, презентовать площадку», – подчеркнул Рустам Минниханов на встрече. Кроме того, отдельно отметил важность создания учебного заведения, чтобы готовить кадры для будущих предприятий.

«Рады развивать сотрудничество с Бухарской областью. Бухара – это мировая историческая и культурная жемчужина», – заключил Минниханов.

Раис Татарстана выразил интерес республики в сотрудничестве в областях машиностроения, поставках нефтехимической продукции, сельхозтехники, нефтегазового, компрессорного, холодильного оборудования. Также был отмечен интерес в поставке автомобильных шин и продукции халяль.

«Наша республика открыта для инвестиций и инноваций, а также является точкой входа зарубежных компаний на рынок страны, – подчеркнул Рустам Минниханов.

Раис Татарстана выразил интерес республики в сотрудничестве в областях машиностроения, поставках нефтехимической продукции, сельхозтехники, нефтегазового, компрессорного, холодильного оборудования Фото: rais.tatarstan.ru

Будут ли резиденты Татарстана в промпарке Бухары

В ходе визита Шавката Мирзиёева в Казань Президенту Узбекистана показали опыт Татарстана республики в части работы особых экономических зон. Проекты вызвали большой интерес. По итогу был подписан Меморандум о сотрудничестве, согласно которому Татарстан готов консультировать коллег из Узбекистана в части строительства ОЭЗ. В ходе нынешнего визита Минниханову в Бухару уже татарстанский лидер посетил площадки Специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности».

В феврале этого года решением Шавката Мирзиёева в Бухаре был создан Специальный промышленный парк. Рустаму Минниханову показали генеральный план развития территории, площадь которой составляет 1000 га. Промпарк расположен в 20 километрах от центра Бухары, в 11 километрах от международного аэропорта, рядом проходит железнодорожная ветка. На первом этапе планируется строительство электроподстанции, двух промышленных объектов, административного блока, учебного центра, здания таможни и места обслуживания грузовых автомобилей.

Рустам Минниханов заявил, что уже на этапе строительства необходимо думать о наполнении парка будущими резидентами. На это министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов, сопровождающий Раиса Татарстана, сообщил, что резидентами смогут стать и партнеры из Татарстана.

Раис Татарстана на полях выставки встретился с заместителем министра торговли Турецкой Республики Махмутом Гюрджаном Фото: rais.tatarstan.ru

Интересно, что деловые встречи Минниханова сегодня вышли за пределы Узбекистана. Раис Татарстана на полях выставки встретился с заместителем министра торговли Турецкой Республики Махмутом Гюрджаном.

«Мы придаем большое значение развитию татарстано-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, направленного на укрепление отношений между Россией и Турцией», – заявил собеседнику Рустам Минниханов.

Татарстанский лидер также напомнил, что Турецкая Республика – один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. В прошлом году товарооборот составил $2,9 млрд, показав рост в 2,5 раза. Компании Турции инвестировали в республику порядка $2,5 млрд.

Рустам Минниханов просил передать слова благодарности руководству Турецкой Республики за всестороннюю поддержку всех проектов Татарстана.