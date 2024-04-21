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Раис Татарстана встретился с хокимом Навоийской области
Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Навоийскую область, где встретился с хокимом Норматом Турсуновым. Он рассказал о важности работы между регионами и отметил, что Навоийская область обладает значительными природными ресурсами и имеет развитую промышленность и сельское хозяйство, сообщает руководитель пресс-службы Раиса Лилия Галимова.
«В последнее время мы интенсивно взаимодействуем с узбекистанскими партнерами. Особое внимание мы уделяем новым проектам, к примеру, КИП „Мастер“ — по созданию индустриального парка на территории СЭЗ „Навои“», — отметил Рустам Минниханов.
Нормат Турсунов подчеркнул, что проект имеет поддержку Президента страны Шавката Мирзиёева, а также поблагодарил Рустама Минниханова за личное внимание к реализации индустриального парка.
Раис Татарстана находится с рабочим визитом в Узбекистане. Ранее он посетил площадку нового промпарка, где ему презентовали генеральный план развития территории объекта площадью 1 тыс. гектаров, а также встретился с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым.
Фото: руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова
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