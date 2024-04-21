Минниханову в Узбекистане представили генплан развития промпарка в Бухаре

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил площадки специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности», где ему представили генеральный план развития территории объекта площадью 1 тыс. гектаров.

«В октябре прошлого года, во время визита Президента Узбекистана [Шавката Мирзиёева] в Татарстан, ему был презентован опыт республики в части работы особых экономических зон. Проекты вызвали большой интерес. По итогу был подписан Меморандум о сотрудничестве, согласно которому республика готова консультировать в части строительства ОЭЗ», — рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В феврале 2024 года решением Шавката Мирзиёева был создан специальный промышленный парк, который находится в 20 км от центра Бухары, в 11 км от международного аэропорта, также рядом проходит железнодорожная ветка.

На первом этапе планируется возвести электроподстанцию, два промышленных объекта, административный блок, учебный центр, здание таможни, место обслуживания грузовых автомобилей.

Рустам Минниханов обратил внимание, что для успешной реализации проекта важно уже на этапе строительства привлекать резидентов.

«Самое главное здесь инвестор, который придет. Нужно уже сегодня иметь представление, кто примерно будет резидентом», — отметил он.

Он посоветовал сформировать пакет документов с отражением главных преференций, которые дает промпарк, а также сохранить условия, которые были прописаны с открытием особой зоны, в течение ближайших 10 лет.

Сопровождающий министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сообщил, что в качестве резидентов готовы привлекать в том числе партнеров из Татарстана. Он также заверил, что в рамках поручения Президента страны при сотрудничестве с Татарстаном первые базовые объекты, необходимые для запуска особой зоны, будут сданы к концу этого года.

Накануне вечером сообщалось, что Раис Татарстана прибыл с рабочим визитом в Бухару. В воскресенье он, помимо посещения площадки специального промпарка, проведет встречу с хокимом области. Кроме того, в понедельник делегация республики примет участие в Междунарой промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия».

Фото: руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова