Минниханов и хоким Бухарской области обсудили перспективы нового промпарка в Узбекистане

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с хокимом Бухарской области Ботиром Зариповым. Основной темой обсуждения стали перспективы специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности», рассказала руководитель пресс-службы Раиса Лилия Галимова.

«Обязательно нужно объехать ряд стран, презентовать площадку», — сказал Рустам Минниханов и отдельно отметил важность создания учебного заведения, где будут готовить кадры для будущих предприятий.

Хоким Бухарской области поблагодарил Раиса РТ за внимание к проекту и отметил,что все замечания и предложения обязательно будут взяты в работу.

«Рады развивать сотрудничество с Бухарской областью. Бухара — это мировая историческая и культурная жемчужина», — сказал Рустам Минниханов.

Он отметил заинтересованность в развитии сотрудничества в машиностроении, поставках нефтехимической продукции, сельхозтехники, нефтегазового, компрессорного, холодильного оборудования. Также отмечен интерес в поставке автомобильных шин, халяльной продукции.

«Наша республика открыта для инвестиций, инноваций и является точкой входа на рынок страны зарубежных компаний», — добавил Рустам Минниханов.

Раис Татарстана находится с рабочим визитом в Узбекистане. Ранее он посетил площадку нового промпарка, где ему презентовали генеральный план развития территории объекта площадью 1 тыс. гектаров.

Фото: руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова