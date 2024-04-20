Минниханов прибыл с визитом в Узбекистан

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Бухару, Узбекистан. В понедельник делегация республики примет участие в Междунарой промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия», сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

В воскресенье, 21 апреля, руководитель республики посетит специальный промышленный парк «Бухарский комплекс развития промышленности» и проведет встречу с хокимом области.

Ожидается, что во время рабочей поездки Минниханов посетит Навои. Ему презентуют проекты, которые реализуются на территории индустриального парка свободной экономической зоны «Навои».

Фото: руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова