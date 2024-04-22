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Минниханов обсудил с Ариповым совместные проекты Татарстана и Узбекистана
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и реализация новых проектов, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Одной из тем стали перспективные проекты, которые будут реализованы в Бухарской области и Навои. Руководитель РТ поблагодарил руководство Узбекистана за мощную поддержку совместной работы. В частности, он передал благодарность Президенту республики Шавкату Мирзиееву.
«Шавкат Миромонович поручил нам участвовать в создании новых площадок. Нет никаких сомнений, что эти проекты будут успешными, опыт такой у нас уже есть», — сказал Минниханов.
В свою очередь, Арипов поблагодарил руководителя Татарстана за личное внимание, уделяемое развитию сотрудничества между РТ и регионами Узбекистана.
«Вы сами придаете большое серьезное значение развитию наших отношений, побывали уже почти в половине регионов Узбекистана. Это дает хороший результат в показателях торгового оборота», — уверен он.
Фото предоставлены руководителем пресс-службы Раиса РТ Лилией Галимовой
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