Минус 5 млрд прибыли, подачка для ВСУ и вояж Минниханова в Ташкент: обзор событий недели

Рустам Минниханов: «Нас очень волнует вопрос налога на прибыль. Тенденция не очень благоприятная и перспективы тоже» Фото: rais.tatarstan.ru

Слабые места в экономике Татарстана могут стать точкой роста

Российская экономика демонстрирует поразительную устойчивость к западным санкциям. В Татарстане так же фиксируется рост основных экономических показателей. Однако на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов Раис Татарстана Рустам Минниханов заострил внимание на проблемах.

«В начале года было замедление темпов роста экономики по сравнению с прошлым годом. Тем не менее первый квартал по доходам оказался более-менее благоприятным. Но нас это не успокаивает. Нас очень волнует вопрос налога на прибыль. Тенденция не очень благоприятная и перспективы тоже. В первом квартале прибыли к прошлому году мы 5 млрд потеряли», – высказался татарстанский лидер.

В связи с этим Минниханов призвал обеспечить жесткую финансовую и бюджетную дисциплину, а также исполнение всех плановых показателей. А также распорядился проводить балансовые комиссии на всех уровнях с предприятиями и в то же время помогать продвигать продукцию республиканских производителей на рынки в других регионах и странах.

Отдельно Минниханов остановился на мероприятиях в рамках национальных проектов. В этом году на них в республике направлено 25,8 млрд рублей: 11,5 млрд из бюджета республики и 10,3 – из федерального бюджета.

Под занавес мероприятия Минниханов обратил внимание публики на эффективности расходов. Проще говоря, необходимо оценивать целесообразность выделения тех или иных средств сообразно социальной значимости населенного пункта.

«Дорога стоит в три раза дороже, чем деревня, к которой ее прокладывают. Или мост на 500 млн в село, а живут там 40 семей. Прежде чем делать, техзадание читайте», – поручил он.

В целом экономика Татарстана ежегодно демонстрирует стабильный рост, несмотря на масштабные западные санкции против России. Однако Рустам Минниханов работает на опережение, подсветив «слабые места» в экономике республики. Их устранение, очевидно, может стать точкой роста для Татарстана.

На Украине приняли изменения в «закон о мобилизации». Мобилизацию по-киевски давно называют «могилизацией» украинцев Фото: President.gov.ua, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Мхатовская пауза США и 61 млрд для «попрошайки» Зеленского

Между тем самые жесткие из западных санкций против России стали ответом США на решение РФ начать СВО против киевского режима Владимира Зеленского. В этом году армия России перешла в решительное наступление, поставив ВСУ перед реальной угрозой разгрома. Вплоть до этой недели всевозможные политологи и военные эксперты допускали завершение конфликта на условиях России. Однако после мхатовской паузы США пошли ва-банк.

Конгресс США одобрил финансирование Украины на 60,8 млрд долларов, а также принял законопроект, позволяющий США конфисковать российские активы в пользу Киева. Комплексный законопроект, в который входят передача Украине замороженных активов России, а также предоставление военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, набрал необходимое число голосов для принятия контролируемой республиканским большинством Палатой представителей США.

Однако на Банковой особого веселья ожидать не приходится. «Снарядный голод» ВСУ был серьезной проблемой. Но главный «бич» Киева в этом конфликте заключается в дефиците «живой силы». Не случайно на Украине приняли изменения в «закон о мобилизации». Мобилизацию по-киевски давно называют «могилизацией» украинцев. А после внесенных изменений данный термин получил всенародное признание на Украине.

При этом эффективность принятого пакета финансирования остается под большим вопросом. Основная часть средств будет реализована внутри США, а 2022 и 2023 годы показали, что даже большой масштаб военных поставок в этот период не помог Украине обойти Россию. Так что выделенные средства вряд ли переломят ход СВО. Об этом, в частности, в интервью «Татар-информу» рассказал известный политолог и дипломат Сергей Марков.

«На самом деле, финансирование будет даже меньше, там очень сложная история этого законопроекта. Там эксперты вообще не могут понять, сколько реально пойдет Украине. Называются цифры от 14 до 25 млрд долларов. В среднем – около 20 млрд. А в прошлом году было 23 или 24 млрд. Финансирование США даже сокращается немного. Сейчас оно с таким скрипом принято для того, чтобы не допустить краха украинской армии», – поделился он своими мыслями.

На выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» представлен большой стенд Татарстана Фото: rais.tatarstan.ru

Зачем Минниханов второй раз за месяц посетил Узбекистан

2024 год пройдет под знаком прорыва Казани к статусу одного из ведущих дипломатических центров России. Столица Татарстана уже в мае примет KazanForum. А далее – Игры БРИКС и Саммит стран БРИКС, который может ознаменовать собой геополитическую смену в балансе сил на планете.

На этом фоне Раис Татарстана продолжает серию ключевых дипломатических визитов. Так, Рустам Минниханов второй раз за месяц поехал в Узбекистан с рабочим визитом. Главная цель – участие в Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия».

«Мы высоко ценим возможность расширения взаимодействия с Узбекистаном в рамках дружественных отношений наших стран. По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот вырос на 27% и превысил $370 млн», – сказал Рустам Минниханов участникам выставки. Он подчеркнул, что особая заслуга в этом президентов России и Узбекистана.

Между тем помимо большой делегации Татарстана Россию на форуме также представлял зампред Правительства России, министр промышленности Денис Мантуров. Со стороны Узбекистана была аналогичная по весу фигура – заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев.

Интересно, что позже Рустам Минниханов провел личные переговоры с самим премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. А это уже свидетельство высокого признания дипломатической роли Казани в повестке отношений Москвы и Ташкента.

Отметим, что на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия» был размещен большой стенд Татарстана. На нем была представлена продукция предприятий республики: «Эйдоса», «КЭР-холдинга», КМПО, завода «Таткабель», Казанского вертолетного завода, «Нэфиса», «КИП-Мастера», «Химграда» и так далее. Общее количество – 25 предприятий.

Как сообщили «Татар-информу» в Минпромторге Татарстана, экспонаты республика привезла самые разные. Тут и модели вертолетов, презентация проекта создания нового индустриального парка в Республике Узбекистан, бытовая химия, модель каротажного подъемника ПКС-5 для работы на буровых площадках и многое другое.

Рустам Минниханов возложил цветы к подножию памятника Тукаю, встретился с представителями татарской общественности, а также наградил лауреатов премии Тукая Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Тукаевская премия и День родного языка

А накануне в Казани прошло главное культурное событие недели. 26 апреля – особенный день для представителей татарской общественности, День родного языка и день рождения Габдуллы Тукая.

Традиционно планы Раиса Татарстана в этот день расписаны буквально поминутно. Рустам Минниханов возложил цветы к подножию памятника Тукаю, встретился с представителями татарской общественности, а также наградил лауреатов премии Тукая.

Ими стали: поэты Борис Вайнер, Ляис Харрасов (Лаис Зулькарнай). Помимо литераторов были отмечены скульптор Кадим Замитов и руководитель камерного хора РТ Миляуша Таминдарова (Мударисова).

Каждый из лауреатов премии Тукая помимо диплома, удостоверения и почетного знака получит по 1 млн рублей.

«Пусть строчки из шедевров Тукая и сегодня найдут отклик в наших сердцах, вдохновят на добрые дела, новые достижения и подарят каждому душевное тепло», – пожелал руководитель Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что в прозе и поэзии Тукая ярко обозначена роль родного языка как хранителя душевного тепла родных и связующей нити многих поколений. Произведения гения татарской литературы пронизаны любовью к Родине, в них воспеваются труд, мужественность, искренность, честность с собой и людьми.

В нефтяной столице Татарстана местный «Нефтяник» стал обладателем Кубка Петрова в ВХЛ Фото: ahc-neftyanik.ru

«Ак Барс» провалил сезон, но помог фарм-клубу из Альметьевска взять главный трофей ВХЛ

Наконец, главное спортивное событие недели грянуло не в Казани, где базируются «Рубин», «Ак Барс», УНИКС и «Зенит-Казань», а в Альметьевске. В нефтяной столице Татарстана местный «Нефтяник» стал обладателем Кубка Петрова в ВХЛ, подсластив горечь провального вылета «Ак Барса» в первом раунде плей-офф КХЛ.

А при чем тут «Ак Барс»? Дело в том, что «Нефтяник» официально является фарм-клубом «Ак Барса». И руководство казанского клуба после раннего вылета «барсов» из плей-офф КХЛ отправило ряд хоккеистов на подмогу «Нефтянику». За счет этого альметьевцы прибавили в общей силе состава, в котором и без дополнительной инъекции хватало арендованных из «Ак Барса» игроков.

В итоге «Нефтяник» сломил сопротивление тульского АКМ в минимально возможные сроки. Альметьевцам хватило всего четыре матча, в которых подопечные Артема Анисимова одержали победу.

Для «Нефтяника» это первый Кубок Петрова за последние восемь лет. Последний раз альметьевцы становились чемпионами ВХЛ в далеком 2016 году, когда ворота команды защищал еще Тимур Билялов. С той поры выросло уже новое поколение хоккеистов «Нефтяника», которое подарило бессонную радостную ночь местным болельщикам.

Получив Кубок Петрова, альметьевские хоккеисты с широким размахом начали праздновать победу в раздевалке. Брызги шампанского, крики счастья и безудержного веселья. «Нефтяник» заслужил отметить эту громкую победу.

Счастьем был наполнен и наставник альметьевского коллектива – Артем Анисимов. В его тренерской карьере это первый большой трофей. В беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» Анисимов не смог сдержать эмоций – по суровому лицу прокатилась пара слез. Он признался, что для него победа в Кубке Петрова – очень значимое достижение.