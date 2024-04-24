Слезы Анисимова и гулянья до утра: как «Нефтяник» завоевал Кубок Петрова впервые за 8 лет

Матч, в котором было всё…

Четвертый «золотой» матч финальной серии между «Нефтяником» и АКМ, бесспорно, войдет в подборку лучших игр за все время существования ВХЛ. Вчерашнюю встречу команд можно охарактеризовать очень просто – матч, в котором было всё!

Эмоции, драки, накал, неожиданные развязки – всем этим порадовали хоккеисты зрителей, собравшихся в стенах Ледового дворца «Юбилейный». Почти две тысячи гостей вместила легендарная арена Альметьевска.

Для «Нефтяника», к удивлению многих экспертов, третий матч финальной серии (4-3) сложился уж слишком просто с точки зрения рисунка игры. Дружина Артема Анисимова по-футбольному разрывала оборону АКМ и в течение двух периодов даже близко не давала намека тулякам на перелом результата встречи. По окончании той игры главный тренер АКМ Сергей Решетников заявил, что на четвертый матч его команда выйдет в совершенно ином настроении.

Действительно, в решающем противостоянии финала туляки предстали в ином облике. Правда, было ощущение, что АКМ вышла на лед не в хоккей поиграть, а устроить самые настоящие гладиаторские бои. С первого периода тульская команда в буквальном смысле беспощадно била хоккеистов «Нефтяника». Сумасшедшая агрессия игроков АКМ привела к нескольким неприятным эпизодам в стартовую двадцатиминутку.

Сначала на 9-й минуте тяжелую травму получил нападающий альметьевцев Кирилл Крутов после удара в голову от Павла Медведева. Недолго посовещавшись, судьи оперативно приняли решение дать хоккеисту гостевой команды удаление – 5+20. Момент был страшный, так как Крутов несколько минут лежал без сознания.

Мгновениями спустя после этого эпизода еще один представитель «Нефтяника» – Денис Комков – оказался «подбитым» на льду. Нападающего хозяев поймал на бедро один из игроков АКМ. Удар для Комкова получился очень болезненным. Около минуты форвард не мог подняться самостоятельно на ноги.

«Нефтяник» был явно обескуражен яростным стилем игры АКМ. Первый период альметьевцы фактически завершали с настроением дотерпеть. Пауза для передышки была необходима как никогда.

Во втором периоде «Нефтяник» вышел с настроением биться за Крутова, который по итогам столкновения с Медведевым получил сотрясение мозга. Шайбы Артура Бровкина и Семена Терехова обеспечили комфортное преимущество альметьевцам в преддверии третьей двадцатиминутки.

Публика в «Юбилейном» уже готовилась праздновать победу раньше времени. Однако в заключительном периоде АКМ дважды больно «укусил» «Нефтяник». Сначала у гостей одну шайбу на 42-й минуте отыграл Глеб Петров, разобравшийся уверенно в ближнем бою с Артуром Ахтямовым.

А вот второй гол АКМ забила за 1,5 секунды до конца третьего периода. Выбросив шайбу со своего пятака, альметьевцы думали, что тульские хоккеисты просто не успеют ее вернуть в зону. Между тем команда Решетникова сделала все настолько быстро, что через мгновение игроки АКМ впятером оказались у ворот Ахтямова. К тому же «Нефтяник» во время заключительной атаки гостей зачем-то пошел меняться, оставив в защите одного Фазылзянова.

Невероятная по развязке концовка, казалось, даст эмоциональное преимущество АКМ. Но в овертайме гвоздь в крышку гроба туляков смог забить Артур Бровкин. В какой-то степени получилось это символично, учитывая, что нападающий в этом плей-офф стал лучшим снайпером альметьевской команды.

«Моей верхней планкой были только полуфиналы»

Фантастический финал принес «Нефтянику» первый Кубок Петрова за последние восемь лет. Крайний раз альметьевцы становились чемпионами ВХЛ в далеком 2016 году, когда ворота команды защищал еще Тимур Билялов. С той поры выросло уже новое поколение хоккеистов «Нефтяника», которое подарило вчера бессонную радостную ночь местным болельщикам.

Получив Кубок Петрова, альметьевские хоккеисты с широким размахом начали праздновать победу в раздевалке. Брызги шампанского раздавались со всех сторон, крики счастья и безудержного веселья не замолкали ни на секунду. «Нефтяник» заслужил отметить эту громкую победу.

Счастьем был наполнен в минувший вечер наставник альметьевского коллектива – Артем Анисимов. В его тренерской карьере это первый большой трофей. В беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» Анисимов не смог сдержать эмоций – по суровому лицу прокатилась пара слез. Он признался, что для него победа в Кубке Петрова – очень значимое достижение.

«Я переживал, что в моей тренерской карьере верхней планкой были только полуфиналы. Но после победы в седьмом матче в Тюмени оказалось, что по силам пройти в финал, а теперь и выиграть его. Огромное спасибо команде за то, что они делали на льду весь сезон. Бились до конца. Даже Кирилл Крутов сегодня был готов из больницы выскочить на лед, еле остановил», – с улыбкой и слезами на глазах говорил главный тренер «Нефтяника».

Артем Анисимов возглавил альметьевскую команду по ходу прошедшего регулярного чемпионата. Вместе с хоккеистами тренеру удалось занять девятую строчку в турнирной таблице ВХЛ.

Как отмечал нападающий «Нефтяника» Иван Емец в разговоре с корреспондентом «ТИ-Спорт», «у Анисимова есть качества настоящего психолога, который умеет понимать состояние хоккеистов». «Где надо – поругает, где нужно – похвалит. Но каждое свое слово главный тренер произносит вовремя. Микроклимат в раздевалке был потрясающий. Возможно, это в первую очередь нам и помогло победить», – подчеркивал он.

В плей-офф «Нефтяник» в первом раунде прошелся катком по петербургскому «Динамо». Потом из-за альметьевцев вылетело «Зауралье». Далее в семи матчах был повержен «Рубин». С каждой последующей стадией альметьевские игроки только улучшали свою игру, набрав в конечном итоге несокрушимую силу.

«Кубок «Нефтяника» – победа всей хоккейной системы «Татнефти»

Главная хоккейная команда Татарстана – «Ак Барс» – в этом сезоне болельщиков порадовать не смогла. Казанские хоккеисты вылетели уже в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина от «Автомобилиста». Однако из-за этого в случае с «Нефтяником» сработала хорошо известная пословица: «Не было бы счастья, да несчастье помогло!».

Несколько хоккеистов «Ак Барса» в середине марта с двусторонними контрактами сразу отправились в Альметьевск, чтобы усилить «Нефтяник». И, надо признать, подмога в лице Кателевского, Терехова, Быкова, Ахтямова очень помогла нефтяной столице Татарстана. «Нефтяник» без особого труда прошел первые два раунда, а практически все нападающие из «Ак Барса» с полноги ворвались в гонку бомбардиров плей-офф.

Артур Ахтямов по итогам финальной серии с АКМ стал самым ценным игроком Кубка Петрова. Голкипер «Нефтяника» был незаменимым вратарем команды в течение всего плей-офф, и многие ключевые победы альметьевцев на решающих стадиях лежали на плечах Ахтямова.

По окончании церемонии награждения победителей генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт» признался, что очень доволен «ссылкой» игроков в «Нефтяник». По его словам, молодые хоккеисты казанского клуба получили важную игровую практику, которая в будущем поможет им закрепиться в основе главной команды.

«Это долгожданная победа, мы все шли к ней не один год и добились успеха совместными усилиями всей вертикали. Это большая работа всей структуры – от школ Академии до первой команды. Мы благодарны руководству «Нефтяника» за то, что пошли на контакт, наша тесная работа позволила и развить хоккеистов, и добиться чемпионства. Победа в Кубке – очень важный этап в карьере нашей перспективной молодежи. За эту победу благодарим тренеров «Нефтяника», «Барса», Академии хоккея и штаб «Ак Барса». Все понимали, что есть единая цель, никто не обижался, когда переводили игроков из клуба в клуб. Поэтому это общая победа всей хоккейной системы «Татнефти», – сказал Марат Валиуллин.