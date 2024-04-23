Сергей Марков: «Сейчас Россия не наступает в зоне СВО, это тактика тысячи мелких порезов»

Сергей Марков: «У конгрессменов в ноябре у всех перевыборы. Они понимали: те, кто проголосует за финансирование войны на Украине, потеряют свои места»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Трампу, естественно, наплевать на Украину, но позиция его определяется тем, чтобы выиграть выборы»

Главная тема – это решение США выделить 61 млрд долларов Украине. Очень долго республиканцы и Дональд Трамп были против. Что изменилось, почему эти деньги дойдут до Киева?

По той информации, которую мне передают, изменилась позиция Дональда Трампа. Дело в том, что Трампу, естественно, наплевать на Украину, но позиция его определяется тем, чтобы выиграть выборы. Ему нужно, чтобы он в глазах американцев был человеком, который решает главные проблемы Америки. А главная проблема – это неконтролируемый рост мигрантов. Байден был виновником этого. Позиция Трампа была в том, что бы приоритет был укрепление границы с Мексикой. А любые решения, которые этого не учитывают, должны блокироваться. Конгрессмены республиканцы в большинстве своем за войну с Россией, поскольку это связано с истеблишментом США. Но республиканцы-избиратели большей частью против выделения денег на войну с Россией. Они считают, что эта прокси-война с Россией слишком опасна и может перерасти в реальную ядерную войну с Россией. Поэтому Трамп ранее говорил: «Кто из конгрессменов проголосует за деньги Украине вместо огромных огромных денег на укрепление границы с Мексикой, тот предатель, и я попрошу избирателей республиканцев за него не проголосовать».

Почему его позиция изменилась?

А у конгрессменов в ноябре у всех перевыборы. Они понимали: те, кто проголосует за финансирование войны на Украине, потеряют свои места. Поэтому они были против. Но примерно две недели назад к Трампу приехал спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Он рассказал ему следующую историю: по данным ЦРУ, должен произойти крах украинской армии. И в этом крахе Байден обвинит Трампа. И построит на этом всю избирательную кампанию, что Трамп – предатель Америки. Трамп подумал, и занял нейтральную позицию, и сказал: «Ладно, давайте я ничего говорить не буду и угрозу перед республиканцами-конгрессменами снимаю. Как хотят, так пусть и голосуют». В результате половина проголосовала за выделение денег. И этого хватило, чтобы провести законопроект через Конгресс.

«Трампу, естественно, наплевать на Украину, но позиция его определяется тем, чтобы выиграть выборы. Ему нужно, чтобы он в глазах американцев был человеком, который решает главные проблемы Америки» Фото: kremlin.ru

«США со скрипом выделили денег, чтобы не допустить краха ВСУ»

А что, на ваш взгляд, в принципе означает это решение со стороны Америки? США идут ва-банк?

Нет никакого ва-банка. На самом деле, финансирование будет даже меньше, там очень сложная история этого законопроекта. Там эксперты вообще не могут понять, сколько реально пойдет Украине. Называются цифры от 14 до 25 млрд долларов. В среднем – около 20 млрд. А в прошлом году было 23 или 24 млрд. Финансирование США даже сокращается немного. Сейчас оно с таким скрипом принято для того, чтобы не допустить краха украинской армии. Вы же слышали, что вчера прошло в Очеретино?

Прорыв ВС России на 7 километров и освобождение населенного пункта.

Все так. Но там просто какое-то подразделение ВСУ сбежало. А чуть раньше… Вот почему Авдеевку взяли? Наши нашли там какой-то переход через какую-то канализацию. Но еще и потому, что «Азов» * неонацистский, который выдвинули защищать, посчитал, сколько их там положат вообще, и отказались воевать. То есть начались признаки обвала украинской армии. И в этих условиях американцы посчитали, что если не выделить серьезные деньги, то это приведет к развалу украинского фронта и быстрому наступлению Российской армии, которая может взять ряд крупных городов Украины. Для этого они обсуждают еще и идею ввода войск НАТО.

Выделенные деньги США остановят наступление России или нет? Не опоздали ли американцы?

Сейчас Россия не наступает. Это не наступление. Это называют тактикой «тысяча мелких порезов». Ставка делается на то, что в ряде мест украинская оборона просто начнет обрушаться, и вот тогда может начаться наступление. Сейчас украинская армия получит много снарядов и перестанет их экономить. Думаю, что уже перестала. А что они точно получат, так это ракеты дальнего действия. Начнется большая атака на Крымский мост. Одна из главных задач будет обрушить его. Будут сильные атаки на военную инфраструктуру в Крыму и будут усиливаться серьезно, в разы, ракетные удары по российским крупным городам. По Белгороду, Курску, Воронежу. А в военном отношении удастся им или нет – ни один военный эксперт не скажет сейчас.

«ВСУ уже перебрасывает подкрепление в Харьковскую и Сумскую области, потому что они считают, что Российская армия снимает мины в Белгородской области для перехода в наступление» Фото: Public Domain, commons.wikimedia.org

«Надо убить максимальное количество французов, немцев на украинской территории и сделать это достоянием общественности»

Даже западные СМИ говорят, что у Украины большие проблемы с личным составом. И тут важна тема нового закона о мобилизации на Украине. Очевидно, что он связан с выделением денег американцами?

Это было одно из условий, так сказать. Мобилизация террористическими методами. Они не могут другую проблему решить сейчас, которая у них есть. У них генералы есть, солдаты есть, а офицеров опытных мало, поэтому НАТО будут массово обучать офицеров для ВСУ, посылать своих и так далее. Там вообще надо бы хорошо подумать. Надо убить максимальное количество французов, немцев на украинской территории и сделать это достоянием общественности. Это было бы полезно, конечно.

Я не понимаю, почему за офицерами НАТО на Украине нет охоты. Непонятно почему. Но проблему недостатка офицерского состава они будут стараться компенсировать. Точно никто сказать не может, но большинство экспертов считает, что вероятность обрушения украинского фронта наиболее высока в августе и сентябре, что это будет результатом более сильных ударов по украинской армии. Например, ВСУ уже перебрасывает подкрепление в Харьковскую и Сумскую области, потому что они считают, что Российская армия снимает мины в Белгородской области для перехода в наступление. А может, наши просто так мины снимают, чтобы ВСУ пометались туда-сюда своими войсками? Трудно сказать. Все считают, что армия РФ готова к крупному наступлению. Но будет оно или нет – неизвестно. С технологической точки зрения более выгодно сейчас быть в обороне. Авиация сбрасывает управляемые бомбы километрах в 50-60 на позиции, там все разбивают и наши штурмовики-пехотинцы проходят на эти позиции разрушенные. Такое прогрызание со скоростью «одна деревня в неделю» идет.

Вы про мобилизацию Украины говорили, про офицеров. Но мобилизация же направлена на то, чтобы увеличить общую численность. Насколько эффективны эти изменения в законодательстве Украины?

Они людей наберут, нет никаких сомнений. Будет жесткая тотальная мобилизация. Никаких сопротивлений не будет. Украинская армия получит много мобилизованных, но они не хотят воевать, и у них не очень хорошее будет обучение и нет подготовленных офицеров. Офицеры – главное в армии. Про нашу тактику скажу два слова. Одни говорят, что медленное прогрызание «одна деревня в неделю» неэффективно. Пока мы это делаем, европейцы и американцы якобы перезапускают военно-промышленный комплекс и начнут перевооружение украинской армии. А другая позиция заключается в том, что вообще не нужно делать никакого наступления и пользоваться тактикой «тысяча мелких порезов», которая очень успешна, и просто дождаться, пока украинская армия начнет обрушиваться.