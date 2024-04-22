«Распад мерзкой империи зла»: чем обернутся для США 61 млрд долларов для киевского режима

Конгресс США одобрил финансирование Украины на 60,84 млрд долларов Фото: Общественное достояние, commons.wikimedia.org

Полугодовая волокита от Трампа и его друзей

Комплексный законопроект, в который входят передача Украине замороженных активов России, а также предоставление военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, набрал необходимое число голосов для принятия контролируемой республиканским большинством Палатой представителей США.

Далее законопроект передадут в Сенат, где помощь Украине поддерживает большинство законодателей. Таким образом, политические дискуссии в Палате представителей Конгресса США закончились, Украина получит оружие, боеприпасы и финансовую помощь (пусть и в виде кредитов). Дискуссии были долгими – Дональду Трампу и его соратникам-республиканцам удалось на полгода затормозить принятие этого скандального законопроекта, что сильно сказалось на ситуации в зоне СВО. А именно: отступление ВСУ и на Украине в целом. К примеру, в виде потери всей тепловой электроэнергетики вследствие недостатка средств ПВО и ракет к ним.

Согласно законопроекту, президент США должен договориться с Украиной о возмещении Киевом экономической помощи. То есть речь идет не о безвозмездной помощи, а о кредите. При этом президент США имеет право списать до 50% задолженности Украины за предоставленную ей экономическую помощь, но не ранее 15 ноября 2024 года. Интересно, что 5 ноября будут окончательно подведены итоги президентских выборов в США. И если Джо Байден проиграет, то может и не списать половину украинских долгов.

Дональду Трампу и его соратникам-республиканцам удалось на полгода затормозить принятие этого скандального законопроекта Фото: kremlin.ru

Похрюкивание западных «подсвинков»

Страны Запада внимательно следили за прохождением законопроекта в Конгрессе США, ведь в зависимости от итогов голосования они могли скорректировать свои планы по оказанию помощи Украине. Первыми откликнулись японцы. Сегодня Генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что заявленная помощь Японии Украине на сегодняшний день составляет 12 млрд долларов.

«До этого момента наша страна заявила об оказании помощи Украине на общую сумму 12,1 млрд долларов. Мы продолжим взаимодействие, прежде всего, с США и странами G7, а также странами-партнерами для установления справедливого и продолжительного мира на Украине», – сказал Хаяси.

Прогнозируется, что аналогичные заявления последуют и от других западных стран.

Республиканцы погрязли в предательстве: почему для России лучше Байден, чем Трамп

Скандален и сам итог голосования по законопроекту. Если байденовские демократы проголосовали за законопроект почти в полном составе (что говорит о партийной дисциплине), то республиканцы Трампа разделились во мнениях. В Палате представителей 101 республиканец поддержал Украину, а 112 проголосовали против. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон все же смог протащить законопроект, за что получил от своей коллеги, депутата Марджори Тейлор Грин, ярлык «предатель страны».

При этом заменить его на должности недовольные республиканцы, скорее всего, не смогут, так как демократы не дадут снести неожиданного союзника. К слову, в Штатах сейчас разгорается общественная волна протестов – многие общественные деятели, политики и бизнесмены высказываются против этого законопроекта. Так что Марджори Тейлор Грин не одинока в своем мнении.

Майк Джонсон все же смог протащить законопроект, за что получил от своей коллеги ярлык «предатель страны» Фото: Public Domain, commons.wikimedia.org

Все это говорит о том, что внутри республиканской партии царит анархия и нет никакой партийной дисциплины. 101 республиканец оказались предателями собственной партии, у которой вначале была позиция «хватит помогать Украине, у нас в стране полно собственных внутренних проблем». Да и сам Трамп сначала говорил то же самое и категорически возражал против помощи Украине, но потом «концепция поменялась». Трамп стал высказываться за помощь Украине… но в кредит.

Президент России Владимир Путин после эпичного интервью, данного американскому журналисту Такеру Карлсону, неожиданно признался о предпочтительности для России Джо Байдена в качестве главы Белого дома. Понятно, что Путин оценивает не столько личности, сколько партийную принадлежность Байдена и Дональда Трампа. Мы видим, что Дональд Трамп и сами республиканцы абсолютно непредсказуемы, у них отсутствует партийная дисциплина.

Демократы в США – это чистое рафинированное Зло, последовательное и принципиальное. А раз так, то они предсказуемы. С ними все понятно, в отличие от тех же республиканцев. Поэтому позиция Путина понятна: для России Байден предпочтительнее Трампа.

«Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?»

В связи с принятием законопроекта, киевский режим в выходные ликовал. Но веселиться им уж точно не стоит. Ведь эффективность принятого пакета финансирования остается под большим вопросом. Основная часть средств будет реализована внутри США, а 2022 и 2023 годы показали, что даже большой масштаб военных поставок в этот период не помог Украине обойти Россию. Так что выделенные средства вряд ли переломят ход СВО.

Принятие законопроекта о финансировании Украины представляется скорее внутренней победой американских политиков, чем победой Украины. Об этом говорит и структура пакета. Из 60,84 млрд долларов 23,2 млрд пойдет на восполнение арсеналов армии США, еще 11,3 млрд потратят на деятельность американских военных в регионе, 7,8 млрд в виде кредита Киев получит для покрытия дефицита бюджета. И лишь 13,8 млрд долларов пойдут на закупку новых вооружений для Украины.

В связи с принятием законопроекта киевский режим в выходные ликовал Фото: President.gov.ua, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Так что помощь американцы оказывают, прежде всего, себе и кардинально украинцам эти 13,8 млрд долларов не помогут. Существенно переломить положение дел на фронте у украинцев не получится, но конфликт будет затянут еще сильнее.

Реакция политиков и бизнесменов

Разнятся и оценки сроков, на которые хватит выделенных денег. Американский миллиардер Дэвид Сакс уверен, что пакет помощи окупит ровно половину летнего контрнаступления. В Киеве считают, что полученных средств им может хватить примерно на год. А потом опять придется бегать с протянутой рукой.

Американский миллиардер Илон Маск увидел в новом законопроекте о помощи Украине только вечную войну.

«Меня больше всего беспокоит то, что нет стратегии выхода, а есть только вечная война, в которой дети умирают в окопах от артиллерии или пулеметного огня и от пуль снайперов на минных полях», – считает бизнесмен. Реалистичной стратегии выхода у Запада действительно нет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает в своем телеграм-канале, что украинцы попали в долговую кабалу.

«Сам Байден не скрывает, что выделенные средства получат прежде всего американские компании. Но главное другое: даже те деньги, которые дойдут до Киева, придется возвращать. Это долговая кабала, из которой не выбраться. Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив ее будущего.

P.S. Но ситуацию на поле боя это не изменит. Преступный киевский режим потерпит поражение», – резюмирует Володин.

Существенно переломить положение дел на фронте у украинцев не получится, но конфликт будет затянут еще сильнее Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Воровать по-американски

Однако намного опаснее не новый пакет помощи США, а принятый вместе с этим пакетом законопроект об изъятии российских замороженных активов. Пока речь идет только о суверенных, то есть государственных средствах. Сумма ареста небольшая относительно всего объема удерживаемых Западом активов. Речь идет о порядке 6 млрд долларов и не обязывает, а лишь дает право провести изъятие российских средств. Так что процесс может растянуться.

Эти 6 млрд долларов России, которые заморожены в США, не такая большая сумма, особенно если сравнивать с $300 млрд, лежащими в европейских странах, из которых $190 млрд находятся в юрисдикции Бельгии. Однако Штаты создали условия, которые в перспективе могут привести к оттоку инвесторов и их активов под крыло других стран из-за опасений перед национализацией. Это может привести к краху системы международных финансов и большому глобальному экономическому кризису.

Таким образом, США давят на ЕС, где до сих пор отказываются изымать российские замороженные активы. Европейцы боятся последствий этой конфискации. При использовании замороженных активов по назначению тех, кто их замораживал, Европа нарушит международный правовой порядок, который на Западе считают нужным защищать и соблюдения которого требуют от России.

Более того, есть риск ответных мер со стороны России с конфискацией европейских активов, а также мрачная судьба евро как резервной валюты. Опасность в том, что подобный радикальный шаг создаст прецедент и заставит другие страны избегать хранения своих резервов в западных валютах на случай, если однажды они подвергнутся аналогичным санкциям. Что подвергнет испытанию само существование западной финансовой системы.

«Приведет к распаду мерзкой империи зла ХХI века – Соединенных Штатов Америки»

Этими антироссийскими шагами Америка всеми силами показывает, что не намерена «сливать» Украину. По крайней мере до того момента, пока конфликт приносит Вашингтону прибыль: он одновременно ослабляет и Россию, и ЕС, а деньги на поддержания тлеющего конфликта в Евразии незначительны. Американцы не понимают, что в погоне за сиюминутной прибылью они роют сами себе могилу, ведь в стране уже сейчас много противников помощи Украине, потому что не решаются внутренние проблемы. Люди там реально устали от СВО на Украине.

Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев и вовсе прямо пожелал США «погрузиться в гражданскую войну».

«Мы, конечно, победим, несмотря на 61 млрд кровавых долларов, которые в основном пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и Правда за нами. Но с учетом состоявшегося русофобского решения не могу со всей искренностью не пожелать США как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну. Которая, надеюсь, будет кардинально отличаться от войны Севера и Юга в XIX веке и будет вестись с применением самолетов, танков, артиллерии, РСЗО, всех видов ракет и прочего оружия. И которая приведет, наконец, к бесславному распаду мерзкой империи зла ХХI века – Соединенных Штатов Америки», – пишет Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.