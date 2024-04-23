«Слушать сказки не надо»: на какие проблемы в экономике Татарстана указал Минниханов

Рустам Минниханов: «Есть очень много вопросов, и здесь органы власти могут быть полезны»

Фото: rais.tatarstan.ru

«Надо предметно работать»

«В начале года было замедление темпов роста экономики по сравнению с прошлым годом. Тем не менее первый квартал по доходам оказался более-менее благоприятным. Но нас это не успокаивает. Нас очень волнует вопрос налога на прибыль. Тенденция не очень благоприятная и перспективы тоже. В первом квартале прибыли к прошлому году мы 5 млрд потеряли», – такими словами начал совещание финансовых, казначейских и налоговых органов Раис Татарстана Рустам Минниханов.

По его словам, такая ситуация с налогом на прибыль связана не только с крупными налогоплательщиками, но и с ситуацией, новыми вложениями и ценовой политикой.

«Поэтому слушать сказки не надо, надо предметно работать отраслевым министерствам. Повод есть рассказывать, но надо каждый случай отдельно рассматривать. Я понимаю, что есть те, где стоимость полиэтилена или аммиака упала, а есть те, которые свои издержки увеличивают», – отметил Раис Татарстана.

Минниханов поручил проводить балансовые комиссии на всех уровнях работы с предприятиями и в то же время помогать продвигать продукцию республиканских производителей на рынки в других регионах и странах. «Есть очень много вопросов, и здесь органы власти могут быть полезны», – добавил он.

При этом самое главное, по его словам, обеспечить жесткую финансовую и бюджетную дисциплину, а также исполнение всех плановых показателей.

«Нам необходимо активно взаимодействовать с федеральными министерствами и продвигать те проекты в рамках этих национальных программ в республике» Фото: rais.tatarstan.ru

Особое внимание национальным проектам

Отдельно Минниханов остановился на мероприятиях в рамках национальных проектов. В этом году на них в республике направлено 25,8 млрд рублей: 11,5 млрд из бюджета республики и 10,3 – из федерального бюджета.

«Целый комплекс задач обозначил в своем послании Президент России Владимир Путин. В ближайшее время на федеральном уровне будут реализованы программы в различных сферах, продолжается разработка новых и существующих. Нам необходимо активно взаимодействовать с федеральными министерствами и продвигать те проекты в рамках этих национальных программ в республике», – сказал Раис Татарстана.

Он также отметил, что в республике проводится большая работа по снижению налоговой задолженности. По его словам, на 1 апреля она уменьшилась и составила 12,2 млрд рублей.

«Это очень серьезная работа – на 3,6 млрд рублей снизилась, но в то же время хочу отметить, что такие предприятия, которые относятся к Минстрою, Минпрому и Минземимущества, – здесь нужно проводить балансовые комиссии и активно участвовать в жизни предприятия», – дал поручение Минниханов.

Отдельно Раис РТ отметил Азнакаевский, Алексеевский и Верхнеуслонский районы, которые смогли существенно сократить налоговую задолженность.

Марат Сафиуллин отметил, что Татарстан продолжает лидировать по налоговым доходам в Приволжском федеральном округе Фото: rais.tatarstan.ru

Налоговые поступления выросли на треть

В целом налоговые поступления за I квартал этого года в Татарстане составили 364,1 млрд рублей, что на 93 млрд, или на 34%, больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщил глава УФНС РТ Марат Сафиуллин. Также отмечается рост страховых взносов более чем на 24 млрд – до 72 млрд рублей.

Сафиуллин отметил, что Татарстан продолжает лидировать по налоговым доходам в Приволжском федеральном округе. «В то же время перед нашей страной и республикой стоят сложные вызовы, определенные эскалации и геополитическая напряженность, а также ужесточение санкций», – добавил он.

Глава УФНС отметил, что в связи со сложившейся ситуацией важен каждый бюджетный рубль и это сигнал для повышения эффективности работы и укрепления платежной дисциплины при поддержке добросовестных налогоплательщиков.

Налог на прибыль составил 43 млрд рублей. «Хочу обратить внимание, что немало компаний представили налоговые декларации к уменьшению налога к уплате в бюджет, поэтому хотелось бы обратить внимание профильных министерств», – заявил Сафиуллин.

Что касается НДФЛ, то его поступление за первый квартал этого года превысило на 12 млрд рублей прошлогодние показатели. Среди факторов роста глава налоговой службы республики отметил:

увеличение заработной платы;

рост поступления НДФЛ с дивидендов;

увеличение на 20 тыс. числа рабочих мест;

стабилизацию ЕНС и повышение качества налогового администрирования.

Радик Гайзатуллин: «Отраслевым министерствам необходимо принять активное участие и проработать вопросы предоставления средств федерального бюджета бюджету республики на реализацию этих мероприятий» Фото: rais.tatarstan.ru

Расходы бюджета превысили 100 млрд рублей

Расходы консолидированного бюджета Татарстана за первый квартал составили 100,3 млрд рублей, из которых 82,5 млрд – бюджет республики и 42,4 млрд рублей – муниципальные бюджеты. Об этом рассказал министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин.

Он отметил, что налог на доходы физических лиц поступил в сумме 32,1 млрд рублей, акцизы поступили на сумму 9,9 млрд рублей, налоги на совокупный доход – 5,3 млрд рублей, а земельный налог и неналоговые доходы – 1,7 и 11,3 млрд рублей соответственно.

«Во второй половине мая текущего года федеральными отраслевыми министерствами будут представлены в Минфин России предложения по финансированию ключевых задач и мероприятий, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным на 2025-2030 годы. Отраслевым министерствам необходимо принять активное участие и проработать вопросы предоставления средств федерального бюджета бюджету республики на реализацию этих мероприятий», – добавил Гайзатуллин.

«Все плановые показатели по НДФЛ есть возможность выполнить»

Подводя итоги заседания, Рустам Минниханов отметил, что ситуация по доходной части бюджета требует непрерывной работы.

«По данным Минфина, пока прогнозируется снижение налога на прибыль. Налог на прибыль очень внимательно надо смотреть. Нужно вести постоянный мониторинг и анализ ситуации для поддержки наших предприятий», – заявил Минниханов.

Подводя итоги заседания, Рустам Минниханов отметил, что ситуация по доходной части бюджета требует непрерывной работы Фото: rais.tatarstan.ru

Он также поручил внимательно следить за НДФЛ, подчеркнув, что в Татарстане на сегодняшний день ситуация на рынке труда стабильная: снизился уровень безработицы, выросли зарплаты. «Все плановые показатели по НДФЛ есть возможность выполнить», – подчеркнул Раис республики.

«Под эгидой самозанятых развелось много структур, которые ведут себя неправильно»

Отдельное внимание Минниханов уделил легализации заработной платы. «От самозанятых начали прятаться те, кто не совсем самозанятые. Нечестно, хотя есть такая возможность, но нельзя злоупотреблять этим. Есть четкое определение, кто может быть самозанятым, а под эгидой самозанятых развелось много структур, которые ведут себя неправильно», – возмутился глава Татарстана.

Он также остановился на так называемых конвертных выплатах.

«Это все видно. Мы можем посмотреть, сколько кто зарабатывает, и сделать выводы по конвертным выплатам. Надо четко и целенаправленно работать. Все трудовые отношения должны соответствовать законам», – заявил Минниханов.

Следующий вопрос, поднятый Миннихановым, – это жилищный фонд Фото: rais.tatarstan.ru

Никаких льгот и послаблений тем, кто не заботится о жилищном фонде

Следующий вопрос, поднятый Миннихановым, – это жилищный фонд. По его словам, есть ряд предприятий, которые считают себя не обязанными обеспечивать надлежащие условия по участию в нем.

«Прошу собрать всех этих умников и четко объяснить, что хоть они и могут работать, но никаких льгот и поблажек для них не будет со стороны республики. Никаких вопросов – он в жилищном фонде не участвует, бюджетникам не помогает, но в то же время ему льготы нужны. Ни копейки льгот таким не надо давать», – заявил Раис республики.

«Как мы будем приглашать хороших врачей, учителей? Все хотят хорошо жить, но только пользоваться, участия нет. Еще раз говорю – никаких вопросов и преград им мы не ставим, но все льготы, земельные послабления – не будет ничего. Забудьте», – добавил он.

Завершая совещание, Минниханов попросил обратить внимание на эффективность расходов, особенно по объектам. Он подчеркнул, что необходимо анализировать проекты перед их реализацией.

«Дорога стоит в три раза дороже, чем деревня, к которой ее прокладывают. Или мост на 500 млн в село, а живут там 40 семей. Прежде чем делать, техзадание читайте», – поручил он.

В заключение Минниханов поблагодарил финансовую, налоговую и казначейскую системы, а также товаропроизводителей республики. «Если курица яйца не несет, хозяйка яичницу не сделает, поэтому спасибо нашим производителям. Уверен, что все поставленные задачи мы способны решить», – резюмировал глава Татарстана.