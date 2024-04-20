Новый налет на Татарстан, персы против иудеев, ЕР рвется в Госсовет: обзор событий недели

17 апреля украинские беспилотники во второй раз атаковали Татарстан

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Новая атака: на Татарстан совершен очередной налет украинских беспилотников

Чрезвычайное событие недели – рано утром 17 апреля украинские беспилотники во второй раз атаковали Татарстан.

Следует отметить, что эти БПЛА были рано обнаружены, их вели под наблюдением и сбили над безопасной местностью (один над Мордовией, второй – в Елабужском районе Татарстана силами антитеррористической защиты предприятий). Этот факт подтвердили в Министерстве обороны России. Предположительно целью ВСУ был один из заводов в Елабужском районе. Кстати, 11 апреля ночью над Мордовией также были сбиты два беспилотника, летящие в сторону Татарстана. Также без последствий и ущерба.

Одним из первых по этому поводу в медиапространстве высказался глава Елабужского района Татарстана. Он заверил, что разрушений и пострадавших при неудавшейся атаке БПЛА удалось избежать, а ОЭЗ «Алабуга» продолжает работать в штатном режиме.

«На ОЭЗ были реализованы меры по обеспечению безопасности персонала. Спешим сообщить, что разрушений и пострадавших нет. Правоохранительные органы на месте проводят необходимые мероприятия. Ситуация в городе находится под контролем, угроз нет», – написал Рустем Нуриев.

Речь об «Алабуге» в его сообщении шла не случайно – первая террористическая атака киевского режима на Татарстан пришлась именно на нее. Напомним, рано утром 2 апреля по общежитию в ОЭЗ «Алабуга» был нанесен удар БПЛА, в результате которого пострадали 13 человек. Также была совершена атака на предприятие в Нижнекамске.

Из этого были сделаны должные выводы – произошло усиление защиты как по линии антитеррористической защиты силами самих татарстанских предприятий, так и по линии ПВО. Уроки атаки оказались выученными, поручения Раиса Татарстана Рустама Минниханова выполняются – запущенные в сторону Татарстана беспилотники своевременно обнаруживаются, надежно «ведутся» и уверенно сбиваются без нанесения ущерба гражданским и военным объектам, а также без пострадавших лиц. Антитеррористическая защита татарстанских предприятий и ПВО российских военных перестроились и стали надежно закрывать объекты в нашей республике.

Помните, мы находимся в состоянии военных действий с террористическим государством. Для некоторых российских регионов атаки с воздуха стали буднями. С развитием поставок западной военной техники Украина пытается дотянуться и до удаленных российских регионов. В случае с Татарстаном усилия врагов сводятся на нет – в нашей республике БПЛА научились успешно сбивать.

Иран в ночь на 14 апреля нанес массированный удар по Израилю беспилотниками и ракетами Фото: © Mehr News Agency, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Персы против иудеев: Иран и Израиль обменялись воздушными ударами

Геополитическое событие недели – эскалация конфликта на Ближнем Востоке. На этот раз Иран и Израиль обменялись воздушными ударами. Первыми в ночь на 14 апреля со своей территории ударили персы по иудеям: по данным ЦАХАЛ, Ираном было запущено 120 баллистических и 30 крылатых ракет, а также 170 беспилотников. Атака продолжалась более пяти часов. Нападение поддержали хуситы и «Хезболла». Израильские медики оказали помощь 31 человеку, информации о погибших в результате ударов нет.

По словам президента США Джо Байдена, ЦАХАЛ при поддержке американских войск удалось сбить почти все подлетающие к Израилю беспилотники и ракеты. Часть БПЛА были сбиты в небе над Сирией и Иорданией. В ЦАХАЛ сообщили, что «минимальный ущерб» был нанесен одной из военных баз в Негеве.

Тем временем иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об «успешном уничтожении» важных военных целей на территории Израиля.

Ночной удар по этой стране – это ожидаемая и предсказуемая ответная реакция Ирана на события в начале апреля. Напомним, 1 апреля израильские ВВС нанесли авиаудар по генконсульству Ирана в столице Сирии Дамаске. В результате той атаки погибли 13 человек, включая семерых иранских военных советников, среди которых были два генерала КСИР.

Генеральный консул Исламской Республики Иран в Казани Давуд Мирзахани в своей статье для «Татар-информа» так охарактеризовал это вероломное нападение Израиля на иранское консульство:

«После трусливых террористических и военных атак сионистского режима на дипломатические объекты Исламской Республики Иран в Дамаске, которые явно нарушали Устав Организации Объединенных Наций и международные конвенции, в особенности Венскую конвенцию 1961 года о дипломатических отношениях и Нью-Йоркскую конвенцию 1973 года о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, в переписке Исламская Республика Иран немедленно проинформировала Совет Безопасности ООН о неправомерных действиях израильского режима, а также о своем неотъемлемом праве в соответствии с Уставом ООН отвечать на подобные террористические военные нападения».

После атаки Ирана в Израиле взяли паузу на размышление и 19 апреля все-таки ответили воздушным ударом. Сами израильтяне назвали его «ограниченным», что подчеркивает относительную безобидность этого ответа.

По информации Reuters, системы ПВО сработали в провинции Исфахан. Неподалеку от Кехджаваристана находятся аэропорт и 8-я база «Шекари» ВВС Ирана. Местные СМИ сообщают о поражении пяти БПЛА, по предварительной информации, жертв и разрушений нет. Агентство Tasnim заявило, что ядерные объекты Ирана в Исфахане находятся в полной безопасности.

Как видим, авиаудары на этой неделе что со стороны Ирана, что со стороны Израиля получились почти бескровными и обошлось без значительных жертв. И в том, и в другом случае очевидна нарочитая замедленность исполнения и предоставление другой стороне форы для уничтожения собственных беспилотников и ракет.

В случае с атакой Ирана впервые удар наносился с территории именно этой страны, а не с ближайших к Израилю территорий. Кратчайшее расстояние от Ирана до Израиля – порядка 1000 километров через Ирак, Сирию и Иорданию.

Те же БПЛА-камикадзе Shahed 136, способные пролететь две тысячи км на скорости 185 км/ч с боезарядом в 50 кг, добирались до Израиля несколько часов. И БПЛА летели раньше ракет, чтобы перегрузить израильские и американские ПВО. Так что времени, чтобы подготовиться к удару, было предостаточно. Отсюда и почти бескровный итог удара Ирана по Израилю.

То же самое, практически в зеркальном варианте, произошло с пятничной атакой Израиля на Иран. Те же медленные беспилотники, летящие несколько часов, и ожидаемый, прогнозируемый удар.

Кстати, уже после удара по Израилю Иран заявил о своем нежелании дальнейшей эскалации. Белый дом выразил опасение, что контрудар Израиля может привести к региональной войне с катастрофическими последствиями для всех государств Ближнего Востока. Так что Израиль вроде бы и ответил, но сделал это так, чтобы Ирану было посильно отразить этот удар.

И та и другая стороны не заинтересованы в дальнейшей эскалации, поэтому идет такая пиар-война без каких-то серьезных результатов. Одни все обстреляли и разгромили, другие все сбили. Потом меняются местами и повторяют процедуру. У нас имеется ситуация win-win, когда не проигравшими могут считать себя обе стороны.

Заседание оргкомитета по подготовке к Международному экономическому форуму «Россия – Исламский мир: KazanForum» провел в Москве Марат Хуснуллин Фото: rais.tatarstan.ru

Будут гости из 100 стран: в Москве прошло заседание оргкомитета по подготовке к KazanForum 2024

Одно из важнейших для Татарстана ожидаемых событий – XV Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum», который пройдет с 14 по 19 мая. Из года в год проводимый в Казани международный форум становится все масштабнее как по количеству участников, так и по представленным странам. В прошлом году Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому KazanForum будет ежегодно проводиться в столице РТ и станет мероприятием федерального значения.

На этой неделе в Москве прошло заседание оргкомитета по подготовке и проведению форума. Поскольку в прошлом году он получил федеральный статус, то заседание провел вице-премьер РФ, глава оргкомитета Марат Хуснуллин. По его словам, форум в Казани проводится не с политическими целями, а для того, чтобы расширить взаимодействие России и стран исламского мира в экономике и многих других областях, включая спорт, образование, науку и далее по списку.

«Исламские страны – надежные партнеры для России. За три года товарооборот РФ с странами исламского мира увеличился на 37% и составляет 156 млрд долларов. Подчеркну, что наш форум носит очень прикладной характер. Наша задача – увеличить экспорт продукции, произведенной в России, и импорт из других стран. У нас важная задача – развитие туризма, развитие логистических коридоров», – рассказал он.

В обсуждении приняли участие 35 членов оргкомитета. Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил рост интереса стран исламского мира к сотрудничеству с Россией.

«За 15 лет Международный экономический форум „Россия – Исламский мир: KazanForum“ зарекомендовал себя как надежная площадка взаимодействия с исламскими странами. Форум вызывает большой интерес у наших зарубежных партнеров, растет их интерес к России, к взаимодействию с ней. В ходе моих международных поездок мы с иностранными коллегами много это обсуждали», – отметил Раис Татарстана.

На сегодняшний день отправлено более 6,3 тыс. приглашений на форум, в 54 странах уже ответили на них.

«В прошлом году у нас было 16 тысяч человек, 80 стран. Если посмотреть на заявочную кампанию за аналогичный период прошлого года, мы уже идем со значительным превышением. Ожидаем около 20 тысяч гостей и количество стран от 80 до 100», – заявил Хуснуллин.

В рамках KazanForum пройдет форум торгово-промышленных палат, на котором будет представлена коллективная экспозиция стенда Международного форума торгово-промышленных палат. Кроме того, состоятся заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», конференция «Роль всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в устойчивом развитии регионов». И, наконец, международная выставка Russia Halal Expo 2024, где представят инвестиционные и инфраструктурные проекты. Гостям форума также будет интересна международная торговая ярмарка Kazan Halal Market.

Заседание оргкомитета походило на сверку часов перед большим событием. Можно смело прогнозировать, что форум в федеральном статусе пройдет на самом высоком уровне, как проходили предыдущие мероприятия. Декларируется, что цель форума – развитие международных экономических связей, но именно в последнее время это, в связи с поворотом России на Восток и Юг, приобретает весьма высокую значимость. И здесь именно Татарстан служит своеобразным хабом для связей Востока и Юга с Россией. Так что смело можно считать Казань одной из дипломатических столиц России.

В Москве состоялся девятый по счету Московский молодежный форум «Мост Москва – Татарстан» Фото: rais.tatarstan.ru

Мероприятие получилось очень душевным: Рустам Минниханов принял участие в работе молодежного форума «Мост Москва – Татарстан»

Совместные мероприятия столицы России и столицы Татарстана всегда интересны. В прошлую субботу в Москве состоялся девятый по счету молодежный форум «Мост Москва – Татарстан». Форум собрал студентов, аспирантов, рабочую молодежь – выходцев из Татарстана и татар из других российских регионов. В этом году в нем также приняли участие призывники из республики, проходящие службу в Москве, и участники СВО. Форум был посвящен объявленному Президентом России Владимиром Путиным Году семьи.

Приветствие участникам встречи направил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что за прошедшие годы «интересный и полезный форум, объединивший молодых талантливых людей Москвы и Татарстана», стал символом дружбы и сотрудничества двух регионов.

Среди выступлений на форуме запомнилась речь народного артиста Татарстана и Башкортостана, заслуженного артиста России Салавата Фатхетдинова. Он признался, что считает себя удачливым человеком, потому что живет в Татарстане и говорит на родном языке. Тем, кто стесняется говорить на татарском по каким-то причинам, он предложил петь. По словам артиста, самые добрые слова – в татарских песнях.

Пилот гражданской авиации, Герой России Дамир Юсупов подчеркнул, что форум «Мост Москва – Татарстан» уже стал доброй традицией. «Здесь мы можем друг друга видеть, общаться и делиться опытом», – констатировал он.

Во встрече принял участие еще один Герой России, участник СВО Рустам Сайфуллин. В бою ему перебило ноги, но после ампутации и многочисленных операций он делает все, чтобы вернуться в строй.

Под занавес встречи, которая длилась около трех часов, ведущие попросили выступить Рустама Минниханова. Раис Татарстана сразу отметил, что мероприятие получилось очень душевным, и подчеркнул, что российский народ в это непростое время объединяется. В первую очередь он посоветовал молодежи брать пример с настоящих патриотов, которые своими поступками доказывают любовь к Родине.

«Здесь герои СВО – они пример для молодежи. Они не на словах, а своими поступками показали, как быть патриотами, служить своему Отечеству, Родине. Вы, молодежь, на примере таких людей должны сделать для себя выбор – какими быть», – заявил Минниханов.

Такие совместные мероприятия Москвы и Казани служат не только укреплению связей между столицами. В этом году форум был окрашен в патриотические тона и поднимал тему семьи. Молодежи на форуме, многие из которых по большей частью являются выходцами из Татарстана, в очередной раз напомнили о республике, о важности семейных традиций и знания родного языка. Не секрет, что в последнее время ребята из республики после обучения в Москве зачастую оседают в столице. Но такие форумы, как этот, словно говорят молодежи: «Мы в Татарстане помним о вас, у нас все хорошо для молодых, возвращайтесь в родные края!» Так что, возможно, кто-то и откликнется на этот зов. Побольше бы таких мероприятий, особенно для молодых людей!

На праймериз «Единой России» заявились 122 участника, из них 77 человек уже зарегистрированы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Очертания нового Госсовета РТ: ЕР завершает регистрацию участников праймериз

Событие во внутриполитической жизни республики – политическая партия «Единая Россия» завершает праймериз перед осенними выборами в Госсовет РТ. Впереди выступления кандидатов и голосование. В последнее время единороссы имеют подавляющее преимущество на выборах в Госсовет Татарстана (в 2019 году они забрали 85 мандатов из 100), так что эти праймериз можно назвать смотринами кандидатов в депутаты парламента нового созыва. И пул заявившихся на предварительное голосование уже дает некоторое представление о новом составе Госсовета.

На данный момент на праймериз ЕР заявились 122 участника, из них 77 человек уже зарегистрированы. В качестве избирателей, которые и выберут лучших кандидатов, зарегистрировались почти 17 тыс. человек. Отдать свои голоса за понравившихся участников можно будет на сайте pg.er.ru.

Если исходить из количества мест в парламенте (их, напомним, 100), очевидно, что состав депутатского корпуса будет значительно обновлен. Известно, например, что документы для участия в праймериз подали семь бойцов и ветеранов СВО – такие как Герой России Расим Баксиков, медик батальона «Алга» Олег Денисюк, Эльс Галеев.

Мы помним, как в ходе недавнего послания Федеральному собранию Президент РФ назвал настоящей элитой «тружеников и воинов», которые своим делом доказали преданность стране. К патриотической элите можно также отнести и руководителя важнейшего для СВО Казанского порохового завода Александра Лившица. Так что при формировании списка кандидатов в депутаты Госсовета РТ нового созыва фактор нарождения новой элиты будет, безусловно, преобладать.

Среди кандидатов много молодежи, есть социальные служащие, политические деятели. Понятно, что участие в праймериз и победа на них — это еще не гарантия того, что победитель станет депутатом Госсовета РТ. «Единая Россия» будет учитывать эти кандидатуры в партийном списке и в качестве кандидатов от партии по одномандатным округам. Окончательное решение по кандидатам на выборы в Госсовет партия примет перед стартом избирательной кампании.

Тем не менее, если исходить из контингента заявившихся участников праймериз, вырисовываются следующие тренды формирования нового созыва Госсовета: тренд на обновление состава, тренд на большее участие молодежи, тренд на патриотическую элиту, особенно из участников СВО. Есть уверенность, что эти тенденции сохранятся при объявлении окончательного списка кандидатов от «Единой России» для участия в выборах в Госсовет республики этой осенью.