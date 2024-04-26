День родного языка: кому досталась Премия Тукая и о чем просила Минниханова интеллигенция

26 апреля особенный день для представителей татарской общественности – День родного языка и день рождения Габдуллы Тукая

Фото: rais.tatarstan.ru

«Праздников у татар немного: Сабантуй, Ураза-байрам, Курбан-байрам и Праздник поэзии»

С праздником ранним утром татарстанцев поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Пусть строчки из шедевров Тукая и сегодня найдут отклик в наших сердцах, вдохновят на добрые дела, новые достижения и подарят каждому душевное тепло», – пожелал руководитель Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что в прозе и поэзии Тукая ярко обозначена роль родного языка как хранителя душевного тепла родных и связующей нити многих поколений. Произведения гения татарской литературы пронизаны любовью к Родине, в них воспеваются труд, мужественность, искренность, честность с собой и людьми.

Сами мероприятия начались у памятника Габдулле Тукаю. Под дождем к его подножию возложили цветы Рустам Минниханов, а также Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и мэр Казани Ильсур Метшин.

Под дождем к подножию памятника Габдулле Тукаю возложили цветы Рустам Минниханов, а также Минтимер Шаймиев и Ильсур Метшин Фото: rais.tatarstan.ru

Почтить память классика татарской литературы к его памятнику сегодня пришли многие представители татарской общественности. Среди них – народный писатель Татарстана, общественный деятель Рабит Батулла. Он так высказался о важности праздника: «Праздников у татар немного: Сабантуй, Ураза-байрам, Курбан-байрам и Праздник поэзии. Самый современный среди них – День Тукая, или Праздник поэзии».

Событие сопровождалось народными мелодиями и декламацией стихотворения Тукая «Бәйрәм бүген» («Сегодня праздник»).

В Присутственных местах Минниханову показали выставку молодежных татарских журналов и детской книжной продукции Фото: rais.tatarstan.ru

На встречу с Миннихановым пришли писатели и блогеры

Затем Раис Татарстана направлися в Казанский Кремль. В Присутственных местах Минниханову показали выставку молодежных татарских журналов и детской книжной продукции. Раис пообщался с юными актерами детской татарской театральной студии «Апуш».

Раис РТ пообщался с юными актерами детской татарской театральной студии «Апуш» Фото: rais.tatarstan.ru

Затем началась встреча с татарской общественностью. Среди приглашенных были писатели, блогеры, представители СМИ, министры и общественные деятели.

Минниханов поблагодарил творческую интеллегенцию за труд, но отметил, что впереди еще много работы. Отдельно Раис выделил Комиссию по вопросам сохранения татарского языка. Она работает с 2020 года, а координирует ее заместитель Председателя Государственного совета РТ Марат Ахметов.

Минниханов поблагодарил творческую интеллегенцию за труд, но отметил, что впереди еще много работы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вы делаете большое дело, на это выделяются большие средства. Но это только начало работы», – сказал на встрече Минниханов.

О чем просили Раиса татарские деятели

Главный редактор журнала «Идел» – «Идель» Рамзия Галимова рассказала о проблемах с реализацией периодических печатных изданий. По ее мнению, пока не создано удобных мест, куда бы молодежь приходила и покупала журналы.

Галимова попросила посодействовать в создании точек распространения молодежной прессы. Проще говоря – поставить вендинговые аппараты, как это было сделано на станциях Казанского метрополитена, но уже в зданиях вузов и ссузов. Минниханову предложение понравилось, и он пообещал помочь. Но с одним условием.

Рамзия Галимова рассказала о проблемах с реализацией периодических печатных изданий Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы поможем, но данные издания должны быть полезными. Очень важно содержание», – отметил Раис РТ.

Главный редактор журнала «Салават күпере», газеты «Сабантуй» Зиля Файзуллина поделилась с Рустамом Миннихановым успехами создания мультимедийного формата журналов с играми и видео. Уже запущена медиашкола «Салаватик», участники которой создают уникальный видеоконтент.

Файзуллина попросила у Минниханова помощи с оснащением помещений для съемок видео, записи аудио и занятий для детей. Тогда бы проект можно было расширить. Раис Татарстана инициативу поддержал.

Зиля Файзуллина поделилась с Рустамом Миннихановым успехами создания мультимедийного формата журналов с играми и видео Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, Минниханова пригласили посетить праздник в честь 100-летия журнала «Ялкын».

«Важнейшую роль в сохранении родного языка играет семья»

Поддержку Раиса Татарстана получили и другие проекты. Напимер, худруку театрального объединения «Апуш» Алие Файзрахмановой пообещали помочь с созданием конкурса, за победу на котором бы выделялись гранты на постановки детских театральных студий.

Худруку театрального объединения «Апуш» Алие Файзрахмановой пообещали помочь с созданием конкурса Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Победитель конкурса художественного слова «Татар сүзe» Аяз Аглиуллин попросил рассмотреть возможность открытия студии «ШАЯН Мультфильм». Раис Татарстана поручил изучить разработанные проекты будущей студии.

Татароязычный блогер Ильнар Идрисов рассказал о медиашколе для национальных блогеров разных народов, проживающих в Татарстане. Рустам Минниханов поддержал инициативу как перспективное направление и зявил, что работа с молодежью очень важна.

Ильнар Идрисов рассказал о медиашколе для национальных блогеров разных народов, проживающих в Татарстане Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минниханову также рассказали о проекте «Чисто-чиста», благодаря которому непрофессиональные артисты – школьники из сел и деревень Татарстана – создают театральные постановки. Организатор проекта Алена Батуллина пригласила Раиса республики посмотреть проекты театральной студии.

Директор казанской детской музыкальной школы №18 им. М. Музафарова Ильзия Фатхуллина подняла проблему популяризации классических татарских музыкальных произведений. По ее мнению, нужно оцифровать работы, которые сегодня хранятся в нотных архивах. Рустам Минниханов поручил провести эту работу.

Ильзия Фатхуллина подняла проблему популяризации классических татарских музыкальных произведений Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Композитор Риф Гатауллин выступил с идеей создать антологию самодеятельных композиторов Республики Татарстан. Раис Татарстана призвал подключиться к этой работе Минкульт республики.

«В этой работе [сохранения и развития родного языка] важны все имеющиеся инструменты. Нам нужны книги, мультфильмы, театры. Но, конечно, важнейшую роль в сохранении родного языка играет семья. Если родители разговаривают на родном языке, то и дети будут приобщаться к духовным ценностям своего народа», – сказал Рустам Минниханов в заключение встречи.

Композитор Риф Гатауллин выступил с идеей создать антологию самодеятельных композиторов Республики Татарстан Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кому досталась премия Тукая

Затем Рустам Минниханов в Казанском Кремле вручил награды лауреатам премии имени Габдуллы Тукая и поздравил присутствующих с празднком.

«Сегодня день рождения великой личности — Габдуллы Тукая. Кроме того, мы поздравляем лауреатов нашей наивысшей премии. Хочу вас поздравить с этим праздником. Только что мы встречались с татарской общественностью, где обсудили многие важные вопросы», — рассказал о прошедшей встрече Раис РТ.

Лауреатами премии Тукая в 2024 году стали четыре деятеля культуры.

Премию Тукая получил поэт Борис Вайнер — «за многолетний вклад в детскую поэзию, прозу и драматургию Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Награду получил поэт Борис Вайнер — «за многолетний вклад в детскую поэзию, прозу и драматургию, нравственно-эстетическое воспитание юных читателей, переводы и популяризацию лучших произведений татарской литературы и фольклора для детей, творческую поддержку молодых дарований Татарстана». Лауреатом также стал поэт Ляис Харрасов (Лаис Зулькарнай) — за книгу «Узганны кабатлау».

Лауреатом также стал поэт Лаис Зулькарнай — за книгу «Узганны кабатлау» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Помимо литераторов были отмечены скульптор Кадим Замитов — «за создание серии скульптурных портретов и фигур, посвященных выдающимся историческим деятелям татарской культуры», и руководитель камерного хора РТ Миляуша Таминдарова (Мударисова) — «за развитие, продвижение и сохранение татарской хоровой культуры Татарстана, работу „Антология татарской хоровой музыки“».

Помимо литераторов был отмечен скульптор Кадим Замитов — «за создание серии скульптурных портретов и фигур, посвященных выдающимся историческим деятелям татарской культуры» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Для меня это особенное событие. Это не просто премия, когда тебя чествуют или вручают награду. Сегодня все утро я думала, что для нас значит Габдулла Тукай. Все его стихи, которые я пела, всегда поражали меня огромной внутренней силой. Это манифесты о том, как нам научиться быть гордыми, расправлять крылья, ценить и уважать собственную нацию. Считаю, что выше этой премии нет ничего в республике», — поделилась эмоциями одна из лауреатов премии, руководитель и дирижер Государственного камерного хора РТ Миляуша Таминдарова.

Миляуша Таминдарова удостоилась премии «за развитие, продвижение и сохранение татарской хоровой культуры Татарстана Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Каждый из лауреатов премии Тукая помимо диплома, удостоверения и почетного знака получит по 1 млн рублей.

Минниханов также вручил госнаграды видным деятелям искусств Татарстана. Одной из них оказалась певица Эльмира Калимуллина, получившая звание народной артистки РТ. Финалистка «Голоса» сразу после церемонии отправилась к зданию цирка, где сегодня проходит премьера спектакля «На Сенном базаре» по произведениям Габдуллы Тукая. Она сыграет роль возлюбленной поэта Зайтуны.

Певица Эльмира Калимуллина получила звание народной артистки РТ Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Я очень рада и счастлива, что оказалась в числе награжденных. Это подтверждение тому, что мы идем по правильному пути и нас поддерживает республика», — выразила уверенность певица.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru