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День родного языка: кому досталась Премия Тукая и о чем просила Минниханова интеллигенция
Сегодня, 26 апреля, особенный день для представителей татарской общественности – День родного языка и день рождения Габдуллы Тукая. Традиционно планы Раиса Татарстана в этот день расписаны буквально поминутно. Он встретился с представителями татарской общественности, наградил лауреатов премии Тукая и не только.
«Праздников у татар немного: Сабантуй, Ураза-байрам, Курбан-байрам и Праздник поэзии»
С праздником ранним утром татарстанцев поздравил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Пусть строчки из шедевров Тукая и сегодня найдут отклик в наших сердцах, вдохновят на добрые дела, новые достижения и подарят каждому душевное тепло», – пожелал руководитель Рустам Минниханов.
Он подчеркнул, что в прозе и поэзии Тукая ярко обозначена роль родного языка как хранителя душевного тепла родных и связующей нити многих поколений. Произведения гения татарской литературы пронизаны любовью к Родине, в них воспеваются труд, мужественность, искренность, честность с собой и людьми.
Сами мероприятия начались у памятника Габдулле Тукаю. Под дождем к его подножию возложили цветы Рустам Минниханов, а также Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев и мэр Казани Ильсур Метшин.
Почтить память классика татарской литературы к его памятнику сегодня пришли многие представители татарской общественности. Среди них – народный писатель Татарстана, общественный деятель Рабит Батулла. Он так высказался о важности праздника: «Праздников у татар немного: Сабантуй, Ураза-байрам, Курбан-байрам и Праздник поэзии. Самый современный среди них – День Тукая, или Праздник поэзии».
Событие сопровождалось народными мелодиями и декламацией стихотворения Тукая «Бәйрәм бүген» («Сегодня праздник»).
На встречу с Миннихановым пришли писатели и блогеры
Затем Раис Татарстана направлися в Казанский Кремль. В Присутственных местах Минниханову показали выставку молодежных татарских журналов и детской книжной продукции. Раис пообщался с юными актерами детской татарской театральной студии «Апуш».
Затем началась встреча с татарской общественностью. Среди приглашенных были писатели, блогеры, представители СМИ, министры и общественные деятели.
Минниханов поблагодарил творческую интеллегенцию за труд, но отметил, что впереди еще много работы. Отдельно Раис выделил Комиссию по вопросам сохранения татарского языка. Она работает с 2020 года, а координирует ее заместитель Председателя Государственного совета РТ Марат Ахметов.
«Вы делаете большое дело, на это выделяются большие средства. Но это только начало работы», – сказал на встрече Минниханов.
О чем просили Раиса татарские деятели
Главный редактор журнала «Идел» – «Идель» Рамзия Галимова рассказала о проблемах с реализацией периодических печатных изданий. По ее мнению, пока не создано удобных мест, куда бы молодежь приходила и покупала журналы.
Галимова попросила посодействовать в создании точек распространения молодежной прессы. Проще говоря – поставить вендинговые аппараты, как это было сделано на станциях Казанского метрополитена, но уже в зданиях вузов и ссузов. Минниханову предложение понравилось, и он пообещал помочь. Но с одним условием.
«Мы поможем, но данные издания должны быть полезными. Очень важно содержание», – отметил Раис РТ.
Главный редактор журнала «Салават күпере», газеты «Сабантуй» Зиля Файзуллина поделилась с Рустамом Миннихановым успехами создания мультимедийного формата журналов с играми и видео. Уже запущена медиашкола «Салаватик», участники которой создают уникальный видеоконтент.
Файзуллина попросила у Минниханова помощи с оснащением помещений для съемок видео, записи аудио и занятий для детей. Тогда бы проект можно было расширить. Раис Татарстана инициативу поддержал.
Кроме того, Минниханова пригласили посетить праздник в честь 100-летия журнала «Ялкын».
«Важнейшую роль в сохранении родного языка играет семья»
Поддержку Раиса Татарстана получили и другие проекты. Напимер, худруку театрального объединения «Апуш» Алие Файзрахмановой пообещали помочь с созданием конкурса, за победу на котором бы выделялись гранты на постановки детских театральных студий.
Победитель конкурса художественного слова «Татар сүзe» Аяз Аглиуллин попросил рассмотреть возможность открытия студии «ШАЯН Мультфильм». Раис Татарстана поручил изучить разработанные проекты будущей студии.
Татароязычный блогер Ильнар Идрисов рассказал о медиашколе для национальных блогеров разных народов, проживающих в Татарстане. Рустам Минниханов поддержал инициативу как перспективное направление и зявил, что работа с молодежью очень важна.
Минниханову также рассказали о проекте «Чисто-чиста», благодаря которому непрофессиональные артисты – школьники из сел и деревень Татарстана – создают театральные постановки. Организатор проекта Алена Батуллина пригласила Раиса республики посмотреть проекты театральной студии.
Директор казанской детской музыкальной школы №18 им. М. Музафарова Ильзия Фатхуллина подняла проблему популяризации классических татарских музыкальных произведений. По ее мнению, нужно оцифровать работы, которые сегодня хранятся в нотных архивах. Рустам Минниханов поручил провести эту работу.
Композитор Риф Гатауллин выступил с идеей создать антологию самодеятельных композиторов Республики Татарстан. Раис Татарстана призвал подключиться к этой работе Минкульт республики.
«В этой работе [сохранения и развития родного языка] важны все имеющиеся инструменты. Нам нужны книги, мультфильмы, театры. Но, конечно, важнейшую роль в сохранении родного языка играет семья. Если родители разговаривают на родном языке, то и дети будут приобщаться к духовным ценностям своего народа», – сказал Рустам Минниханов в заключение встречи.
Кому досталась премия Тукая
Затем Рустам Минниханов в Казанском Кремле вручил награды лауреатам премии имени Габдуллы Тукая и поздравил присутствующих с празднком.
«Сегодня день рождения великой личности — Габдуллы Тукая. Кроме того, мы поздравляем лауреатов нашей наивысшей премии. Хочу вас поздравить с этим праздником. Только что мы встречались с татарской общественностью, где обсудили многие важные вопросы», — рассказал о прошедшей встрече Раис РТ.
Лауреатами премии Тукая в 2024 году стали четыре деятеля культуры.
Награду получил поэт Борис Вайнер — «за многолетний вклад в детскую поэзию, прозу и драматургию, нравственно-эстетическое воспитание юных читателей, переводы и популяризацию лучших произведений татарской литературы и фольклора для детей, творческую поддержку молодых дарований Татарстана». Лауреатом также стал поэт Ляис Харрасов (Лаис Зулькарнай) — за книгу «Узганны кабатлау».
Помимо литераторов были отмечены скульптор Кадим Замитов — «за создание серии скульптурных портретов и фигур, посвященных выдающимся историческим деятелям татарской культуры», и руководитель камерного хора РТ Миляуша Таминдарова (Мударисова) — «за развитие, продвижение и сохранение татарской хоровой культуры Татарстана, работу „Антология татарской хоровой музыки“».
«Для меня это особенное событие. Это не просто премия, когда тебя чествуют или вручают награду. Сегодня все утро я думала, что для нас значит Габдулла Тукай. Все его стихи, которые я пела, всегда поражали меня огромной внутренней силой. Это манифесты о том, как нам научиться быть гордыми, расправлять крылья, ценить и уважать собственную нацию. Считаю, что выше этой премии нет ничего в республике», — поделилась эмоциями одна из лауреатов премии, руководитель и дирижер Государственного камерного хора РТ Миляуша Таминдарова.
Каждый из лауреатов премии Тукая помимо диплома, удостоверения и почетного знака получит по 1 млн рублей.
Минниханов также вручил госнаграды видным деятелям искусств Татарстана. Одной из них оказалась певица Эльмира Калимуллина, получившая звание народной артистки РТ. Финалистка «Голоса» сразу после церемонии отправилась к зданию цирка, где сегодня проходит премьера спектакля «На Сенном базаре» по произведениям Габдуллы Тукая. Она сыграет роль возлюбленной поэта Зайтуны.
«Я очень рада и счастлива, что оказалась в числе награжденных. Это подтверждение тому, что мы идем по правильному пути и нас поддерживает республика», — выразила уверенность певица.
Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru
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