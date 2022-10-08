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Ру Тат
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Транспорт
8 октября 2022  18:56

Власти Крыма анонсировали восстановление ж/д сообщения в течение суток

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Железнодорожное сообщение в Крыму вернется к обычному расписанию в течение суток. Об этом заявил советник главы Крыма Олег Крючков в эфире канала «Соловьев live».

«Железнодорожное сообщение будет восстановлено. Поезда, я думаю, буквально за сутки войдут в расписание», — поделился чиновник своим видением ситуации.

При этом по информации компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» поезда сообщением Симферополь — Москва и Севастополь — Санкт-Петербург уже отправились из крымских городов.

Перевозчик также возобновил продажу билетов на сегодня и завтра на девять поездов, следующих в Крым и обратно. Речь идет о составах, следующих по маршрутам Москва — Евпатория, Адлер — Симферополь, Евпатория — Москва, Симферополь — Москва, Симферополь — Кисловодск, Севастополь — Петербург, Симферополь — Москва, Симферополь — Адлер и Симферополь — Омск.

Сегодня рано утром на Крымском мосту вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Погибли трое людей. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля. СК возбудил уголовное дело.

Сейчас движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено, но только для легковых машин и автобусов, о чем сообщал «Татар-информ».

#крымский мост #железнодорожное сообщение
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