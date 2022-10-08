Минтранс РФ: Движение по неповрежденной части Крымского моста запустят после 16 часов

Автомобильное движение по неповрежденной части Крымского моста запустят сегодня после 16.00 по Москве. Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев на заседании оперативного штаба ведомства.

При этом глава Минтранса обратил внимание на то, что машины смогут проезжать только «по одной полосе» и «в реверсивном режиме», отмечает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Кроме того, в ходе своего выступления Савельев заметил, что «дал все поручения по усилению транспортной безопасности на объекте, в том числе по проведению усиленного досмотра».

Сегодня рано утром на Крымском мосту вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму, Минтрансу и регионам в кратчайшие сроки вывезти из Крыма туристов, у которых закончились путевки. В свою очередь Минобороны отчиталось о бесперебойном снабжении группировок, участвующих в специальной военной операции на Украине.

Подробнее об инциденте читайте в материале «Татар-информа».