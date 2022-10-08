Минобороны заявило о бесперебойном снабжении группировок после взрыва на Крымском мосту

Обеспечение российских группировок войск, задействованной в специальной военной операции, на николаево-криворожском и запорожском направлениях осуществляется непрерывно, заявили в Минобороны.

Для снабжения войск используется сухопутный коридор и частично морской транспорт, сообщило военное ведомство.

Напомним, сегодня утром на Крымском мосту вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля. Следком после происшествия возбудил уголовное дело. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму, Минтрансу и регионам в кратчайшие сроки вывезти из Крыма туристов, у которых закончились путевки.