Чернышенко поручил вывезти из Крыма российских туристов

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму, Минтрансу и регионам в кратчайшие сроки вывезти из Крыма туристов, у которых закончились путевки. Ростуризму совместно с заинтересованными федеральными министерствами и руководством Крыма и Севастополя необходимо принять все необходимые меры поддержки туристов из регионов России, находящихся в настоящее время в Крыму, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера.

Следующие в Крым поезда перенаправляются сейчас в Анапу, сообщает компания-оператор по железнодорожным перевозкам на полуостров «Гран сервис экспресс».

Напомним, сегодня утром на Крымском мосту вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Позднее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля. Следком после происшествия возбудил уголовное дело.