Борисов допустил разбор части иностранных самолетов в России на запчасти

Часть эксплуатируемых в России самолетов иностранного производства может оказаться разобрана на запчасти по мере деградации авиапарка. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия-24» во время XXV Петербургского международного экономического форума.

«По всей видимости, может быть даже пойдем на то, что по мере деградации парка будут сниматься запчасти, и это надо предусмотреть <…>», — констатировал замглавы Правительства.

Вместе с тем Борисов заметил, сославшись на расчеты Минтранса РФ, что эксплуатировать имеющийся парк иностранных самолетов можно будет в течение пяти лет. При этом он признал, что проблемы с безопасностью использования самолетов Airbus и Boieng присутствует.

В связи с этим вице-премьер уверен, что за эти пять лет российский авиапром должен «выйти на те серийные поставки, которые гарантированно будут обеспечивать все необходимые перевозки и пассажиров, и грузов внутри страны».

После начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине и введения в ответ на это санкций странами Запада концерны Airbus и Boeing перестали поставлять запчасти российским авиакомпаниям и оказывать им техподдержку. По оценке агентства Bloomberg, на конец мая у авиакомпаний РФ оставалось запчастей примерно на три месяца.

При этом Казанский авиазавод намерен выпустить 20 лайнеров Ту-214 для российских авиакомпаний до 2025-2026 годов. Всего «Аэрофлот» хочет заказать 300 российских самолетов у ОАК.