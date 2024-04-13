Минниханов примет участие в форуме «Мост Москва — Татарстан» — прямая трансляция

Сегодня, 13 апреля, в Москве состоится молодежный форум «Мост Москва — Татарстан». Участие в нем примет Раис республики Рустам Минниханов, сообщает Полномочное представительство РТ в Москве.

Присоединиться к эфиру можно в режиме онлайн. Прямая трансляция начнется в 15.00.

Форум пройдет 13 апреля в Финансовом университете при Правительстве РФ. Ранее сообщалось, что в мероприятии примут участие популярный российский режиссер и актер Александр Баширов, Чрезвычайный и Полномочный посол, постпред России при ЮНЕСКО в Париже Ринат Аляутдинов, Герой России Рустам Сайфуллин, певцы Салават Фатхетдинов и Олег Газманов, телеведущая Дарья Златопольская. Кроме того, ожидается участие Раиса РТ Рустама Минниханова.