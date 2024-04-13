Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов примет участие в форуме «Мост Москва — Татарстан» — прямая трансляция
Сегодня, 13 апреля, в Москве состоится молодежный форум «Мост Москва — Татарстан». Участие в нем примет Раис республики Рустам Минниханов, сообщает Полномочное представительство РТ в Москве.
Присоединиться к эфиру можно в режиме онлайн. Прямая трансляция начнется в 15.00.
Форум пройдет 13 апреля в Финансовом университете при Правительстве РФ. Ранее сообщалось, что в мероприятии примут участие популярный российский режиссер и актер Александр Баширов, Чрезвычайный и Полномочный посол, постпред России при ЮНЕСКО в Париже Ринат Аляутдинов, Герой России Рустам Сайфуллин, певцы Салават Фатхетдинов и Олег Газманов, телеведущая Дарья Златопольская. Кроме того, ожидается участие Раиса РТ Рустама Минниханова.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»