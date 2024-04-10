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Олег Газманов станет почетным гостем IX форума «Мост Москва — Татарстан»
Народный артист России Олег Газманов примет участие в IX Московском молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан». Об этом полпредство Татарстана в России сообщается в своем телеграм-канале.
Форум пройдет 13 апреля в Финансовом университете при Правительстве РФ. Ранее сообщалось, что в мероприятии примут участие популярный российский режиссер и актер Александр Баширов, Чрезвычайный и Полномочный посол, постпред России при ЮНЕСКО в Париже Ринат Аляутдинов, Герой России Рустам Сайфуллин, певец Салават Фатхетдинов, телеведущая Дарья Златопольская. Кроме того, ожидается участие Раиса РТ Рустама Минниханова.
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