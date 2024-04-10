Олег Газманов станет почетным гостем IX форума «Мост Москва — Татарстан»

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Народный артист России Олег Газманов примет участие в IX Московском молодежном форуме «Мост Москва – Татарстан». Об этом полпредство Татарстана в России сообщается в своем телеграм-канале.

Форум пройдет 13 апреля в Финансовом университете при Правительстве РФ. Ранее сообщалось, что в мероприятии примут участие популярный российский режиссер и актер Александр Баширов, Чрезвычайный и Полномочный посол, постпред России при ЮНЕСКО в Париже Ринат Аляутдинов, Герой России Рустам Сайфуллин, певец Салават Фатхетдинов, телеведущая Дарья Златопольская. Кроме того, ожидается участие Раиса РТ Рустама Минниханова.