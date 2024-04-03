Герой России Рустам Сайфуллин примет участие в форуме «Мост Москва — Татарстан»

Герой России Рустам Сайфуллин 13 апреля встретится с молодежью на форуме «Мост Москва – Татарстан». Об этом сообщает Полпредство РТ в РФ.

Рустам Сайфуллин прошел впечатляющий военный путь: Чечня, Сирия, Грузия. Практически с первых часов начала специальной военной операции он находится на Донбассе.

«У меня две семьи. Первая – жена и дети, вторая – мой полк. Поэтому после ранений всегда спешил вернуться назад, на передовую», – говорит Герой России.

Напомним, форум пройдет 13 апреля в Финансовом университете при Правительстве РФ (Москва, станция метро «Аэропорт», Ленинградский проспект, дом №51, корпус 1). В мероприятии традиционно примет участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Гостям необходимо будет подняться на 3-й этаж в «Нобелевский зал». В 14.00 — сбор участников, в 14.30 — начало работы форума.