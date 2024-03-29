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Известный актер и режиссер Баширов примет участие в форуме «Мост Москва — Татарстан»
Популярный российский режиссер и актер Александр Баширов 13 апреля встретится с молодежью на форуме «Мост Москва – Татарстан». Об этом сообщает Полпредство РТ в РФ.
В фильмографии артиста более 160 кинокартин, включая фильмы «Асса», «Игла», «9 рота», «Апостол», «Штрафбат» и многие другие.
Напомним, форум пройдет 13 апреля в Финансовом университете при Правительстве РФ (Москва, станция метро «Аэропорт», Ленинградский проспект, дом №51, корпус 1). В мероприятии традиционно примет участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Гостям необходимо будет подняться на 3-й этаж в «Нобелевский зал». В 14.00 — сбор участников, в 14.30 — начало работы форума.
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