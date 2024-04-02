Постпред России в ЮНЕСКО Аляутдинов примет участие в форуме «Мост Москва — Татарстан»

Чрезвычайный и Полномочный посол, постпред России при ЮНЕСКО в Париже Ринат Аляутдинов поделится своим опытом 13 апреля на молодежном форуме «Мост Москва — Татарстан». Об этом сообщает Полпредство РТ в РФ.

Аляутдинов уже более 40 лет находится на дипломатической службе. За годы, проведенные в Министерстве иностранных дел, он занимал должности представителя в Лаосе, Сингапуре, Швейцарии и Бельгии. В совершенстве владеет английским, китайским и французским языками.

Форум пройдет 13 апреля в Финансовом университете при Правительстве РФ (Москва, станция метро «Аэропорт», Ленинградский проспект, дом №51, корпус 1). В мероприятии традиционно примет участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Гостям необходимо будет подняться на 3-й этаж в «Нобелевский зал». В 14.00 — сбор участников, в 14.30 — начало работы форума. Вход свободный, но по предварительной регистрации.