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Минниханов 13 апреля примет участие в форуме «Мост Москва — Татарстан»
IX Московский молодежный форум «Мост Москва — Татарстан» пройдет в столице России 13 апреля. Участие в мероприятии традиционно примет Раис РТ Рустам Минниханов. Об этом сообщили организаторы — Полпредство Татарстана в РФ.
«У нас в Татарстане проходит много мероприятий, но этот форум отличает особенная атмосфера. Такая форма нашего общения очень важна», — сказал руководитель республики.
Почетными спикерами и гостями на площадке форума также станут участник СВО, Герой РФ Рустам Сайфуллин, глава Фонда Марджани Рустам Сулейманов, заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов и другие.
Мероприятие пройдет в Финансовом университете при Правительстве РФ (Москва, станция метро «Аэропорт», Ленинградский проспект, дом №51, корпус 1). Гостям необходимо будет подняться на 3 этаж в «Нобелевский зал». В 14.00 — сбор участников, в 14.30 — начало работы форума. Для участия нужно пройти онлайн-регистрацию.
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