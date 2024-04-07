Телеведущая Дарья Златопольская примет участие в IX форуме «Мост Москва — Татарстан»

Российская телеведущая и журналистка Дарья Златопольская примет участие в IX Московском молодежном форуме «Мост Москва — Татарстан». Об этом сообщается в телеграм-канале полпредства Татарстана в России.

«Дарью Златопольскую называют одной из самых утонченных и интеллигентных ведущих нашего телевидения. На канале „Культура“ в „Белой студии“ она беседует с выдающимися людьми, а на „Россия 1“ под ее крылом в программе „Синяя птица“ оперяются талантливые „птенцы“», — отметили в ведомстве.

Форум пройдет 13 апреля в Финансовом университете при Правительстве РФ. Ранее сообщалось, что в мероприятии примут участие популярный российский режиссер и актер Александр Баширов, Чрезвычайный и Полномочный посол, постпред России при ЮНЕСКО в Париже Ринат Аляутдинов, Герой России Рустам Сайфуллин, певец Салават Фатхетдинов. Кроме того, ожидается участие Раиса РТ Рустама Минниханова.