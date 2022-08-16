Минниханов обсудил планы по строительству объектов при модернизации КАЗ имени Горбунова

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в совещании по строительству различных объектов в рамках реконструкции и технического перевооружения Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова — филиала ПАО «Туполев». Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание состоялось в Москве, провел его министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Помимо руководителя республики, Татарстан представляли помощник Президента РТ Равиль Зарипов, министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин и другие официальные лица.

Фото: © пресс-служба Президента РТ

Ранее, в мае этого года, на заседании совета директоров ПАО «Туполев» генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь назвал модернизацию Казанского авиазавода «наиболее капиталоемким проектом, который реализует ОАК при поддержке Минпромторга России». По его словам, он «включает техперевооружение, новые цеха и оборудование».

Казанский авиазавод намерен выпустить 20 лайнеров Ту-214 для российских авиакомпаний до 2025-2026 годов. При этом «Аэрофлот» хочет заказать 300 российских самолетов у ОАК, включая Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Вместе с тем компания рассматривает Ту-214 в качестве базовой машины для своего авиапарка.

Фото: © пресс-служба Президента РТ

Пока на восстановление летной годности восьми Ту-204/214, двух Ил-96 и одного Ан-124 предложено выделить 15,4 млрд рублей. Инициатива поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным, часть средств планируется потратить на «модернизацию систем и агрегатов Ту-214 с последующим получением одобрения главного изменения к сертификату типа на самолет».

Недавно, в начале августа, перспективы авиапрома Татарстана обсудили на форуме «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование».