Авиапром Татарстана: «Проблема со станками, не на чем выпускать самолеты»

Производство самолетов малой авиации в Татарстане, а также строительство станкостроительных заводов обсудили сегодня на форуме «Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование» (АКТО), который прошел на «Казанской ярмарке». О перспективах авиастроительной отрасли республики – в репортаже «Татар-информа».

На выставке было представлено свыше 30 предприятий авиационной и ракетно-космической отрасли России Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы вам поможем, вы только нам напишите»

Несмотря на то что все значимые татарстанские форумы давно «переехали» на «Казань Экспо», АКТО остался верен начальной площадке – «Казанской ярмарке».

На выставке было представлено свыше 30 предприятий авиационной и ракетно-космической отрасли России. Они показали современные технологии, материалы и оборудование.

Выставка была организована по темам: самолетостроение, вертолетостроение, малая авиация, авиационное двигателестроение, авиационное приборостроение, высокоточное и наукоемкое оборудование, технологическое обслуживание воздушных судов. Правда, в отличие от прошлых годов, летающий аппарат был только один – коммерческий беспилотник для доставки грузов.

Глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко повторял почти у каждого стенда: «Мне нужно, чтобы вы работали со всеми авиационными заводами. Мы вам поможем, вы только нам напишите».

Министр, осваивающий, новую сферу, обошел все стенды, из-за чего заседание машиностроителей – главное мероприятие форума, несколько подзадержалось.

Олег Коробченко внимательно осматривал каждый стенд Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Полностью импортозамещенный вертолет «Ансат» планируется создать в 2024 году

Ключевой темой координационного совета машиностроителей стало импортозамещение в авиации.

Заместитель управляющего директора – главный конструктор «Казанского вертолетного завода» Алексей Гаврилов сообщил, что предприятие работает над созданием «Ансата» без компонентов из Украины, США, Канады и других стран.

«Наша основная задача – в максимально короткие сроки выполнить импортозамещение и представить машину на рынке в 100% российской комплектации. Мы в процессе импортозамещения приняли следующую концепцию: мы стараемся максимально использовать уже существующие на рынке изделия российского производства. Если есть доработка, то мы дорабатываем. Это не отменяет работ по поиску партнеров и созданию аналогов тех изделий, которые мы покупали за рубежом», – сказал он.

По его словам, есть задачи, которые решаются масштабно. Например, поиском кресел для вертолетов занимается весь холдинг, «а не только Казанский вертолетный завод».

«Фактически мы машину собираем заново. Учитывая, что у нас уже были заделы и мы к этому готовились. Не сказать, что мы начинаем все с чистого листа. Работы велись заблаговременно. У нас есть все шансы выложиться и к 2024 году создать вертолет. Мы понимаем, что применение ряда компонентов утяжеляет машину, но это не критично. Мы отправили большое количество образцов на испытание. Мы надеемся, что к концу августа мы стартуем с испытаниями подопытных образцов», – сообщил Гаврилов.

Ключевой темой координационного совета машиностроителей стало импортозамещение в авиации Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Хотите четыре завода – построим четыре»

По сути все остальные выступления сводились к тому, что в республике нужно создавать авиационный кластер, о чем уже не раз заявлялось. Одним из элементов кластера должно стать станкостроение.

«Наше краткое предложение республике – создать завод для производства станков. У вас, я понимаю, самый сильный промышленный кластер: авиационный, автомобильный и другие. Но станков у вас нет. Я думаю, эту проблему надо решать. Предлагаю в Казани создать станкостроительный завод, который, по моим подсчетам, будет обеспечивать не менее 200 станков в год», – презентовал идею заместитель генерального директора по производству и науке АО «Механика», входящий в госкорпорацию «Ростех», Эдуард Бешкарев.

Согласно материалам презентации, станкостроительный завод планируется создать на площади не менее 10 тыс. квадратных метров. Предполагается организовать выпуск тяжелых вертикально-фрезерных станков – не менее 60 единиц в год, станочного оборудования – не менее 160 единиц, портальных фрезерных обрабатывающих центров типа Ganty – не менее 16 единиц в год. Планируется организовать производство полного цикла. Завод предполагается создать в особой экономической зоне с собственным таможенным складом.

Олег Коробченко призвал мыслить масштабнее. «Нам нужна тысяча (станков, – прим. Т-и) в год. Отдельно по направляющим, компонентам, машиностроению, отдельно по головкам. Это четыре отдельных завода. Они должны охватывать всю Россию», – отметил министр.

Немного подумав Бешкарев сообщил, что в принципе у компании были такие планы.

«Хотите четыре завода, построим четыре. Коллеги имеют большой опыт проектирования и создания станкостроительных заводов с нуля. Мы сейчас проработаем с Минпромторгом России, будет доклад на уровне “Ростеха” вашему Президенту (Рустаму Минниханову, – прим. Т-и) и выйдем на премьера (Михаила Мишустина, – прим. Т-и), чтобы была целевая программа», – ответил он.

Владимир Серебренный считает, что коллегиальная работа позволит в ближайшее время заместить импорт комплектующих Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Станки становятся единой точкой входа, связанной с технологическим суверенитетом»

На ситуацию со станкостроением в России обратил внимание ректор МГТУ «СТАНКИН» Владимир Серебренный. «Все, начиная от комплектующих, заканчивая высокотехнологическим оборудованием сегодня требует повторного рассмотрения в реализации цепочек поставок», – сказал он.

По его словам, коллегиальная работа позволит в ближайшее время заместить импорт комплектующих.

«В текущих условиях станки становятся единой точкой входа, связанной с технологическим суверенитетом. И начинаем озвучивать аддитивные технологии. Сегодня мы всем спектром этих вопросов занимаемся. Ключевой вызов для станкостроения – создание поставщиков комплектующих. На сегодняшний день порядка 90% комплектующих в области станкостроения были импортные», – отметил он.

Серебренный так же считает, что в республике нужно создать станкостроительный комплекс. «Татарстан – регион, не ограничивающийся авиационными предприятиями. Важно, чтобы республика создавала условия развития технологических площадок. Я надеюсь, что тот вопрос о создании станкостроения на территории республики будет поддержан», – заметил он.

Равиль Зарипов отметил, что тема композиционного направления – одна из передовых Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Мы ожидаем в ближайшее время увидеть "Байкал" – малый самолет»

Помощник Президента Татарстана Равиль Зарипов представил Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) как стратегического партнера республики в малой авиации.

Заместитель главного технолога УЗГА Антон Сафронов рассказывал о внедрении российских технологий и материалов на этапах разработки производства авиационной техники.

«Большинство наших проектов изначально разрабатывалось на отечественных материалах, в том числе и композиционных. Но есть проекты, в которых принимали участие иностранные компании. В отличие от ситуации, которая была лет пять назад, сейчас все лучше. Много российских композиционных предприятий разрабатывают свои детали и материалы. Мы проанализировали существующий рынок и составили полный перечень материалов, по которому проект можно импортозаместить», – сказал он.

Зарипов отметил, что тема композиционного направления – одна из передовых.

«По линии УЗГА мы ожидаем в ближайшее время увидеть «Байкал» – малый самолет, L-410, то есть ряд гражданских авиационных самолетов, мы ждем в ближайшее время. Мы надеемся, вы используете нашу площадку при строительстве нового завода УЗГА здесь, в Казани», – предложил он Сафронову.

Глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко, подводя итоги заседания, отметил, что у республики есть мощности, возможности и средства для расширения авиапроизводств.

«Я объехал все наши авиастроительные заводы. Все говорят, что проблема со станками, не на чем выпускать самолеты», – поделился министр.

По его словам, в республике есть предприятия, которые в кооперации могут обеспечить импортозамещение.

«Мы вас сейчас здесь собрали, чтобы вы увидели всех, кто производит и нуждается друг в друге. У нас здесь институты, авиа- и машиностроители. Нам нужно создавать авиастроительный кластер, чтобы соединить всех. Мы вас здесь собрали, чтобы сказать, что мы готовы работать с вами», – заключил он.