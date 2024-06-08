Минниханов об участии Татарстана в ПМЭФ: Подписано одиннадцать документов

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме Правительства РТ подвел итоги участия республиканской делегации, насчитывавшей более 50 человек, в XXVII Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Пятого — седьмого июня наша делегация участвует в работе Питерского международного экономического форума. На нашем стенде свою продукцию представили более 15 <...> татарстанских организаций. Также в работе форума я принимал участие. Проведена 21 встреча, [включая] восемь международных. Подписано 11 документов», — перечислил достигнутые результаты Рустам Минниханов.

Кроме того, он напомнил, что 5 июня под председательством заместителя руководителя Администрации Президента РФ Максима Орешкина состоялась встреча глав субъектов, входящих в Ассоциацию инновационных регионов России. «Ассоциация нацелена на дальнейшую работу, будем активно участвовать», — отметил Раис РТ.

Вспомнил Рустам Минниханов и о том, что в рамках ПМЭФ-2024 были подведены итоги Национального рейтинга состояния инвестклимата, причем Татарстан сохранил в нем второе место. «Ну, это большая работа всех нас. Всех я благодарю за нашу совместную работу», — подчеркнул руководитель республики.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан оказался среди регионов — лидеров по внедрению регионального инвестстандарта.