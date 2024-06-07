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Татарстан занял второе место в России по инвестиционному климату
Татарстан второй в стране по инвестиционному климату. Результаты исследования Агентства стратегических инициатив озвучили сегодня традиционно в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Национальный рейтинг субъектов Российской федерации оценивался по 67 показателям по 4 направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. Информацию получали путем опросов предпринимателей, использованием статистических данных и экспертной оценки.
Как отметил Раис РТ Рустам Минниханов, национальный рейтинг состояния инвестиционного климата — это важный ориентир для повышения инвестиционной привлекательности субъектов. А благодаря рейтингу регионы могут видеть свои резервы и выстраивать дальше работу по улучшению условий для бизнеса и инвесторов. Только по итогам прошлого года в экономику республики привлечено 1 триллион 1800 миллиардов рублей инвестиций.
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