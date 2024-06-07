Татарстан занял второе место в России по инвестиционному климату

Татарстан второй в стране по инвестиционному климату. Результаты исследования Агентства стратегических инициатив озвучили сегодня традиционно в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Национальный рейтинг субъектов Российской федерации оценивался по 67 показателям по 4 направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. Информацию получали путем опросов предпринимателей, использованием статистических данных и экспертной оценки.

Как отметил Раис РТ Рустам Минниханов, национальный рейтинг состояния инвестиционного климата — это важный ориентир для повышения инвестиционной привлекательности субъектов. А благодаря рейтингу регионы могут видеть свои резервы и выстраивать дальше работу по улучшению условий для бизнеса и инвесторов. Только по итогам прошлого года в экономику республики привлечено 1 триллион 1800 миллиардов рублей инвестиций.

XXVII Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 5 по 8 июня, его тема — «Основа многополярности — формирование новых центров роста». Сегодня на пленарном заседании ПМЭФ должен выступить Президент РФ Владимир Путин.