Татарстан – регион-лидер по внедрению регионального инвестстандарта

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Татарстан оказался среди регионов-лидеров по внедрению регионального инвестстандарта. Соответствующие итоги подвели на XXVII Петербургском международном экономическом форуме.

«Регионами-лидерами 2023 года стали Калужская, Липецкая области, Москва, Московская, Нижегородская области, Пермский край, Республики Башкортостан и Татарстан, Сахалинская область», - говорится в сообщении Минэкономики РТ.

Как напомнили в министерстве, оценку соответствия деловые объединения дают уже третий год подряд. Это влияет на положение регионов в национальном рейтинге инвестпривлекательности АСИ, который почти наполовину состоит из показателей регинвестстандарта.

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что национальный рейтинг инвестпривлекательности очень важен, потому что он помогает губернаторам на основе лучших практик выстраивать системную работу с инвесторами.

С другой стороны, продолжает спикер, есть оценка бизнеса, который обеспечивает обратную связь в ходе выстраивания инвестрейтинга и в ходе оценки внедрения регионального инвестиционного стандарта.

«И благодаря этой обратной связи идет постоянная донастройка инвестполитики», — добавил Решетников.

Председатель Деловой России Алексей Репик также подчеркнул, что по сравнению с 2022-м многие регионы поработали над ошибками и выбились в лидеры. Среди таких Тамбовская, Курская, Амурская и Мурманская области.

Гендиректор «Агентства стратегических инициатив» Светлана Чупшева добавила, что чем раньше регионы приступали к работе по внедрению регионального инвестстандарта, тем больших результатов достигали по итогу.

«Мы видим это по росту интегрального индекса нацрейтига, который соотвествует волнам внедрения стандарта», - объяснила она.

В этом году региональный инвестиционный стандарт внедряют Херсонская, Запорожская области, Донецкая и Луганская народные республики. Во всех этих регионах РФ утвердили дорожные карты по внедрению элементов стандарта. Там также уже создали агентства по привлечению инвестиций и инвесткомитеты для досудебного разрешения вопросов бизнеса.

Всю информацию о доступных площадках для открытия предприятий ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области нанесут на инвестиционную карту РФ. Сейчас это уникальная база из 15 тыс. участков – от свободной земли под стройку до помещений для МСП.