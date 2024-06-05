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Минниханов принял участие в обсуждении инновационного потенциала регионов
Раис Татарстана Рустам Минниханов в Санкт-Петербурге принял участие во встрече глав субъектов Федерации, входящих в Ассоциацию инновационных регионов России. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Совещание прошло под председательством заместителя руководителя Администрации Президента РФ Максима Орешкина. Участники обсудили тему инновационного потенциала российских регионов.
Открывая совещание, Рустам Минниханов заметил, что созданная в 2010 году ассоциация зарекомендовала себя эффективной площадкой для обмена передовым опытом и масштабирования лучших практик. Сегодня в АИРР входят 18 регионов, на которые приходится около четверти ВВП и более трети всей инновационной продукции.
«В феврале Президент страны Владимир Путин утвердил обновленную стратегию научно-технологического развития. Она предполагает усиление роли регионов в управлении научно-технологическим развитием», — отметил Раис РТ.
Кроме того, он подчеркнул, что в связи с этим важно собрать все лучшие практики, которые наработаны сегодня в регионах.
С 2012 года Рустам Минниханов является председателем Совета Ассоциации инновационных регионов России. АИРР содействует экономическому взаимодействию регионов — членов ассоциации, представляет их интересы на межрегиональном, федеральном и международном уровнях. Каждая третья инновационная компания в стране работает в регионах АИРР.
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