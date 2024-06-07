Талия Минуллина: Инвесторы голосуют за Татарстан рублем

Талия Минуллина

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Республика Татарстан сохранила второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, результаты которого были объявлены сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. Татарстан также вошел в число регионов-лидеров по внедрению Регионального инвестиционного стандарта. Эти достижения прокомментировала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, сообщает пресс-служба возглавляемого ей ведомства.

«Агентство на протяжении ряда лет сохраняет ведущие позиции по основным показателям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Инвесторы голосуют за Татарстан рублем. В прошлом году на 22% вырос объем инвестиций, превысив триллион рублей. Только за I квартал этого года рост частных инвестиций составил 37% по отношению к тому же периоду 2023 года», — отметила она.

«Правительство Татарстана создает все условия, чтобы инвесторы приходили в республику, комфортно работали и успешно реинвестировали. Поэтому иностранный и российский бизнес уверенно заходит в регион, зная, что получит всю необходимую поддержку на всех этапах!» — подчеркнула Талия Минуллина.

При составлении национального рейтинга оцениваются следующие факторы: предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов, эффективность механизма государственно-частного партнерства, региональный совет по улучшению инвестиционного климата, работа агентства по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, наличие интернет-портала об инвестиционной деятельности.

Агентство инвестиционного развития оказывает всестороннюю поддержку инвестиционных проектов по системе «одного окна», реализуя все требования регионального инвестиционного стандарта. В их числе — содействие в получении земельных участков без торгов, подключение коммуникаций, разработка бизнес-плана проекта и содействие его успешной реализации, подчеркнули в ведомстве.

Фото: пресс-служба АИР РТ.