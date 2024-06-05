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Минниханов обсудил с директором АИРР итоги работы ассоциации за полгода
Раис Татарстана Рустам Минниханов, прибывший сегодня в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях XXVII Петербургского международного экономического форума, обсудил основные результаты деятельности Ассоциации инновационных регионов России за последние полгода с ее директором Александром Смекалиным. Об этом «Татар-информу» сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
В том числе в ходе беседы было упомянуто, что сформированы профильные комитеты АИРР по ключевым направлениям. Это инфраструктура, международная деятельность, интеллектуальная собственность, кадры, законотворческая деятельность и меры поддержки.
Кроме того, ассоциация получила официальное представительство в ряде совещательных органов. Поступили предложения еще от пяти регионов России о рассмотрении вопроса их вступления в состав АИРР. На сегодняшний день ассоциация объединяет 18 субъектов Федерации.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов прибыл в Петербург для участия в ПМЭФ. Он уже успел стать одним из участников встречи глав субъектов Федерации, входящих в Ассоциацию инновационных регионов России.
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